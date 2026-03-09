Striae: 3 verrassende dingen die veel mensen nog steeds niet weten.

Striemen worden vaak gezien als een "probleem dat je probeert te verbergen". Toch vertellen deze strepen een verhaal: dat van een lichaam dat evolueert, zich aanpast en volop van het leven geniet. Ze verschijnen tijdens intense periodes zoals groeispurtjes, zwangerschap of sporten. En bovenal komen ze veel vaker voor dan we denken. Volgens een onderzoek gepubliceerd in Dermatologic Surgery heeft ongeveer 90% van de vrouwen en tussen de 10 en 15% van de mannen striae. Met andere woorden, ze horen gewoon bij het leven.

1. Striemen hebben niets te maken met de waarde van je figuur.

Een veelvoorkomend misverstand is dat alleen mensen met rondingen last krijgen van striemen. De werkelijkheid is heel anders. Onderzoek toont aan dat ongeveer 40% van de striemen voorkomt bij slanke mensen. Deze striemen hebben niets te maken met gewicht, maar met lichamelijke veranderingen. Ze worden vaak in verband gebracht met hormonale schommelingen: puberteit, zwangerschap, stofwisselingsveranderingen of zelfs stressvolle periodes. Wanneer de huid snel uitrekt, veranderen de diepere vezels van de lederhuid en kunnen striemen ontstaan.

In die zin weerspiegelen ze vooral een lichaam dat is gegroeid, veranderd, sterker is geworden of belangrijke ontwikkelingsfasen heeft doorlopen. In plaats van "imperfecties" kunnen ze worden gezien als natuurlijke sporen van de ontwikkeling van je huid.

2. Rode striae geven aan dat je huid actief aan het werk is.

Wanneer striae voor het eerst verschijnen, zijn ze vaak rood, roze of lichtpaars. Soms jeuken ze of lijken ze iets verhoogd. Dit verschijnsel lijkt misschien verrassend, maar het komt eigenlijk overeen met een actieve fase van huidherstel. In deze fase reorganiseert de lederhuid zich en stimuleert de plaatselijke bloedcirculatie, een proces dat neoangiogenese wordt genoemd. Je huid mobiliseert haar reserves om zichzelf te herstellen en haar evenwicht terug te vinden.

Dit is ook de periode waarin huidverzorging, massages en hydraterende crèmes het meest effectief zijn, omdat de huid dan bijzonder ontvankelijk is. Na verloop van tijd vervagen deze striae meestal tot een lichtere of zilverachtige tint. Deze lijntjes worden dan subtieler, als delicate sporen van de reis die je lichaam heeft afgelegd.

3. Ook mannen krijgen striemen (en dat is volkomen normaal).

Striemen worden vaak geassocieerd met het vrouwenlichaam, maar mannen zijn er zeker niet immuun voor. Studies schatten dat tussen de 10 en 15% van de mannen ze ook ontwikkelt. Ze verschijnen vaak aan de zijkanten, onderrug of schouders, vooral tijdens periodes van snelle groei of spieropbouw. Atleten kunnen ze bijvoorbeeld ontwikkelen wanneer hun lichaam snelle veranderingen ondergaat.

Hoewel het onderwerp soms discreet blijft, komt dat vooral omdat het collectieve bewustzijn nog steeds waarde hecht aan perfect gladde lichamen. Toch vertellen deze littekens ook een verhaal van transformatie, fysieke vooruitgang en kracht.

Waarom je striae deel uitmaken van jouw uniekheid

Elk huidtype is anders gevoelig. Genetische aanleg, huiddikte en bepaalde hormonen zoals cortisol kunnen allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van striemen. Dit verklaart waarom sommige mensen er meer hebben dan anderen. Eén ding is zeker: ze bepalen niet je schoonheid of je waarde. Ze weerspiegelen simpelweg een levend lichaam, dat zich kan aanpassen en de belangrijkste levensfasen kan doorstaan.

Uiteindelijk herinneren deze lijntjes op de huid ons aan een simpele realiteit: je lichaam evolueert, verandert en bouwt zich gedurende je hele leven op. En het is juist deze menselijkheid die het uniek maakt.