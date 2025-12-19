Mannelijke kaalheid: dit land is een van de meest getroffen landen ter wereld.

Bijna de helft van de mannen krijgt na verloop van tijd te maken met aanzienlijk haarverlies. In Frankrijk treft dit fenomeen iedereen, ook jongere mannen. Volgens een onderzoek van Medihair uit 2023 heeft 44,25% van de Franse mannen last van duidelijk haarverlies – een cijfer waarmee Frankrijk wereldwijd op de derde plaats staat, net achter Spanje en Italië. Wereldwijd benadrukt deze bevinding een realiteit die vaak als een bron van onzekerheid wordt ervaren, maar die steeds vaker openlijk wordt geaccepteerd.

Een fenomeen met meerdere oorzaken

Kaalheid, of androgenetische alopecia, wordt voornamelijk veroorzaakt door hormonale en genetische factoren. De hoge percentages die in Zuid-Europa worden waargenomen, worden verklaard door erfelijke aanleg en een levensstijl die soms gepaard gaat met verhoogde stress of hormonale onevenwichtigheden. Ter vergelijking: de percentages liggen veel lager in Colombia (27%) of Indonesië (26,9%), waar omgevingsfactoren en genetica een meer beschermende rol lijken te spelen.

Van schaamte naar zorgzaamheid: de bevrijding van de spraak

Mannelijke kaalheid, lange tijd een taboeonderwerp, komt nu steeds vaker ter sprake. Talrijke beroemdheden, zoals Florent Pagny, Rafael Nadal en Elton John, hebben toegegeven een haartransplantatie te hebben ondergaan, waardoor de ingreep steeds gebruikelijker wordt.

Ondertussen trekt de trend van haarstukjes of haarextensies een steeds jonger publiek aan. Op TikTok en Instagram worden video's waarin het aanbrengen van haarprotheses te zien is, miljoenen keren bekeken. Deze snelle, vaak spectaculaire transformaties dragen bij aan de normalisering van de cosmetische behandeling van kaalheid.

Deze verandering in perspectief gaat niet alleen over correctie of verhulling. Een tegenbeweging, gedreven door waarden als body positivity, pleit voor de acceptatie van kaalheid als een natuurlijke levensfase. Of je je haar nu afscheert of het omarmt zoals het is, haarverlies wordt niet langer gezien als een tragedie of een bron van schaamte, maar als een normale lichamelijke evolutie. Deze benadering moedigt verzoening met het eigen uiterlijk aan en herinnert ons eraan dat de keuze om wel of niet te handelen in de eerste plaats een kwestie van individuele vrijheid is.

Een snel evoluerende relatie met mannelijkheid

Achter deze evolutie schuilt een diepgaande sociologische verschuiving: de veranderende relatie tussen mannen en hun uiterlijk. Lange tijd symboliseerde haaruitval ofwel onvermijdelijkheid, ofwel juist volwassenheid. Tegenwoordig eist iedereen zijn vrijheid op om te kiezen – kaalheid accepteren, verbergen of behandelen – zonder schaamte of oordeel. Zowel cosmeticamerken als mannelijke influencers moedigen deze diversiteit aan keuzes aan.

Met bijna 45% van de mannen die er last van hebben, behoort Frankrijk tot de landen die het meest getroffen worden door kaalheid. Wat echter echt aan het veranderen is, is de perceptie van het fenomeen. Dankzij medische innovaties, haartrends en openhartige persoonlijke verhalen is haarverlies niet langer een taboe, maar een geaccepteerde realiteit.