Miss Finland wordt beschuldigd van racisme en haar titel wordt haar ontnomen.

De kroon van Miss Finland 2025, bedoeld als symbool voor elegantie en openheid, is een symbool van controverse geworden. Sarah Dzafce, de kersverse winnares, werd onlangs haar titel ontnomen nadat een foto die als racistisch jegens Aziaten werd beschouwd, online was verspreid. Hoewel ze haar excuses heeft aangeboden aan China en de Aziatische gemeenschap, blijft de affaire de Finse publieke opinie beroeren en bereikt zelfs het hart van de politieke wereld.

Eén gebaar en één foto te veel.

Eind november circuleerde er een foto op sociale media waarop Sarah Dzafce te zien was terwijl ze het gebaar maakte van de "scheve ogen", met een Fins onderschrift dat vertaald kon worden als "eten met een Chinees persoon". De jonge vrouw werd al snel beschuldigd van racistisch gedrag, maar legde uit dat de foto aanvankelijk door een vriendin in een besloten groep was geplaatst en dat ze op dat moment migraine had. Sarah Dzafce hield vol dat ze het onderschrift bij de foto niet zelf had gekozen.

Ondanks deze verklaringen groeide de controverse. Op Instagram hekelden gebruikers het als "een hol excuus" en "een gebrek aan oprechtheid". Velen eisten dat ze haar kroon zou afstaan, met het argument dat "dit gebaar het imago van Finland schaadt" in een mondiale context waar de gevoeligheid voor raciale discriminatie steeds groter wordt.

🇫🇮 De van Kosovaarse afkomst zijnde Miss Finland is haar titel ontnomen nadat ze een racistisch gebaar richting Aziaten had gemaakt. De foto werd geplaatst met het onderschrift: "Als je met een Chinees uit eten moet." pic.twitter.com/FQVzr1oqhM — kos_data (@kos_data) 12 december 2025

Onvoldoende excuses om de controverse te sussen.

Onder druk van de publieke opinie kondigde de Miss Finland-verkiezing op 11 december 2025 officieel aan dat Sarah Dzafce haar titel zou intrekken. De organisatie verklaarde in een persbericht dat zij "geen enkele vorm van discriminatie tolereert" en bood haar excuses aan "aan allen die door het incident gekwetst zijn". Tijdens een persconferentie bood Sarah Dzafce haar excuses aan in drie talen – Fins, Engels en Chinees – met de woorden: "Sorry, China". De organisatoren van de verkiezing kenden de titel toe aan Tara Lehtonen, de nummer twee. Ondanks deze symbolische beslissing bleef de controverse onverminderd voortduren.

Politieke figuren wakkeren de controverse aan.

De affaire kreeg zelfs een politieke wending toen verschillende leden van de nationalistische Finse Partij (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew en Europarlementariër Sebastian Tynkkynen – foto's van zichzelf plaatsten waarop ze hetzelfde controversiële gebaar maakten. Deze provocatie leidde tot grote verontwaardiging. Minister van Onderwijs Anders Adlercreutz noemde hun gedrag "onverantwoordelijk, kinderachtig en dom" en voegde eraan toe: "Dit gebaar beledigt mensen duidelijk."

Ook vanuit de partij van premier Petteri Orpo kwam kritiek. Parlementslid Pia Kauma stelde dat "snel actie nodig is om te voorkomen dat racisme binnen instellingen genormaliseerd wordt". Er is een interpartijvergadering gepland om de kwestie te bespreken.

Kortom, wat bedoeld was als een individueel incident is uitgegroeid tot een public relationscrisis voor Finland, die een diepgaand debat over maatschappelijke verantwoordelijkheid en tolerantie heeft aangewakkerd. De affaire rond Sarah Dzafce overstijgt de wereld van schoonheidswedstrijden; ze roept maatschappelijke vragen op over de grens tussen onhandigheid en racisme, en over hoe publieke figuren en gekozen functionarissen respect zouden moeten belichamen in een geglobaliseerde wereld.