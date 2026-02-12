"Een bron van trots": Angelina Jolie vertelt vol trots over haar littekens na haar preventieve mastectomie.

Angelina Jolie sprak onlangs openhartig over de littekens die ze overhield aan haar preventieve kankeroperatie. Voor de Cambodjaans-Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster, producente en Goodwill Ambassador zijn dit geen tekenen van pijn of verlies, maar bewijs van leven, van een bewuste keuze en van toewijding aan zichzelf en haar kinderen.

Een openbaar gemaakte medische beslissing

In 2013 onthulde Angelina Jolie dat ze voor een operatie had gekozen om haar verhoogde risico op kanker te verlagen. Als draagster van het BRCA1-gen nam ze deze beslissing nadat ze verschillende familieleden aan de ziekte had verloren. In een opiniestuk dat in de internationale pers verscheen, legde ze uit dat ze vrouwen wilde aanmoedigen zich te laten informeren en, indien nodig, preventieve opties te overwegen die zijn afgestemd op hun individuele omstandigheden.

"Ik ben trots op mijn littekens."

Vandaag spreekt Angelina Jolie openlijk over haar littekens. In een interview met France Inter verklaarde ze: "Ik ben trots op mijn littekens. Het is een keuze die ik heb gemaakt om te blijven leven, om er voor mijn kinderen te kunnen zijn." Ze benadrukt dat deze littekens een verhaal vertellen, dat van een persoonlijke strijd, maar ook van vrouwelijke solidariteit.

In haar nieuwste film, geregisseerd door filmmaker Alice Winocour, draagt het personage dat ze speelt ook zichtbare littekens, die haar eigen ervaringen weerspiegelen. Deze parallel tussen kunst en leven verleent haar vertolking een unieke kracht.

Een impact die verder reikt dan de filmwereld.

Sinds ze haar operatie publiekelijk bekendmaakte, is Angelina Jolie een wereldwijd bekendheidsicoon geworden. Wat wel het 'Angelina-effect' wordt genoemd, heeft in verschillende landen geleid tot een aanzienlijke toename van aanvragen voor genetische testen. In Frankrijk registreerden gespecialiseerde centra een stijging van 20% in consultaties met betrekking tot erfelijke kankerrisico's in de maanden na haar publieke verklaring. Haar boodschap? Het aanmoedigen van weloverwogen, persoonlijke keuzes die ieders individuele traject respecteren. Ze benadrukt dat "toegang tot screening en zorg nooit afhankelijk mag zijn van waar je woont of je financiële middelen."

Het stilzwijgen doorbreken, betekenis geven

Angelina Jolie heeft het niet alleen over preventieve geneeskunde, maar ook over een fundamenteel veranderde relatie met haar lichaam. Voor haar zijn deze littekens niet iets om te verbergen, maar om te begrijpen, te accepteren en zelfs te eren. In een wereld waar de representatie van vrouwenlichamen nog steeds grotendeels wordt bepaald door normen, biedt zij een andere visie: die van een lichaam dat wordt geleefd, gevormd, waardig en bevrijd van de blik van anderen.

Ze zegt dat ze deze zichtbare littekens deelt met "veel vrouwen van wie ze houdt", waarmee ze doelt op een stille gemeenschap van vrouwen die ook voor moeilijke beslissingen hebben gestaan. "Ik ben altijd ontroerd als ik andere vrouwen hun littekens zie delen", vertrouwt ze me toe.

Angelina Jolie stelt dat haar littekens geen teken van zwakte zijn, maar juist een bewijs van kracht. Door openlijk over haar levensreis te spreken, biedt ze een nieuwe manier van denken over gezondheid, het lichaam en zusterschap. Haar verhaal blijft inspireren, niet door heldhaftigheid, maar door de authenticiteit ervan en haar toewijding om een verschil te maken voor alle vrouwen.