Search here...

Eva Longoria verrast met een feestelijke look geïnspireerd op de jaren 2000.

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria bewijst eens te meer dat ze een stijlicoon en schoonheidsicoon is. Voor de feestdagen verraste de Amerikaanse actrice iedereen met een retro-look, die niet zou misstaan op de meest glamoureuze feestjes van begin jaren 2000.

Terug naar de jaren van 2000

Op haar Instagram-account wenste de ster van "Desperate Housewives" haar 10,8 miljoen volgers fijne feestdagen met een reeks sprankelende foto's van een fotoshoot voor L'Oréal Paris. Weg is de korte bob die ze onlangs droeg: Eva Longoria is teruggekeerd naar lang haar dat tot halverwege haar rug reikt. Voor deze haartransformatie koos ze voor de beroemde "bumpit"—het volumineuze kapsel dat zo typerend was voor de jaren 2000 en populair werd gemaakt door de Amerikaanse actrice, model en zangeres Lindsay Lohan, en de Amerikaanse singer-songwriter Beyoncé.

Een sprankelende jurk voor een direct "wow"-effect.

Om deze stijlvolle terugblik compleet te maken, koos Eva voor een ultraglamoureuze avondjurk: een roze creatie met een vloeibare glans en een zeemeerminsilhouet. Deze jurk, gemaakt van een glinsterende stof die doet denken aan gesmolten metaal, sluit perfect aan op haar figuur voordat hij subtiel uitloopt naar de vloer. Een paar Christian Louboutin sandalen met hakken en diamanten oorbellen maken deze feestelijke look af.

Een stralende schoonheidsbehandeling

Voor haar make-up koos Eva Longoria voor een felrode lippenstift en een warme, matte oogschaduw geïnspireerd op zonsondergangen. Haar ogen, omlijnd met zwarte eyeliner en perfect gespreide wimpers, contrasteren prachtig met haar zongebruinde teint en perzikkleurige blush. Het geheel zorgt voor een stralend gezicht, helemaal in lijn met de feestelijke sfeer.

Met deze look combineert Eva Longoria op succesvolle wijze hedendaagse elegantie met de gedurfde stijl van het jaar 2000. Door dit iconische kapsel weer in de schijnwerpers te zetten, roept ze de gouden eeuw van de rode lopers van de jaren 2000 op, terwijl ze haar make-up tegelijkertijd een verfijnde, moderne touch geeft. Het is een perfect voorbeeld van hoe trends uit het verleden, in de juiste handen, essentiële elementen van het heden kunnen worden.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Een ongelooflijk gezicht": Nicole Kidman straalt met haar nieuwe kapsel.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Een ongelooflijk gezicht": Nicole Kidman straalt met haar nieuwe kapsel.

Nicole Kidman straalt met haar nieuwe, strakke kapsel, wat fans ertoe aanzet haar te complimenteren met opmerkingen als...

"Je straalt nog steeds zo helder": Serena Williams maakt furore in een lange jurk

Serena Williams heeft het internet opnieuw veroverd met een prachtige lange gele jurk, die door gebruikers als ongelooflijk...

In een figuurcorrigerende jurk betovert Shakira met een elegante uitstraling.

Met haar charisma en aangeboren gevoel voor stijl straalt Shakira ver buiten de muziekwereld. Onlangs zorgde ze voor...

Wat dit supermodel zou hebben verdiend voor een verschijning van één minuut in een cultfilm.

Tweeëntwintig jaar na de release blijft "Love Actually" geheimen prijsgeven. Deze Britse romantische komedie, die is uitgegroeid tot...

Door haar wenkbrauwen te bleken, heeft de oudste dochter van Kim Kardashian een discussie op gang gebracht.

Op slechts twaalfjarige leeftijd heeft North West, de oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West, de sociale...

Kate Winslet, die kritiek kreeg op haar lichaam, onthult de opmerkingen die haar leven lang hebben getekend.

Internationaal filmicoon Kate Winslet sprak onlangs openhartig over de pijnlijke herinneringen aan de spot en kritiek die ze...

© 2025 The Body Optimist