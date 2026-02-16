Op 44-jarige leeftijd verrast Beyoncé met een nieuw kort kapsel.

De Amerikaanse singer-songwriter Beyoncé heeft zojuist een nieuwe haarkleur laten zien: een kort blond kapsel tot op de kin. Het is haar kortste kapsel in jaren.

Een verrassende verschijning… in foto's

Na enkele maanden van terughoudendheid op sociale media verscheen de zangeres op 12 februari weer in een reeks foto's die op Instagram werden gepubliceerd, genomen tijdens de Super Bowl van 2026. Zonder bijschriften laten de foto's haar look voor zich spreken: een strakke, gestructureerde, honingblonde bob die haar gezicht omlijst en haar stijl direct moderniseert.

Op de foto's draagt ​​Beyoncé eerst een lange, lichtgroene trenchcoat die past bij haar tas en zonnebril, en vervolgens een meer ingetogen outfit met een crèmekleurige off-shoulder top in een olijfgroene broek, subtiele make-up met een lichte smokey eye en roze lippen. De outfit benadrukt haar nieuwe kapsel, een kruising tussen een klassieke bob en een Franse bob, met afgeronde punten en gecontroleerd volume.

Een kort kapsel dat een keerpunt markeert.

Deze korte bob, in goudblonde/karamelkleurige tinten met donkere aanzet, vormt een schril contrast met de lange, golvende lokken die Beyoncé de afgelopen jaren droeg, met name tijdens het "Cowboy Carter"-tijdperk. Fans zien het nu al als een teken van stijlvernieuwing, zelfs het begin van een "nieuw artistiek hoofdstuk". Velen prijzen de "verfrissende", "ultrachique" en "krachtige" look en vinden dat de blonde bob Beyoncé's gelaatstrekken en haar sterrenstatus perfect accentueert. Sommigen noemen het zelfs een "iconisch kapsel" en voorspellen dat deze korte bob een van de populairste haartrends van het jaar zal worden, omdat het elegantie en moderniteit perfect combineert.

Door te poseren met een "Touchdown"-vlag en dit kapsel te combineren met een "snoepappelgroene" look, transformeert Beyoncé een simpele snit tot een waar mode-statement, waarmee ze eens te meer haar status als icoon bevestigt die met slechts een paar foto's een trend kan zetten.