Op 58-jarige leeftijd keert Pamela Anderson terug naar blond haar met een "vintage föhnkapsel".

Pamela Anderson trok onlangs alle aandacht tijdens de New York Fashion Week. Zittend op de eerste rij bij de Tory Burch-show voor de herfst/wintercollectie 2026-2027, bevestigde de Canadees-Amerikaanse actrice en model haar status als tijdloos icoon.

De grote comeback van blond haar… en volume.

Gekleed in een grijze blouse, een gebroken witte plooirok en een lange beige jas, koos Pamela Anderson voor een strakke en elegante look, geheel in lijn met de minimalistische stijl die ze al meerdere seizoenen uitdraagt. Het was echter haar kapsel dat de meeste aandacht trok. Na onlangs iedereen te hebben verrast met een rood kapsel, is Pamela Anderson teruggekeerd naar haar kenmerkende stralende blonde kleur, die in de loop der jaren een van haar handelsmerken is geworden.

Deze keer combineert ze het met een uitgesproken vintage föhnkapsel. Royaal volume, lange lokken gestyled in grote, luchtige krullen, zachte beweging en een licht warrig effect: het kapsel roept de esthetiek van de jaren 80 op, maar blijft tegelijkertijd modern. Het detail dat de hele look structureert? Een subtiel taps toelopende gordijnpony die de ogen omlijst en een vleugje karakter toevoegt. Dit föhnkapsel is allesbehalve stijf, maar speelt juist met lichtheid en beweging, waardoor een balans ontstaat tussen verfijning en natuurlijkheid.

Onopgesmukte schoonheid

Hoewel haar kapsel een uitgesproken retro-uitstraling heeft, blijft haar make-up trouw aan de minimalistische esthetiek die de actrice de afgelopen jaren heeft omarmd. Pamela Anderson geeft de voorkeur aan een "helemaal niets"-look, waarbij ze zich meer richt op huidverzorging dan op het camoufleren van make-up. Ze pleit regelmatig voor een huidgerichte aanpak en stelt dat een huidverzorgingsroutine belangrijker is dan het verzamelen van cosmetische producten. Serums, crèmes en balsems vormen de kern van haar make-uproutine, met als doel de huid te verfraaien in plaats van te transformeren.

De Canadees-Amerikaanse actrice en model blijft haar imago herdefiniëren. Verre van haar zwaar opgemaakte jaren 90-look, omarmt ze nu een meer verfijnde stijl, zonder aan elegantie in te boeten. Deze vintage föhnlook belichaamt deze evolutie perfect: een knipoog naar het verleden, vol zelfvertrouwen opnieuw geïnterpreteerd.

Door retro volume te combineren met hedendaags minimalisme, bewijst Pamela Anderson dat het mogelijk is om de codes van een tijdperk opnieuw te interpreteren zonder in nostalgie te vervallen. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat stijl op zich tijdloos is – ze transformeert, past zich aan en vindt zichzelf opnieuw uit.