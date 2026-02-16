De echtgenote van de burgemeester van New York maakt een opvallende verschijning tijdens de Fashion Week.

Op slechts 28-jarige leeftijd maakt Rama Duwaji al indruk met haar kenmerkende stijl. De echtgenote van de burgemeester van New York City was een prominent figuur op de eerste rij tijdens de Fashion Week. Ze was uitgenodigd voor de show van het New Yorkse label Diotima en bevestigde daarmee haar status als rijzende ster in de modewereld, ver verwijderd van de traditionele normen die geassocieerd worden met First Ladies.

Een scherp silhouet op de voorste rij

Op 15 februari 2026 nam Rama Duwaji plaats op de eerste rij bij de show van Rachel Scott, de Jamaicaanse ontwerpster achter Diotima. Voor de gelegenheid koos ze voor een meesterlijke gelaagde look: een korte beige trenchcoat als middelpunt, gedragen over een langere geruite variant. Deze subtiel gelaagde stijl moderniseert een klassieker uit de Britse garderobe. De outfit werd compleet gemaakt met zwarte cowboylaarzen met hakken, een zwarte leren tas met metallic details en gouden oorringen. Een look die zowel eigentijds is als geïnspireerd op de jaren 90.

Een First Lady die de gebaande paden verlaat.

Als jongste echtgenote van een burgemeester van New York neemt Rama Duwaji geen genoegen met een discrete, institutionele rol. Ze profileert zich met een sterke visuele identiteit, trouw aan haar generatie. In plaats van de zogenaamde traditionele silhouetten die bij officiële gelegenheden verwacht worden, kiest ze voor kledingstukken van merken die populair zijn bij Generatie Z. Lange bermuda's, veterschoenen, oversized shirts en asymmetrische tops zijn vaste onderdelen van haar publieke optredens. Deze stijlkeuze draagt bij aan een herdefiniëring van het imago van een First Lady van New York, een imago dat meer verbonden is met haar tijd en haar gemeenschap.

Een aanwezigheid die versterkt wordt door sociale media.

Rama Duwaji is zeer actief op Instagram, waar ze haar looks deelt met haar twee miljoen volgers. Ze ontwikkelt een kenmerkende esthetiek: gelaagde zilveren sieraden, architectonische accessoires, gestructureerde silhouetten en stedelijke invloeden. Haar recente fotoshoot voor het tijdschrift The Cut bevestigde deze sterke moderichting al. Haar aanwezigheid op Fashion Week versterkt dit momentum alleen maar: ze vestigt zich gestaag als een invloedrijke figuur in de New Yorkse stijlscene.

Door aanwezig te zijn bij de Diotima-modeshow, woont Rama Duwaji uiteindelijk meer bij dan alleen een mode-evenement. Ze belichaamt een bredere evolutie: die van een nieuwe generatie publieke figuren die mode als taal gebruiken. Het is een manier om te bevestigen dat elegantie en moderniteit naast elkaar kunnen bestaan, zelfs – en misschien wel vooral – in de machtscirkels.