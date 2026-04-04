Deze moeder omarmt haar striemen en brengt een krachtige boodschap over.

Wat als striae symbolen van trots zouden worden in plaats van onzekerheden die je probeert te verbergen? Op sociale media daagt Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) de normen uit door haar lichaam te laten zien zoals het is na het moederschap. Haar eenvoudige en oprechte boodschap vindt weerklank bij duizenden mensen.

Natuurlijke en zelfverzekerde foto's

Bruna Alves Teixeira deelt op Instagram foto's die ver verwijderd zijn van de bewerkte foto's die we gewoonlijk zien. De moeder van twee kinderen plaatst regelmatig foto's van haar zwangerschapsbuik, met de zichtbare striemen, zonder filters of andere bewerkingen. Op haar foto's is het licht natuurlijk, de poses eenvoudig en bovenal is alles te zien.

Ze probeert haar littekens niet te verbergen; integendeel. We zien haar vaak haar topje optillen en haar hand op haar buik leggen, alsof ze de lijnen die haar verhaal vertellen wil benadrukken. Haar striemen, met hun zilverachtige glans op haar huid, worden niet verborgen. Ze worden bijna een centraal element van haar foto's, als een symbool van wat haar lichaam heeft doorstaan.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_)

Een krachtige boodschap van lichaamsacceptatie.

Naast de foto's zijn het vooral haar woorden die echt indruk maken. In haar berichten deelt Bruna een serene en krachtige visie op het lichaam na de bevalling. Ze legt uit dat deze littekens geen gebreken zijn die gecorrigeerd moeten worden, maar juist sporen van leven. Voor haar vertellen ze het verhaal van haar kinderen, haar kracht en alles wat haar lichaam heeft bereikt.

Deze boodschap gaat lijnrecht in tegen de vaak gepolijste en onrealistische normen van sociale media. Ze herinnert ons eraan dat het moederschap het lichaam verandert en dat deze veranderingen niet als iets moeten worden gezien dat moet worden uitgewist. Integendeel, ze moedigt ons aan om ze met meer vriendelijkheid, respect en zelfs trots te bekijken.

Een golf van positieve reacties

Haar aanpak vindt bijzonder veel weerklank bij veel mensen, vooral bij jonge moeders. Haar berichten stromen binnen met reacties. Velen bedanken haar voor haar authenticiteit en benadrukken hoe zeldzaam het is om postpartumlichamen zo realistisch afgebeeld te zien. Sommigen leggen zelfs uit dat haar foto's hen helpen hun perspectief op hun eigen lichaam te veranderen.

Berichten van steun, herkenning en dankbaarheid zijn er veel te vinden. Rondom de inhoud is geleidelijk een zorgzame gemeenschap ontstaan, waar iedereen zich geaccepteerd voelt, met zijn of haar lichaam zoals het is.

Schoonheid opnieuw definiëren na het moederschap

Bruna Alves Teixeira draagt met haar publicaties bij aan een verandering in de perceptie van het lichaam na de zwangerschap. Ze laat zien dat er niet één manier is om "mooi" of "acceptabel" te zijn.

Haar boodschap is geworteld in een positieve kijk op het lichaam: je lichaam hoeft niet perfect te zijn om het waard te zijn om gezien, geliefd of gerespecteerd te worden. Littekens, veranderingen of andere eigenschappen horen bij jouw verhaal. Ze herinnert ons er ook aan dat elk lichaam zich anders ontwikkelt. Er is geen ideaalbeeld om na te streven, noch een tijdsbestek om iets terug te krijgen. Je lichaam is al waardevol, precies zoals het nu is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_)

Door haar striemen ongefilterd te delen, transformeert Bruna Alves Teixeira wat vaak als een onzekerheid wordt gezien in een symbool van trots. Haar boodschap is duidelijk: je lichaam verdient vriendelijkheid, vooral na alles wat het heeft doorstaan. Moederschap wist schoonheid niet uit; het herdefinieert die. En wat als je, in plaats van te proberen deze littekens te verbergen, ervoor kiest ze anders te bekijken? Als getuigen van een uniek verhaal – je eigen verhaal.