Deze moeder, gekleed in strandkleding, viert haar zwangerschapsstrepen en haar lichaam na de bevalling.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ontroerde onlangs duizenden volgers op Instagram met een foto van zichzelf in strandkleding, waarop ze trots de littekens van het moederschap toonde. Zonder filters of bewerkingen voegde ze een krachtige boodschap over lichaamsacceptatie en zelfcompassie toe aan de foto.

"Je bent geen nummer, je bent een mens."

Onder haar bericht schreef Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ontroerende woorden: "Zo lang is ons geleerd onze waarde af te meten aan de hand van cijfers: het gewicht op de weegschaal, kledingmaat, calorieën of likes. Maar geen van deze dingen definieert ons. Je bent geen getal. Je bent niet je spiegelbeeld in een te harde spiegel. Je bent een compleet mens – complex, stralend, waardig." Ze nodigt ons daarmee uit om onze persoonlijke waarde niet te bekijken vanuit ons uiterlijk, maar vanuit dankbaarheid voor ons lichaam, dat leven kan geven, kan bewegen, lachen en herinneringen kan creëren.

Een viering van lichamelijke vriendelijkheid

In haar bericht herinnert Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) ons er ook aan dat body positivity niet betekent dat je altijd van elk deel van jezelf moet houden. Voor haar betekent het dat je jezelf met vriendelijkheid behandelt en je lichaam respecteert, zelfs wanneer je zelfbeeld kritischer wordt. Haar boodschap is een ode aan vrijheid: durven de kleding te dragen die we mooi vinden, eten wat ons voedt, zonder schuldgevoel voor onszelf zorgen en bovenal, je 'goed genoeg' voelen zoals je bent, hier en nu.

Een golf van positieve reacties

De reacties stroomden binnen onder het bericht: "Je bent geweldig," "Bedankt voor dit hartverwarmende bericht," "Een ware inspiratie!" Honderden internetgebruikers prezen dit authentieke verhaal van deze moeder, dat de ware schoonheid benadrukt, die vaak ver verwijderd is van de onrealistische normen van sociale media.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) gaat verder dan een simpele foto en belicht met haar aanpak een steeds prominentere beweging: die van verzoening met het eigen lichaam, vooral na een zwangerschap, met al zijn littekens, veranderingen... en zijn hele geschiedenis.