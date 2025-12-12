Wie is Hinaupoko Devèze, de Miss Frankrijk uit Tahiti?

Hinaupoko Devèze schrijft een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Miss Frankrijk en vertegenwoordigt met trots Tahiti, het grootste eiland van Frans-Polynesië. Op 23-jarige leeftijd weet ze te boeien met een combinatie van vastberadenheid en een sterke betrokkenheid bij haar geestelijke gezondheid.

Een Miss Frankrijk uit Papeete

Hinaupoko Devèze, geboren in Papeete begin jaren 2000, groeide op in Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en Zuid-Frankrijk, voordat ze zich als volwassene in Tahiti vestigde. Ze werd eerst verkozen tot Miss Tahiti 2025 en won vervolgens begin december 2025 de titel Miss France 2026, waarmee ze de 96e Miss France en de zesde Miss Tahiti werd die deze titel won.

Een carrière gekenmerkt door culturele vermenging en studies.

Hinaupoko Devèze, geboren uit een vader afkomstig van het Franse vasteland en een moeder van de Marquesaseilanden, voelt zich sterk verbonden met de Polynesische cultuur, met name de Marquesascultuur, via dans en taal. Na een rechtenstudie stapte ze over naar de psychologie, waarin ze afstudeerde. Tegelijkertijd werkte ze in de toeristische sector als administratief medewerker en als model.

Geestelijke gezondheid als oorzaak van hartproblemen

Hinaupoko Devèze kreeg tijdens haar rechtenstudie te maken met een burn-out, een beproeving die haar activisme diepgaand beïnvloedde. Nadat ze Miss Frankrijk was geworden, koos ze er vanzelfsprekend voor om van geestelijke gezondheid haar belangrijkste speerpunt te maken, ervan overtuigd dat het een universeel probleem is dat mensen van alle leeftijden en achtergronden treft. Ze hoopt haar platform te gebruiken "om mensen aan te moedigen zich uit te spreken, steun te ontvangen en respect te krijgen voor degenen die psychisch lijden."

Een ambassadeur van waarden en diversiteit

Tijdens de verkiezingen benadrukte Hinaupoko Devèze haar toewijding aan de waarden "vrijheid, gelijkheid en broederschap", waaraan ze het essentiële begrip respect toevoegde. Door haar gemengde afkomst, haar familiegeschiedenis en haar leven in verschillende Franse gebieden, symboliseert Hinaupoko Devèze een pluralistisch Frankrijk, zowel eilandelijk als continentaal, trots op zijn wortels en open voor de wereld.

Kortom, Hinaupoko Devèze is niet zomaar een Miss Frankrijk met onmiskenbare charme en elegantie: ze belichaamt ook een boodschap van diversiteit, veerkracht en maatschappelijke betrokkenheid. Van Tahiti tot het Franse vasteland weerspiegelt haar reis de culturele mix en rijkdom van ons land, terwijl ze tegelijkertijd universele thema's zoals geestelijke gezondheid onder de aandacht brengt.