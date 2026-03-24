"Ik ben nooit bang geweest om ouder te worden": op 77-jarige leeftijd viert dit model haar leeftijd met trots.

Ouder worden blijft een gevoelig onderwerp, vaak omgeven door verwachtingen en angsten. Toch kiezen sommige bekende personen ervoor om er anders over te praten. Maye Musk (de moeder van Elon Musk), 77 jaar oud, toont een serene kijk op ouder worden en beweert een vredige relatie te hebben met haar uiterlijk.

Ouder worden, een ervaring om te omarmen.

In haar boek "A Woman Makes a Plan", en ook op haar sociale media, deelt Maye Musk een simpel idee: ze is nooit bang geweest om ouder te worden. Voor haar zijn de tekenen des tijds – zowel in het gezicht als op het lichaam – geen gebreken die gecorrigeerd moeten worden, maar sporen van een geleefd leven. Deze visie is ook verbonden met haar familiegeschiedenis, met name het voorbeeld van haar moeder, die tot ver in haar volwassenheid actief bleef zonder zich zorgen te maken over haar uiterlijk.

De boodschap van Maye Musk spreekt aan omdat ze een andere kijk biedt op het verstrijken van de tijd. Ouder worden wordt niet gezien als verlies, maar als een voortzetting. Natuurlijk ervaart iedereen deze evolutie anders. Sommige mensen accepteren het gemakkelijk, anderen minder, en al deze ervaringen zijn geldig.

Een opvallende aanwezigheid op sociale media.

Maye Musk is verre van uit de publieke belangstelling verdwenen; ze is juist erg actief op Instagram. Ze deelt er van alles, van modecampagnes tot herinneringen aan haar beginjaren en meer persoonlijke momenten. In de reacties prijzen veel gebruikers haar zichtbaarheid en energie, en vinden ze haar vaak inspirerend. Het is nog steeds relatief ongebruikelijk om een vrouw van boven de 50 in de media te zien, die model staat voor merken en zich publiekelijk uitspreekt.

Deze zichtbaarheid wordt echter niet door iedereen gewaardeerd. Sommige internetgebruikers zijn terughoudender, zelfs kritisch, en wijzen met name op haar status als moeder van Elon Musk, wat volgens hen bijdraagt aan haar bekendheid. Anderen trekken het beeld van zelfacceptatie dat ze uitstraalt in twijfel en suggereren dat ze mogelijk cosmetische ingrepen heeft ondergaan, wat soms tot verhitte discussies in de reacties leidt.

Een beeld van schoonheid dat zich geleidelijk ontwikkelt.

Als gezicht van grote mode- en cosmeticamerken belichaamt Maye Musk een vorm van schoonheid die de leeftijd omarmt zonder deze te proberen uit te wissen. Haar aanwezigheid in reclamecampagnes draagt er, in ieder geval gedeeltelijk, toe bij om deze representaties te verbreden.

Hoewel deze zichtbaarheid een stap vooruit is, blijft deze beperkt. Maye Musk voldoet desalniettemin aan veel van de schoonheidsidealen die in de industrie worden gewaardeerd: figuur, gelaatstrekken, esthetische normen. Met andere woorden, het zien van modellen van alle leeftijden in de mode of op televisie is een positieve ontwikkeling, maar de diversiteit aan lichamen, gezichten en achtergronden moet nog verder worden onderzocht.

Uiteindelijk helpt Maye Musk met haar uitspraak, die bijna een mantra is geworden, ruimte te creëren voor reflectie. Haar verhaal herinnert ons eraan dat het mogelijk is om op elke leeftijd zichtbaar en ambitieus te blijven. En bovenal dat ouder worden ook met een zekere lichtheid van geest tegemoet kan worden getreden.