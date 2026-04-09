Op 61-jarige leeftijd poseert en toont dit model haar "echte" lichaam, ver weg van filters.

Het Tsjechisch-Zweeds-Amerikaanse model en actrice Paulina Porizkova heeft zich consistent publiekelijk uitgesproken over lichaamsbeeld en veroudering. Via talloze Instagram-berichten pleit ze voor een beeld zonder filters en retouches, en roept ze op tot een heroverweging van schoonheidsidealen.

Een iconische figuur in de mode die het verstrijken van de tijd viert.

Paulina Porizkova vestigde zich in de jaren 80 als een van de toonaangevende figuren in de mode-industrie. Ze modelleerde voor internationale tijdschriften en werkte samen met verschillende gerenommeerde merken. Tegenwoordig gebruikt ze regelmatig sociale media om thema's als ouder worden, lichaamsbeeld en de verwachtingen die aan vrouwen in de openbare ruimte worden gesteld, aan te kaarten. In verschillende berichten legt ze haar wens uit om "een realistischer beeld van ouder worden te laten zien, zonder digitale bewerkingen te gebruiken."

Een afbeelding claimen zonder filters

Paulina Porizkova deelt regelmatig foto's met berichten over zelfacceptatie en lichaamsbeeld in relatie tot ouder worden. In een interview legt ze uit dat ze een authentieker beeld van schoonheid wil laten zien, ver verwijderd van de geïdealiseerde beelden die vaak op sociale media te vinden zijn. Ze benadrukt specifiek het belang van het scheiden van uiterlijk en persoonlijke waarde, en onderstreept dat de veranderingen die met de tijd gepaard gaan een natuurlijk onderdeel van het leven zijn. Volgens haar dragen onbewerkte foto's bij aan een meer diverse representatie van vrouwenlichamen.

Veroudering en zichtbaarheid in de mode-industrie

Verschillende prominenten uit de mode-industrie hebben zich recentelijk uitgesproken over de invloed van leeftijd op professionele zichtbaarheid. Paulina Porizkova wijst erop dat vrouwen soms te maken krijgen met specifieke verwachtingen ten aanzien van hun uiterlijk, met name in sectoren waar imago een belangrijke rol speelt.

In een opiniestuk dat in Vogue verscheen, bespreekt ze de noodzaak van een bredere representatie om de diversiteit aan carrièrepaden beter te weerspiegelen. Deze uitspraken maken deel uit van een bredere evolutie binnen de branche, waarbij sommige merken meer diverse profielen in hun campagnes opnemen.

Een uitspraak die veel weerklank vindt op sociale media.

De berichten van Paulina Porizkova roepen regelmatig online reacties op, waarbij veel internetgebruikers hun interesse tonen in de beelden die zij realistischer vinden. De vraag naar visuele authenticiteit is onderwerp van toenemende discussie, met name door de opkomst van retoucheerprogramma's en digitale filters. Sommige waarnemers zijn van mening dat deze discussies aanzetten tot reflectie over de manier waarop beelden de perceptie van het lichaam beïnvloeden.

Sommige internetgebruikers wijzen er echter op dat Paulina Porizkova, vanwege haar achtergrond als voormalig model, deels voldoet aan algemeen aanvaarde esthetische normen, wat kan leiden tot een genuanceerder begrip van haar boodschap. Hoewel haar opmerkingen legitiem blijven en bijdragen aan het openen van het debat – elke vrouw heeft het recht om ouder te worden en met haar lichaam te leven zoals zij dat wil – zijn sommige internetgebruikers van mening dat haar ervaring meer maatschappelijke erkenning verdient dan die van vrouwen die niet aan de dominante normen voldoen, met name oudere vrouwen wier lichaamsvorm afwijkt van traditionele esthetische standaarden.

Uiteindelijk winnen discussies over lichaamsdiversiteit en veroudering steeds meer terrein in de media en de mode. De zichtbaarheid van modellen uit verschillende generaties draagt bij aan een geleidelijke verandering van esthetische normen. Paulina Porizkova is een van degenen die een bredere representatie van schoonheid aanmoedigen door onbewerkte foto's te tonen.