Dit plus-size model hekelt de stille ondergang van inclusieve mode.

De afgelopen jaren leek de mode eindelijk vrij te kunnen ademen. Diverse, zelfverzekerde en inspirerende lichamen vulden de ruimte. Nu lijkt dit momentum echter af te nemen. Plus-size model Amélie Doré luidt de noodklok over wat zij beschouwt als "een subtiele maar reële achteruitgang van inclusieve mode".

Een gezicht van lichaamsdiversiteit aan het licht gebracht

Ontdekt in 2021, werd Amélie Doré al snel onderdeel van een snelgroeiende beweging: body positivity. De mode-industrie leek destijds klaar om alle lichaamstypes te omarmen, ongeacht maat of vorm. Rondingen werden gevierd, levende lichamen werden gewaardeerd en de representatie werd eindelijk accurater.

Voor Amélie vertaalde deze erkenning zich in een duurzame professionele carrière, met diverse terugkerende projecten en echte zichtbaarheid. Haar loopbaan belichaamde het idee dat mode kon evolueren, zichzelf opnieuw kon uitvinden en de realiteit van lichamen beter kon weerspiegelen. Een belofte die voor velen hoop bood op blijvende verandering.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door HuffPost (@lehuffpost)

Kansen die geruisloos verdwijnen

De afgelopen maanden is de situatie echter omgeslagen. Professionele kansen zijn schaarser geworden, samenwerkingen lopen stuk en de vooruitzichten slinken. Amélie heeft een scherpe daling in haar opdrachten opgemerkt; van een gestaag tempo is het aantal projecten over een lange periode teruggevallen naar slechts een paar losse opdrachten.

Deze afname gaat niet gepaard met een officiële verklaring of een duidelijk standpunt van de merken. Alles gebeurt in stilte, alsof de aanwezigheid van plus-size modellen zonder uitleg kan worden uitgewist. Deze geleidelijke verdwijning zet vraagtekens bij de kracht van de toezeggingen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Wanneer inclusiviteit een loutere modegril wordt

Voor Amélie Doré ligt de kern van het probleem in de manier waarop de industrie met lichaamsdiversiteit is omgegaan. Volgens haar hebben veel merken body positivity behandeld als een voorbijgaande trend, een communicatiemiddel in plaats van een oprechte overtuiging. Samenwerkingen leken soms ingegeven door de wens om mee te liften op een populaire hype, pakkende zoekwoorden te gebruiken en een publiek aan te spreken dat op zoek was naar representatie.

Zodra een trend zijn hoogtepunt heeft bereikt, verdwijnt de interesse. Lichaamsvormen die afwijken van traditionele normen worden opnieuw naar de achtergrond verdrongen, alsof ze nooit een blijvende plek hadden verdiend.

De invloed van sociale media en de terugkeer van oude normen

Amélie merkt ook een opvallende verandering op sociale media. Op platforms zoals TikTok duikt content die slankheid promoot en gewichtsverlies aanmoedigt weer op. Berichten over het 'ideale lichaam' voor de zomer winnen aan zichtbaarheid en beïnvloeden de collectieve perceptie.

Deze nieuwe normen, hoewel in essentie oud, beïnvloeden opnieuw de beslissingen van merken. Diverse lichaamstypes, die een groot deel van de bevolking vertegenwoordigen, zien hun aanwezigheid in de media afnemen, wat ten koste gaat van een meer inclusieve en rechtvaardige mode-industrie.

Blijf vrije en sterke lichamen verdedigen.

Ondanks deze moeilijke context weigert Amélie Doré zich het zwijgen op te laten leggen. Ze zet haar activisme voort op sociale media en deelt boodschappen van acceptatie, respect en waardering voor alle lichaamstypes. Voor haar gaat body positivity veel verder dan mode: het gaat om een vreedzame relatie met jezelf, een viering van lichamen zoals ze zijn, zonder hiërarchie of voorwaarden.

Uiteindelijk herinnert Amélie Doré ons eraan dat inclusiviteit nooit afhankelijk mag zijn van trends. Het vertegenwoordigen van alle lichaamstypes betekent het erkennen van de ware diversiteit van lichamen, hun schoonheid en hun legitimiteit. Het verhaal van Amélie Doré werpt dan ook een cruciale vraag op: is de mode-industrie bereid tot een oprechte, langetermijnverbintenis, of zal ze lichaamsdiversiteit blijven beschouwen als een voorbijgaande hype?