"Ik heb een paar heel donkere nachten gehad": Emma Roberts vertelt openhartig over de periode na de bevalling

De Amerikaanse actrice en producer Emma Roberts, bekend van haar rollen in "American Horror Story" en "Scream Queens", opent haar verhaal in een interview voor de cover van Harper's Bazaar Spain in december. De moeder van een bijna 5-jarige jongen genaamd Rhodes, geboren in december 2020, vertelt openhartig over de ups en downs van het moederschap, gekenmerkt door momenten van diepe postnatale stress.

Moederschap, een bron van emotionele diepgang

Emma Roberts legt uit dat moeder worden haar "een enorme emotionele rijkdom" heeft gegeven, zowel persoonlijk als professioneel: "De wereld door haar ogen zien is prachtig en verandert je kijk op het leven." Deze intense emoties beïnvloeden zelfs haar acteerwerk, waardoor ze complexe gevoelens in haar rollen kan verkennen. Nu Rhodes haar vijfde verjaardag nadert, geeft ze echter toe dat ze "zichzelf nog steeds ontdekt als een imperfecte vrouw en moeder", en dat ze ernaar streeft altijd haar best te doen.

Donkere nachten die zijn creativiteit verrijken

"Ik heb een aantal zeer donkere nachten na de bevalling meegemaakt", vertelt ze, en benadrukt hoe deze moeilijke periodes in haar kunst tot uiting kwamen: "Het is interessant om deze emoties creatief te gebruiken." Na haar scheiding van de Amerikaanse acteur Garrett Hedlund in 2022, brengt Emma Roberts haar leven in balans met haar verloofde, de Amerikaanse acteur Cody John, die haar in 2024 ten huwelijk vroeg. Hun relatie bloeit dankzij "een sterke band buiten het scherm, ondanks de uitdagingen van het nomadisch filmen", legt Emma uit.

Werk-privébalans staat centraal in zijn keuzes

Nu ze selectiever is in haar projecten en prioriteit geeft aan tijd voor het gezin – "Filmen betekent lange tijd van huis zijn" – cultiveert Emma Roberts een leven buiten de filmwereld om te voorkomen dat haar carrière haar opslokt. Ze is gelukkig in haar werk en produceert via haar bedrijf, en is zelfs bezig met de voorbereiding van een korte film met haar partner Karah, een teken van een carrière in volle ontwikkeling waarin moederschap een centrale rol speelt.

Door haar verhaal zo oprecht te delen, herinnert Emma Roberts ons eraan dat het moederschap, naast de mooie momenten, ook duistere kanten heeft die te vaak worden verzwegen. Haar verhaal biedt waardevolle inzichten in de periode na de bevalling, die nog steeds in taboesfeer gehuld is, en benadrukt de kracht die nodig is om kwetsbaarheid, creativiteit en persoonlijke balans te verenigen.