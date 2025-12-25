De opkomst van 'billenverzorging': waarom je billen net zoveel aandacht verdienen als je gezicht.

Verscholen in een spijkerbroek of verborgen in de schaduw van een jurk, krijgen billen niet dezelfde aandacht als het gezicht, dat met zoveel zorg wordt behandeld. Vaak over het hoofd gezien door de huidverzorgingsindustrie, snakken ze niettemin naar zachtheid en verzorgende rituelen. En gelukkig heeft dit lichaamsdeel, dat we op het warme strand laten zien en alleen aan een select groepje in privé tonen, nu een eigen routine. Het is de kunst van de "billenverzorging".

De billen, een onterecht verwaarloosd lichaamsdeel.

Onderworpen aan slopende oefeningen zoals "squats", belast door dagelijkse stappen, samengeperst in vaak oncomfortabele bureaustoelen, opgesloten in slecht passende spijkerbroeken... onze billen mogen dan wel verborgen zitten achter onze rug en opgesloten onder stof, maar ze bieden onschatbare steun. Toch vergeten we ze regelmatig te bedanken. De enige crèmes die ze krijgen, stinken naar monoi-olie of dragen barbaarse claims zoals "anti-cellulitis".

De billen staan centraal in elke trainingsroutine en worden blootgesteld aan de grootste maatschappelijke druk, maar ze krijgen niet de zachtheid van hydraterende crèmes of de weldaad van verzachtende maskers. Omdat billen niet bedoeld zijn om naar te kijken, worden ze al snel verwaarloosd. Dit lichaamsdeel, dat vaker bekritiseerd dan gekoesterd wordt, is weliswaar robuuster dan andere delen, maar dat voorkomt geen huidproblemen. "De huid op de billen is dikker dan de gezichtshuid, maar wordt blootgesteld aan veel wrijving en vocht. Daardoor kan de huid droog worden, kleine puistjes vertonen of zelfs keratosis pilaris krijgen", legt dermatoloog Kenneth Howe uit in Refinery29 .

Om dit gat in de markt op te vullen en deze vaak over het hoofd geziene billen te verwennen, hebben merken zich op deze erogene zone gestort, die weliswaar vaak door anderen, maar nooit door onszelf wordt aangeraakt. Ze hebben complete huidverzorgingslijnen ontwikkeld die kunnen wedijveren met die voor ons gezicht. De billen nemen nu een prominente plaats in in onze huidverzorgingsroutine. Met "booty care" ervaren onze achterwerken eindelijk de ware liefde.

"Niche"-verzorging voor een verwend achterwerk

Tot nu toe bood de oververhitte huidverzorgingsmarkt alleen maar crèmes aan die je een schuldgevoel gaven, bedoeld om de huid op de billen te verstevigen, cellulitis glad te strijken of striemen te vervagen. Niets aantrekkelijks voor onze billen, die snakken naar welzijn en erkenning. Sinds de komst van "gerichte" huidverzorging kijken we eindelijk verder dan dat ene gebied. We hebben nu een hele reeks producten tot onze beschikking om onze billen discreet te laten stralen.

Van complexe serumformules tot heerlijke exfoliërende producten en herstellende maskers: billen ervaren ongekend comfort. Gedreven door de "booty care"-trend behandelen we onze billen net als ons gezicht: met zorg en aandacht. Zelfs Jennifer Lopez is een voorstander van zijdezachte billen en loopt voorop in deze bevrijdende beweging. Een logische keuze voor iemand die haar heupen als dansinstrument gebruikt. Het Franse merk Nidéco, bekend om het tot leven brengen van ideeën uit de community, biedt ook een behandeling genaamd "butt time" aan, gebaseerd op bruine algen en melkzuur.

"Booty care", een stille liefdesverklaring

Hoewel dermatologen waarschuwen voor de marketingtrucs van 'booty care' en matiging in het gebruik van cosmetica aanraden, is deze nieuwe lichaamsverzorgingspraktijk een uiting van zelfliefde. Merken zijn er zeker in geslaagd hun reputatie op te bouwen met 'booty care' en een nieuwe behoefte te creëren, maar het gaat niet alleen om geld verdienen. 'Booty care' herstelt veel meer dan alleen de huid die platgedrukt wordt tegen metrostoelen en samengedrukt onder de naden van een spijkerbroek. Het heeft ook een verzachtend effect op onzekerheden.

De presentatie is overduidelijk sterk gericht op marketing, maar de onderliggende boodschap is behoorlijk positief. Het aanbrengen van hydraterende crème op dit deel van het lichaam, dat zo vaak bekritiseerd wordt, is een daad van zelfrespect en een manier om dit gebied, dat gedomineerd wordt door maatschappelijke druk, terug te winnen. We corrigeren niet het uiterlijk van onze huid, maar ons zelfvertrouwen.

Met de niet zo vluchtige trend van 'billenverzorging' fluisteren we in stilte 'ik hou van mezelf' bij elke crème die we aanbrengen. Onze billen, die normaal gesproken onder druk staan om te voldoen aan een Kardashian-achtig ideaalbeeld, worden verwend zonder bijbedoelingen of druk.