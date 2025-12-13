Search here...

Catherine Zeta-Jones, die bekritiseerd werd omdat ze er "te oud uitzag", krijgt onverwachte steun.

Léa Michel
@gold_derby/TikTok

Catherine Zeta-Jones, een icoon in de filmwereld, werd onlangs het doelwit van vrouwonvriendelijke kritiek op haar uiterlijk, maar ze werd al snel overweldigd door een enorme golf van steunbetuigingen van vrouwen. De Britse actrice en zangeres was aanwezig bij een Netflix-evenement voor de serie "Wednesday", waar op sociale media een golf van leeftijdsdiscriminatie losbarstte.

Oneerlijke kritiek op de rode loper

Tijdens een recent Netflix-evenement in Los Angeles sprak Catherine Zeta-Jones over haar rol als Morticia Addams in het tweede seizoen van "Wednesday". Een TikTok-video van het interview werd echter overspoeld met kwetsende opmerkingen over haar leeftijd en uiterlijk. Trollen vonden haar "te oud", waarbij ze haar talent en acteerprestaties volledig negeerden.

@gold_derby Catherine Zeta-Jones vond het geweldig om meer over Morticia te leren in seizoen 2 van #Wednesday . #catherinezetajones #morticiaaddams #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #theaddamsfamily #interview #tv #awards ♬ original sound - Gold Derby

Een golf van vrouwelijke solidariteit

Geconfronteerd met deze golf van haat, kwamen veel vrouwen online in actie. De reacties die volgden waren bijzonder hartverwarmend: "Dit moet stoppen, vrouwen hebben geen houdbaarheidsdatum", "Ze is prachtig, ik hou van haar natuurlijke look", of zelfs "Het komt door gestoorde mensen zoals zij dat vrouwen bang zijn om ouder te worden, ook al is ze adembenemend mooi." Deze uitbarsting van reacties toont een collectieve frustratie over alledaags seksisme op sociale media.

Door gendergerelateerde druk blijven vrouwen in de publieke sfeer actief.

Dit recente incident dient als een schrijnende herinnering aan de onevenredige druk die vrouwen in de openbare ruimte ervaren om zich aan te passen. Terwijl mannen vaak gracieus ouder worden, worden vrouwen routinematig beoordeeld, onder de loep genomen en gekleineerd vanwege de natuurlijke tekenen van veroudering. Catherine Zeta-Jones is slechts één voorbeeld van vele: achter elke kritiek op rimpels of grijs haar schuilt een hele cultuur van opgelegde jeugdigheid die blijft voortbestaan en diepgewortelde seksistische normen in stand houdt.

Kortom, de zaak-Catherine Zeta-Jones illustreert een hardnekkig probleem: het beschamen van beroemde vrouwen vanwege hun leeftijd. De enorme steun die ze ontving, bewijst echter dat de mentaliteit aan het veranderen is en transformeert een aanval in een symbolische overwinning voor de emancipatie van vrouwen. Wanneer komt er een einde aan deze achterhaalde oordelen?

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Wie is Hinaupoko Devèze, de Miss Frankrijk uit Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Wie is Hinaupoko Devèze, de Miss Frankrijk uit Tahiti?

Hinaupoko Devèze schrijft een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Miss Frankrijk en vertegenwoordigt met trots Tahiti, het...

"Ik voel me er ongemakkelijk bij": Een icoon uit de jaren 2000 vertelt over een scène die ze mist.

Jessica Alba blikt kritisch terug op haar verleden als glamouricoon uit de jaren 2000, met name op een...

Op 48-jarige leeftijd laat Shakira het podium stralen in een sculpturale jurk.

Shakira zorgde onlangs voor een sensatie met een spectaculaire look die zowel het podium als de sociale media...

De betoverende schoonheid van het gezicht van dit Zuid-Afrikaanse model

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel heeft de sociale media opnieuw veroverd met een close-up Instagram-video van haar gezicht,...

De dochter van Christina Aguilera geeft toe dat ze haar moeder om deze specifieke reden liever zonder make-up ziet.

Christina Aguilera, bekend om haar glamoureuze looks en opvallende make-up, verraste iedereen door te onthullen dat haar 10-jarige...

In lingerie viert Lily Allen haar lichaam op haar veertigste en doorbreekt ze stereotypen.

Met een paar glamoureuze foto's en een stoere houding transformeert Lily Allen deze overgang naar een nieuw decennium...

© 2025 The Body Optimist