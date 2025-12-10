Search here...

Op 20-jarige leeftijd onthult deze Japanse popster haar "transmasculiene" identiteit.

Léa Michel
Op 6 december 2025, haar twintigste verjaardag, deed Cocona, lid van de Japanse meidenband XG, een ontroerende en historische aankondiging. In een bericht op Instagram onthulde de artiest dat ze transmasculien en non-binair is. Ze deelde haar persoonlijke reis en haar wens om nu in overeenstemming met haar identiteit te leven. Deze coming-out, die door veel fans werd verwelkomd en door haar team werd gesteund, markeert een symbolisch keerpunt in de Aziatische muziekindustrie.

Een aankondiging gekenmerkt door moed en oprechtheid.

In haar bericht, dat ze deelde met meer dan 3,2 miljoen volgers, sprak Cocona over haar transitie en vertelde ze dat ze eerder dit jaar een borstoperatie had ondergaan. De artiest legde uit dat ze bij haar geboorte als vrouw was aangewezen (AFAB), maar zich nooit met dat label had geïdentificeerd. Deze persoonlijke onthulling weerspiegelt een diep verlangen naar authenticiteit en zelfacceptatie.

Cocona vertrouwt toe dat de weg naar deze openbaring lang en moeilijk was: door te accepteren wie hij werkelijk is, kon hij "een nieuwe deur openen", opnieuw contact maken met zichzelf en de wereld in een vrijer en vrediger licht zien. Deze oprechte getuigenis werd gezien als een boodschap van hoop voor jongeren die op zoek zijn naar identiteit of erkenning binnen de kunstwereld.

De sterke steun van zijn entourage en zijn platenlabel

Binnen het XG-collectief was de solidariteit direct voelbaar. Producer en CEO van het XGALX-label, Simon Jakops, sprak zijn diepe bewondering uit voor Cocona's moed en bevestigde de toewijding van het label om elk lid te ondersteunen in hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling.

In een oprecht bericht benadrukte Simon Jakops dat de essentie van XG ligt in oprechtheid, groei en respect voor individualiteit: "Dit is het hart, de kern, van wie we zijn en wat we aan de wereld willen overbrengen."

Een historisch moment voor Aziatische muziek.

Met deze verklaring is Cocona de eerste non-binaire transmasculiene persoon in de Aziatische popmuziek die zich openlijk als zodanig identificeert. Hoewel andere artiesten, zoals de Zuid-Koreaanse zanger, presentator en acteur Jo Kwon of de Zuid-Koreaanse K-pop boyband XLOV, zich al eerder als 'genderloos' of non-binair hebben geïdentificeerd, is deze aankondiging een belangrijke mijlpaal: het biedt nieuwe en noodzakelijke representatie voor de LGBTQ+-gemeenschap binnen een industrie die nog steeds sterk normatief is.

Sinds hun debuut in 2022 heeft XG internationaal succes geboekt, met talloze wereldtournees en prestigieuze samenwerkingen. Aan de vooravond van de release van hun eerste album, "THE CORE", dat gepland staat voor januari 2026, voegt deze aankondiging een menselijke en oprechte dimensie toe aan het imago van de groep: die van authenticiteit en de moed om zichzelf te zijn.

Door haar 20-jarig jubileum te vieren, beleefde Cocona niet alleen een persoonlijke wedergeboorte, maar effende ze ook de weg voor een meer inclusieve dialoog binnen de Aziatische muziekscene. Haar boodschap van vrijheid en acceptatie reikt veel verder dan de XG-fandom en werpt nieuw licht op kwesties rond gender en identiteit. Met de steun van haar familie, collega's en fans illustreert Cocona op prachtige wijze de kracht van het omarmen van je eigen waarheid – de waarheid van volledig bestaan, zonder compromissen.

