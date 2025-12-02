Search here...

Rita Ora zet de rode loper in vuur en vlam met een gewaagde tweedehuidjurk

Fabienne Ba.
De Kosovaars-Britse zangeres, model en actrice Rita Ora trok onlangs alle aandacht bij de Fashion Awards 2025 in Londen. Ze verscheen op de rode loper in een superstrakke zilveren jurk met een gedurfd diep decolleté.

Een jurk met een opvallende glans

De jurk die Rita Ora koos, was een strak Ralph Lauren-ontwerp dat haar rondingen elegant accentueerde. De satijnen textuur en metallic glans vingen het licht bij elke beweging, terwijl de hoge split een vleugje ingetogen glamour toevoegde, perfect voor een prestigieuze avond. Rita Ora completeerde deze opvallende look met een strakke ballerinaknot die haar ingetogen sieraden en make-up, met smokey eyes en dieproze lippen, accentueerde. Dit samenhangende ensemble toonde haar onberispelijke gevoel voor stijl en zelfvertrouwen op de rode loper.

Een opmerkelijke aanwezigheid op een vlaggenschipevenement

De Fashion Awards zijn een onmisbaar evenement in de mode-industrie, waar opkomende ontwerpers en talenten worden geëerd. Rita Ora's look, die al bekend was om haar "gedurfde" en vaak avant-gardistische modekeuzes, werd alom geprezen als een van de meest memorabele outfits van de ceremonie in 2025. Haar outfit boeide zowel critici als het publiek en belichaamde perfect de geest van het evenement. Het versterkte niet alleen haar reputatie als stijlpionier, maar leidde ook tot talloze discussies op sociale media, waar het werd omschreven als een "echt modemoment".

Met deze oogverblindende verschijning bevestigt Rita Ora opnieuw haar status als stijlicoon dat durf en elegantie weet te combineren. Tussen glamour en zelfvertrouwen bewijst ze dat de rode loper een ware speeltuin is waar ze de aandacht trekt met haar charisma en aangeboren gevoel voor stijl.

LAISSER UN COMMENTAIRE




