Ariana Grande reageert op kritiek op haar lichaam en haar boodschap is verdeeld.

Fabienne Ba.
@arianagrande/Instagram

De Amerikaanse singer-songwriter Ariana Grande heeft zich opnieuw uitgesproken tegen de aanhoudende opmerkingen over haar uiterlijk, die door sommige internetgebruikers als "te dun" worden beschouwd. Tijdens de promotie van de film "Wicked 2" plaatste ze een oud interview opnieuw om iedereen eraan te herinneren hoe gevaarlijk en kwetsend deze opmerkingen kunnen zijn, zelfs als ze beweren goedbedoeld te zijn.

Genoeg van bodyshaming

In haar Instagram-verhaal plaatste Ariana een fragment uit een interview uit 2024 opnieuw, waarin ze uitlegde dat ze het deelde "als een vriendelijke herinnering voor iedereen". Daarin vertelt ze dat ze al sinds haar adolescentie onder de loep werd genomen en "alles had gehoord" over wat er mis met haar was, alsof haar lichaam een constant object van publieke analyse was. Ze benadrukt hoe moeilijk het is om jezelf te beschermen tegen dit "lawaai" wanneer je opgroeit onder de blik van anderen, vooral in een industrie die geobsedeerd is door uiterlijk.

"Het is altijd vervelend", zelfs binnen de familie.

Ariana benadrukt dat opmerkingen over iemands lichaam opdringerig zijn, of ze nu van vreemden online komen of van geliefden aan een feesttafel. Ze haalt ogenschijnlijk onschuldige uitspraken aan – "Je bent afgevallen, wat is er gebeurd?" , "Je bent aangekomen, wat is er gebeurd?" – die ze omschrijft als "ongemakkelijk en vernederend", ongeacht de context. Haar boodschap gaat niet alleen over slankheid: ze herinnert ons eraan dat dit geweld ook geldt voor fatfobie en alle vormen van lichaamsoordelen.

Een oproep tot meer zachtheid… die niet universeel wordt geaccepteerd.

Voor Ariana Grande blijft het geven van commentaar op iemands uiterlijk – zelfs uit "bezorgdheid" – problematisch en kan het gevaarlijk zijn, vooral als de persoon kampt met een eetstoornis of psychische problemen. Ze moedigt haar publiek daarom aan om de "makkelijke" verleiding van het beoordelen van andermans lichaam te weerstaan en empathie boven harde oordelen te stellen.

Op sociale media zorgt haar toespraak voor verdeeldheid: sommige mensen juichen "een noodzakelijke boodschap" toe, anderen beweren dat "kritiek op haar uiterlijk een manier zou zijn om haar te redden". Dit illustreert precies het mechanisme van bodyshaming dat zij aan de kaak stelt.

Waarom zijn boodschap ertoe doet ondanks de controverses

Hoewel haters zich blijven verschuilen achter het excuus van gezondheid, benadrukt Ariana Grande's verklaring een fenomeen dat alle vrouwen treft, beroemd of anoniem. Door iedereen eraan te herinneren dat niemand zijn gewicht hoeft te rechtvaardigen of constant naar zijn lichaam hoeft te kijken, draagt ze bij aan een bredere discussie over het recht om controle te hebben over je uiterlijk zonder erdoor gedefinieerd te worden.

Los van het debat dat het oproept, dient Ariana Grande's standpunt als een grimmige herinnering aan hoe beladen het gesprek over het lichaam nog steeds is, zelfs in 2025. Door luisteren, vriendelijkheid en respect voor ieders grenzen voorop te stellen, creëert ze de nodige ruimte om te heroverwegen hoe we praten – of juist niet praten – over het uiterlijk van anderen. Het is dringend noodzakelijk dat we verder gaan dan de reflexmatige reactie van automatisch commentaar en een cultuur van respect cultiveren, waarin ieders lichaam eindelijk ophoudt een publiek strijdtoneel voor speculatie te zijn.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
