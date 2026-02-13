Search here...

Deze succesvolle zanger, die het doelwit is van bedreigingen, neemt "strikte maatregelen".

De Zuid-Koreaanse K-popzangeres, actrice en televisiepresentatrice IU (Lee Ji-eun) wordt al enkele maanden geconfronteerd met een golf van online intimidatie en persoonlijke bedreigingen. In reactie op deze aanvallen heeft haar agentschap, EDAM Entertainment, aangekondigd dat er "strenge juridische maatregelen zullen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor lasterlijke berichten, kwaadwillige geruchten en bedreigend gedrag" gericht tegen de artiest en haar familie.

Een grootschalige juridische operatie tegen smaad.

Volgens de verklaring van het agentschap heeft IU in 2025 via advocatenkantoor Shinwon 96 strafrechtelijke en civiele rechtszaken aangespannen. Deze rechtszaken zijn gericht tegen internetgebruikers die beledigende opmerkingen, valse informatie of lasterlijke inhoud hebben geplaatst op platforms zoals Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (voorheen Twitter) en Instagram.

Er zijn al diverse rechterlijke uitspraken gedaan:

  • Er werden zeven boetes uitgedeeld aan de overtreders.
  • Een persoon kreeg een boete van 5 miljoen won (ongeveer 3.700 dollar) voor het verspreiden van valse spionagegeruchten.
  • Een ander moest 30 miljoen won (bijna 22.000 dollar) betalen voor het verspreiden van valse beschuldigingen van plagiaat.
  • Een derde man kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden, met een proeftijd van 2 jaar, voor het herhaaldelijk verspreiden van valse informatie en haatdragende opmerkingen.

Fysieke bedreigingen blijven niet ongestraft.

Naast de cyberaanvallen heeft EDAM Entertainment bekendgemaakt dat verschillende mensen IU of haar familie thuis, en zelfs in de buurt van de kantoren van het agentschap, hebben proberen te benaderen. Sommigen hebben ook bedreigingen geuit of geld geëist. Deze personen zijn door de politie aangehouden en het onderzoek is nog gaande. Het agentschap neemt een vastberaden standpunt in: "We zullen zonder enige vorm van clementie juridische stappen ondernemen tegen elke actie die de veiligheid van onze artiest in gevaar brengt", aldus de officiële verklaring.

Constante waakzaamheid tegen kwaadwillig gedrag

EDAM verklaarde ook dat het continu sociale media, forums en muziekplatforms monitort om nieuwe schadelijke inhoud te identificeren. Er zijn al klachten ingediend tegen YouTube-kanalen die zich bezighouden met het verspreiden van sensationele geruchten, ook wel "cyber wreckers" genoemd. Het agentschap heeft zelfs juridische stappen in het buitenland ondernomen, met name in de Verenigde Staten, om de identiteit te achterhalen van gebruikers die betrokken zijn bij internationale platforms zoals Threads.

Geconfronteerd met de toename van online intimidatie en bedreigingen, is IU een voorbeeld van de groeiende vastberadenheid van kunstenaars tegen cybergeweld. Door diverse juridische stappen te ondernemen, hoopt ze niet alleen haar eigen veiligheid en die van haar dierbaren te beschermen, maar ook een duidelijk signaal af te geven: laster en intimidatie, digitaal of fysiek, zullen niet langer ongestraft blijven.

