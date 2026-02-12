In Parijs viert Paris Hilton de haute couture in een ontroerende video.

Tijdens haar verblijf in Parijs leende Paris Hilton haar imago aan een nieuwe modecampagne die een eerbetoon is aan Franse haute couture en elegantie. In "From Paris with Love" vormt de hoofdstad het decor voor een dialoog tussen erfgoed en moderniteit, onder de vlag van het modehuis Karl Lagerfeld.

Een nieuwe samenwerking met het modehuis Karl Lagerfeld.

Voor het lente/zomerseizoen van 2026 presenteert het merk Karl Lagerfeld het tweede hoofdstuk van de samenwerking met Paris Hilton. Deze modecampagne, getiteld "From Paris with Love", zet de reeds bestaande samenwerking tussen het modehuis en de Amerikaanse ondernemer voort. De video, gefilmd in Parijs, hanteert een contrasterende esthetiek. Zwart-wit, het visuele kenmerk dat geassocieerd wordt met de wereld van Karl Lagerfeld, vormt de basis van de belangrijkste silhouetten. Daarnaast duiken er in de secundaire lijnen kleuraccenten op, die een levendige en toegankelijke energie toevoegen.

Voor het modehuis Karl Lagerfeld maakt deze samenwerking deel uit van een internationale zichtbaarheidsstrategie. Door een wereldberoemde figuur te associëren met het universum van het merk, kan het een breder publiek bereiken en tegelijkertijd de esthetische consistentie behouden. Sinds het overlijden van Karl Lagerfeld in 2019 heeft het merk zich verder ontwikkeld, voortbouwend op zijn nalatenschap en de samenwerkingen uitgebreid.

Parijs, een symbolische setting voor een eerbetoon aan haute couture.

De keuze voor Parijs als decor is geen toeval. Als modehoofdstad van de wereld belichaamt de stad de geschiedenis en het prestige van de Franse haute couture. De beelden spelen met dit erfgoed: Haussmann-architectuur, natuurlijk licht en een elegante sfeer creëren een verfijnde, bijna filmische setting. De campagne is veel meer dan een simpele promotiestunt; ze benadrukt het idee van een vrouw die verschillende facetten van haar identiteit omarmt: onafhankelijk, modern en assertief. Deze visie weerspiegelt de evolutie van Paris Hiltons publieke imago, nu ze ondernemer en een gevestigde naam in de popcultuur is.

Een viering van haute couture in het hart van Parijs.

Met "From Paris with Love" presenteert het modehuis Karl Lagerfeld een statement over haute couture en Parijse elegantie. De keuze voor een verfijnde esthetiek, een iconische setting en een sterke mediapersoonlijkheid creëert een samenhangend visueel verhaal. De campagne is niet zomaar een opeenvolging van modefoto's; ze heeft een intiemere toon.

Op 44-jarige leeftijd oogt Paris Hilton assertiever en straalt ze zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid uit. Verre van de clichés uit de jaren 2000 die haar vroege mediaoptredens kenmerkten, is ze nu stevig geworteld in een dynamische ondernemerswereld en staat ze aan het hoofd van verschillende bedrijven in de mode-, beauty- en entertainmentsector. Deze persoonlijke ontwikkeling sluit aan bij de campagne, die een veelzijdige vrouwelijkheid viert: gestructureerd maar vrij, verfijnd maar toegankelijk.

Samenvattend viert Paris Hilton in Parijs, onder het mom van mode, de haute couture in een video die elegantie en moderniteit combineert en de centrale rol van de Franse hoofdstad in de wereldwijde modewereld bevestigt.