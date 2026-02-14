Search here...

Op 58-jarige leeftijd keert Pamela Anderson terug naar blond haar met een "vintage föhnkapsel".

Anaëlle G.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Pamela Anderson trok onlangs alle aandacht tijdens de New York Fashion Week. Zittend op de eerste rij bij de Tory Burch-show voor de herfst/wintercollectie 2026-2027, bevestigde de Canadees-Amerikaanse actrice en model haar status als tijdloos icoon.

De grote comeback van blond haar… en volume.

Gekleed in een grijze blouse, een gebroken witte plooirok en een lange beige jas, koos Pamela Anderson voor een strakke en elegante look, geheel in lijn met de minimalistische stijl die ze al meerdere seizoenen uitdraagt. Het was echter haar kapsel dat de meeste aandacht trok. Na onlangs iedereen te hebben verrast met een rood kapsel, is Pamela Anderson teruggekeerd naar haar kenmerkende stralende blonde kleur, die in de loop der jaren een van haar handelsmerken is geworden.

Deze keer combineert ze het met een uitgesproken vintage föhnkapsel. Royaal volume, lange lokken gestyled in grote, luchtige krullen, zachte beweging en een licht warrig effect: het kapsel roept de esthetiek van de jaren 80 op, maar blijft tegelijkertijd modern. Het detail dat de hele look structureert? Een subtiel taps toelopende gordijnpony die de ogen omlijst en een vleugje karakter toevoegt. Dit föhnkapsel is allesbehalve stijf, maar speelt juist met lichtheid en beweging, waardoor een balans ontstaat tussen verfijning en natuurlijkheid.

Onopgesmukte schoonheid

Hoewel haar kapsel een uitgesproken retro-uitstraling heeft, blijft haar make-up trouw aan de minimalistische esthetiek die de actrice de afgelopen jaren heeft omarmd. Pamela Anderson geeft de voorkeur aan een "helemaal niets"-look, waarbij ze zich meer richt op huidverzorging dan op het camoufleren van make-up. Ze pleit regelmatig voor een huidgerichte aanpak en stelt dat een huidverzorgingsroutine belangrijker is dan het verzamelen van cosmetische producten. Serums, crèmes en balsems vormen de kern van haar make-uproutine, met als doel de huid te verfraaien in plaats van te transformeren.

De Canadees-Amerikaanse actrice en model blijft haar imago herdefiniëren. Verre van haar zwaar opgemaakte jaren 90-look, omarmt ze nu een meer verfijnde stijl, zonder aan elegantie in te boeten. Deze vintage föhnlook belichaamt deze evolutie perfect: een knipoog naar het verleden, vol zelfvertrouwen opnieuw geïnterpreteerd.

Door retro volume te combineren met hedendaags minimalisme, bewijst Pamela Anderson dat het mogelijk is om de codes van een tijdperk opnieuw te interpreteren zonder in nostalgie te vervallen. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat stijl op zich tijdloos is – ze transformeert, past zich aan en vindt zichzelf opnieuw uit.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
"Ik zou alles willen verwijderen": Madison Beer, met 40 miljoen volgers, waarschuwt voor de druk van sociale media.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ik zou alles willen verwijderen": Madison Beer, met 40 miljoen volgers, waarschuwt voor de druk van sociale media.

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer is een van de meest gevolgde artiesten van haar generatie....

Deze 65-jarige ster uit "Dirty Dancing" straalt op het strand.

Jennifer Grey blijft charmeren met haar natuurlijke uitstraling en energie. De onvergetelijke Baby Houseman uit de cultfilm Dirty...

"Ik dacht dat vrouwen me zouden haten": de onverwachte bekentenis van een rijzende steractrice

Margaret Qualley heeft de afgelopen tijd de ene na de andere projectrol op zich genomen en zich gevestigd...

"Nog steeds even mooi": op 55-jarige leeftijd maakt Claudia Schiffer furore met een "natuurlijke" look.

Voormalig catwalkicoon Claudia Schiffer uit de jaren 90 blijft fascineren. Op sociale media betoveren haar recente foto's door...

Deze succesvolle zanger, die het doelwit is van bedreigingen, neemt "strikte maatregelen".

De Zuid-Koreaanse K-popzangeres, actrice en televisiepresentatrice IU (Lee Ji-eun) wordt al enkele maanden geconfronteerd met een golf van...

In de schijnwerpers lieten Katy Perry en Justin Trudeau een prachtige chemie zien.

De Amerikaanse singer-songwriter Katy Perry en de voormalige Canadese premier Justin Trudeau staan volop in de schijnwerpers, zowel...

© 2025 The Body Optimist