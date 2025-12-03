"Het was een onzekerheid": wat Cara Delevingne durfde te doen op het gebied van cosmetische chirurgie

Het Britse model en actrice Cara Delevingne vertelde in een interview met Bustle dat ze een cosmetische ingreep (met hyaluronzuur) aan haar kin had ondergaan om "een kenmerk te corrigeren" dat haar altijd al had gestoord. Ze gaf aan dat het een strikt persoonlijke keuze was, ingegeven door haar eigen relatie met dit complex, en niet uit de wens om cosmetische ingrepen te normaliseren of om te suggereren dat iedereen het zou moeten doen.

De oorsprong van een gebrek aan vertrouwen

Cara Delevingne legt uit dat het ontbreken van een uitgesproken kin haar enorm stoorde, een gezichtskenmerk dat ze als "een disbalans" ervoer. "Ik moest mijn kin laten opvullen. Ik had nog nooit eerder een kin gehad en dat was een probleem voor me", zegt ze.

Voor het model en de actrice verandert deze cosmetische ingreep haar identiteit niet, maar brengt deze in harmonie. Ze eist transparantie: "Ik denk dat het heel belangrijk is om er openlijk over te praten, want er is niets om je voor te schamen." Ze ziet het als een daad van empowerment, op voorwaarde dat het zelfvertrouwen verder gaat dan de schijn.

Andere ongecensureerde schoonheidsbekentenissen

Cara Delevingne bespreekt ook haar borstverkleining, die evenzeer werd ingegeven door comfort als door de wens om zich beter te voelen over haar lichaam. Ze vertelt dat ze kort botox overwoog voordat ze besloot ervan af te zien en over te gaan op PRP (plasmaferese), een aanpak die ze natuurlijker vindt en beter aansluit bij haar verwachtingen. De actrice en model besluit met de nadruk op het feit dat haar esthetische keuzes naar haar mening "volkomen legitiem" zijn, dat ze voortkomen uit een persoonlijke reis en dat geen enkele vrouw beoordeeld mag worden op hoe ze ervoor kiest om voor zichzelf te zorgen.

Door openlijk haar ervaringen met cosmetische chirurgie en behandelingen te delen, toont Cara Delevingne een ongekende mate van transparantie in de mode- en filmindustrie. Zonder haar keuzes als model te presenteren, herinnert ze ons eraan dat elke reis uniek is en dat persoonlijk welzijn de prioriteit blijft. Of het nu gaat om het accepteren, transformeren of overwinnen van onzekerheden, het belangrijkste is volgens haar dat je dat vrij kunt doen, zonder externe druk of oordeel.