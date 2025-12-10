Search here...

Deze Hongaarse model draagt een rok en laat daarmee een gedurfde winterlook zien.

Léa Michel
Bij elke publieke verschijning weet Barbara Palvin de aandacht van fotografen en internetgebruikers te trekken. Het Hongaarse model zorgde onlangs voor opschudding tijdens een evenement in New York. In een zwarte rok en leren jasje bewees ze eens te meer dat ze de kunst van het combineren van lef en verfijning perfect beheerst, zelfs midden in de winter.

Een monochrome look vol karakter.

Bij de heropening van de Rock Center Store in New York verscheen Barbara Palvin in een outfit die zowel chic als een tikkeltje rebels was. Ze droeg een glanzend zwart leren jack, helemaal dichtgeritst, wat het een verfijnde en moderne uitstraling gaf. Om dit gestructureerde bovenwerk te complementeren, koos het model voor een korte, zwierige rok met een subtiele split die haar benen accentueerde. Het ensemble, balancerend tussen urban stijl en glamour, straalde een ingetogen zelfvertrouwen uit en getuigde van een perfecte beheersing van de hedendaagse modecodes.

De elegantie van minimalisme

Barbara Palvin koos voor minimale accessoires om de balans van haar look te bewaren. Een klein zwart tasje en lichte make-up, gecreëerd door visagist Tobi Henney, waren voldoende om haar natuurlijke schoonheid te accentueren. Op de foto's die ze op Instagram deelde, poseert ze moeiteloos tegen een winterse achtergrond en belichaamt ze de samensmelting van mode en de magie van het seizoen.

Een muze van winterstijl

Deze verschijning is geen op zichzelf staand incident. Slechts enkele dagen eerder had het model haar fans al betoverd met een lange, satijnen gele jurk met zwarte kanten details. Door consequent verbluffende outfits te presenteren, bevestigt Barbara Palvin haar status als internationaal mode-icoon, die van elke gelegenheid een stijlstatement weet te maken.

In een kort rokje en leren jasje bewijst Barbara Palvin dat lef perfect samengaat met elegantie, zelfs bij dalende temperaturen. Haar oog voor detail, zelfvertrouwen en natuurlijke charisma blijven modefans inspireren en verstevigen haar positie als een van de iconische figuren van de moderne chic.

Deze zangeres, die het doelwit is van een 'dikfobe' grap, pronkt trots met haar figuur
Op 20-jarige leeftijd onthult deze Japanse popster haar "transmasculiene" identiteit.

