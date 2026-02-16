Louisa Jacobson, de dochter van Meryl Streep, maakt furore tijdens de New York Fashion Week.

Louisa Jacobson maakte onlangs een opvallende verschijning tijdens de New York Fashion Week. De Amerikaanse actrice en model, bekend van haar rol in de serie "The Gilded Age", verraste iedereen door haar debuut te maken op een New Yorkse catwalk.

Een primeur, een modeshow die op de voet gevolgd werd.

Tijdens de presentatie van de herfst/wintercollectie 2026/2027 van het New Yorkse merk Eckhaus Latta liep Louisa Jacobson voor het eerst over de catwalk . Dit was een symbolisch moment voor de actrice, waarmee ze haar artistieke horizon verbreedde. Eckhaus Latta, bekend om zijn eigentijdse silhouetten en "experimentele" benadering van denim en breiwerk, is een prominente speler in de New Yorkse modewereld. Door zich bij het merk aan te sluiten, verbindt Louisa Jacobson zich met een creatieve visie die sterke persoonlijkheden waardeert en veel verder gaat dan traditionele modellen.

Voor deze show droeg ze een preppy-chique outfit: een veelkleurig gestreept shirt, een geruite minirok, sandalen met bandjes en een suède tas. Een ensemble dat consistent is met de stijl die ze regelmatig in het openbaar laat zien, een mix van moderne klassieke elementen en gedurfde details. Haar aanwezigheid bleef niet onopgemerkt, vooral omdat ze de catwalk deelde met andere bekende namen in de hedendaagse mode. Deze stap in de wereld van de catwalk markeert een nieuwe fase in een carrière die al nauwlettend in de gaten wordt gehouden, mede vanwege haar familieachtergrond.

Een actrice die al een gevestigde naam is op het scherm.

Voordat Louisa Jacobson de catwalk betrad, verwierf ze grote bekendheid dankzij de HBO-serie "The Gilded Age". Ze speelt Marian Brook, een jonge vrouw uit een middenklassegezin die de strenge regels van de New Yorkse high society aan het einde van de 19e eeuw ontdekt. De serie, die in 2022 van start ging, stelde de actrice in staat haar positie in het Amerikaanse televisielandschap te verstevigen. Haar vertolking van een personage dat verscheurd wordt tussen onafhankelijkheid en sociale beperkingen werd geprezen om haar nauwkeurigheid en gevoeligheid.

Louisa Jacobson, die een opleiding in de dramatische kunsten volgde, bouwde haar carrière stap voor stap op, en is veel meer dan alleen een "dochter van" een bekende acteur. Hoewel haar naam vanzelfsprekend de aandacht trekt, laat haar werk op het scherm zien dat ze haar stempel wil drukken door middel van haar eigen artistieke keuzes.

Een vaste gast op de voorste rijen.

Lang voordat ze haar debuut maakte op de catwalk, was Louisa Jacobson al een bekend gezicht tijdens de Fashion Weeks. Ze werd uitgenodigd voor shows van modehuizen als Calvin Klein, Khaite, Courrèges en Jason Wu en wist zich geleidelijk aan te vestigen als een gewilde gast op de eerste rij. Haar stijl, vaak omschreven als preppy met een eigentijdse twist, speelt met strakke lijnen, laagjes en androgyne kledingstukken. Deze consistente kledingstijl draagt bij aan haar imago binnen de industrie, waar de grens tussen actrice en mode-icoon steeds vager wordt.

Ze nam ook deel aan een lente/zomer-campagne voor het New Yorkse merk Kallmeyer, waar ze poseerde in strakke, op maat gemaakte silhouetten. Deze esthetische keuze, die ver verwijderd is van chique clichés, versterkt haar positionering binnen een intellectuele en minimalistische modewereld.

Een nieuwe stap in een veelzijdige reis.

Het feit dat je de dochter bent van Meryl Streep brengt een zekere mate van bekendheid met zich mee. De Oscarwinnende actrice, beroemd om haar rol als Miranda Priestly in "The Devil Wears Prada" (2006), heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op het collectieve geheugen. Louisa Jacobson bewandelt haar eigen pad, zonder te proberen de erfenis van haar moeder te kopiëren. Terwijl haar moeder haar stempel op de filmwereld drukte met een uitzonderlijke carrière, verkent zij diverse mogelijkheden, van televisie tot samenwerkingen in de mode. Haar aanwezigheid op New York Fashion Week toont een persoonlijke en duidelijke interesse in deze creatieve omgeving.

Deze eerste modeshow zou inderdaad de weg kunnen vrijmaken voor andere projecten in de mode. Steeds meer actrices betreden de catwalk of worden merkambassadeurs, waardoor de grenzen tussen artistieke disciplines vervagen. Voor Louisa Jacobson lijkt deze stap onderdeel te zijn van een verkennende aanpak. Haar optreden tijdens New York Fashion Week bevestigt in ieder geval haar status als rijzende ster, op het kruispunt van film en modeontwerp.

Door tijdens de New York Fashion Week over de catwalk te lopen voor Eckhaus Latta, bereikte Louisa Jacobson een symbolische mijlpaal. Ze werd al erkend als een veelbelovende actrice en maakt nu ook naam in de modewereld. Tussen haar prestigieuze achtergrond en haar persoonlijke reis in, bewandelt ze haar eigen pad in haar eigen tempo, onder het toeziend oog van professionals uit de branche en het publiek.