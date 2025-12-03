Search here...

"Het was een onzekerheid": wat Cara Delevingne durfde te doen op het gebied van cosmetische chirurgie

Fabienne Ba.
@caradelevingne/Instagram

Het Britse model en actrice Cara Delevingne vertelde in een interview met Bustle dat ze een cosmetische ingreep (met hyaluronzuur) aan haar kin had ondergaan om "een kenmerk te corrigeren" dat haar altijd al had gestoord. Ze gaf aan dat het een strikt persoonlijke keuze was, ingegeven door haar eigen relatie met dit complex, en niet uit de wens om cosmetische ingrepen te normaliseren of om te suggereren dat iedereen het zou moeten doen.

De oorsprong van een gebrek aan vertrouwen

Cara Delevingne legt uit dat het ontbreken van een uitgesproken kin haar enorm stoorde, een gezichtskenmerk dat ze als "een disbalans" ervoer. "Ik moest mijn kin laten opvullen. Ik had nog nooit eerder een kin gehad en dat was een probleem voor me", zegt ze.

Voor het model en de actrice verandert deze cosmetische ingreep haar identiteit niet, maar brengt deze in harmonie. Ze eist transparantie: "Ik denk dat het heel belangrijk is om er openlijk over te praten, want er is niets om je voor te schamen." Ze ziet het als een daad van empowerment, op voorwaarde dat het zelfvertrouwen verder gaat dan de schijn.

Andere ongecensureerde schoonheidsbekentenissen

Cara Delevingne bespreekt ook haar borstverkleining, die evenzeer werd ingegeven door comfort als door de wens om zich beter te voelen over haar lichaam. Ze vertelt dat ze kort botox overwoog voordat ze besloot ervan af te zien en over te gaan op PRP (plasmaferese), een aanpak die ze natuurlijker vindt en beter aansluit bij haar verwachtingen. De actrice en model besluit met de nadruk op het feit dat haar esthetische keuzes naar haar mening "volkomen legitiem" zijn, dat ze voortkomen uit een persoonlijke reis en dat geen enkele vrouw beoordeeld mag worden op hoe ze ervoor kiest om voor zichzelf te zorgen.

Door openlijk haar ervaringen met cosmetische chirurgie en behandelingen te delen, toont Cara Delevingne een ongekende mate van transparantie in de mode- en filmindustrie. Zonder haar keuzes als model te presenteren, herinnert ze ons eraan dat elke reis uniek is en dat persoonlijk welzijn de prioriteit blijft. Of het nu gaat om het accepteren, transformeren of overwinnen van onzekerheden, het belangrijkste is volgens haar dat je dat vrij kunt doen, zonder externe druk of oordeel.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Deze boodschap van Demi Moore (63 jaar) over ouder worden zorgt voor controverse
Article suivant
"Ik heb een paar heel donkere nachten gehad": Emma Roberts vertelt openhartig over de periode na de bevalling

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Venus Williams is 45 jaar oud en straalt op haar verlovingsfoto's.

De Amerikaanse tennisster Venus Williams deelde onlangs op Instagram nooit eerder vertoonde foto's van haar verloving met de...

"Ik heb een paar heel donkere nachten gehad": Emma Roberts vertelt openhartig over de periode na de bevalling

De Amerikaanse actrice en producer Emma Roberts, bekend van haar rollen in "American Horror Story" en "Scream Queens",...

Deze boodschap van Demi Moore (63 jaar) over ouder worden zorgt voor controverse

Voor haar verjaardag deelde de Amerikaanse actrice, producer en regisseur Demi Moore onlangs een boodschap over ouder worden...

Rita Ora zet de rode loper in vuur en vlam met een gewaagde tweedehuidjurk

De Kosovaars-Britse zangeres, model en actrice Rita Ora trok onlangs alle aandacht bij de Fashion Awards 2025 in...

"Een ongelooflijk lichaam": Elizabeth Hurley bewijst op haar 60e dat schoonheid geen leeftijdsgrens kent

De Britse actrice, model en producer Elizabeth Hurley blijft schitteren en buzz genereren op sociale media. Onlangs deelde...

Ariana Grande reageert op kritiek op haar lichaam en haar boodschap is verdeeld.

De Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de aanhoudende opmerkingen over haar uiterlijk, die door...

© 2025 The Body Optimist