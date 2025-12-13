Catherine Zeta-Jones, die bekritiseerd werd omdat ze er "te oud uitzag", krijgt onverwachte steun.

Catherine Zeta-Jones, een icoon in de filmwereld, werd onlangs het doelwit van vrouwonvriendelijke kritiek op haar uiterlijk, maar ze werd al snel overweldigd door een enorme golf van steunbetuigingen van vrouwen. De Britse actrice en zangeres was aanwezig bij een Netflix-evenement voor de serie "Wednesday", waar op sociale media een golf van leeftijdsdiscriminatie losbarstte.

Oneerlijke kritiek op de rode loper

Tijdens een recent Netflix-evenement in Los Angeles sprak Catherine Zeta-Jones over haar rol als Morticia Addams in het tweede seizoen van "Wednesday". Een TikTok-video van het interview werd echter overspoeld met kwetsende opmerkingen over haar leeftijd en uiterlijk. Trollen vonden haar "te oud", waarbij ze haar talent en acteerprestaties volledig negeerden.

Een golf van vrouwelijke solidariteit

Geconfronteerd met deze golf van haat, kwamen veel vrouwen online in actie. De reacties die volgden waren bijzonder hartverwarmend: "Dit moet stoppen, vrouwen hebben geen houdbaarheidsdatum", "Ze is prachtig, ik hou van haar natuurlijke look", of zelfs "Het komt door gestoorde mensen zoals zij dat vrouwen bang zijn om ouder te worden, ook al is ze adembenemend mooi." Deze uitbarsting van reacties toont een collectieve frustratie over alledaags seksisme op sociale media.

Door gendergerelateerde druk blijven vrouwen in de publieke sfeer actief.

Dit recente incident dient als een schrijnende herinnering aan de onevenredige druk die vrouwen in de openbare ruimte ervaren om zich aan te passen. Terwijl mannen vaak gracieus ouder worden, worden vrouwen routinematig beoordeeld, onder de loep genomen en gekleineerd vanwege de natuurlijke tekenen van veroudering. Catherine Zeta-Jones is slechts één voorbeeld van vele: achter elke kritiek op rimpels of grijs haar schuilt een hele cultuur van opgelegde jeugdigheid die blijft voortbestaan en diepgewortelde seksistische normen in stand houdt.

Kortom, de zaak-Catherine Zeta-Jones illustreert een hardnekkig probleem: het beschamen van beroemde vrouwen vanwege hun leeftijd. De enorme steun die ze ontving, bewijst echter dat de mentaliteit aan het veranderen is en transformeert een aanval in een symbolische overwinning voor de emancipatie van vrouwen. Wanneer komt er een einde aan deze achterhaalde oordelen?