Dit café biedt werk aan uitsluitend vrouwen die brandwonden door zuur hebben opgelopen en verandert daarmee de perceptie van de wereld om hen heen.

Elk jaar worden in India duizend vrouwen met zuur verbrand, en degenen die het overleven, dragen levenslange littekens. Hun huid is getekend door de sporen van deze onbeschrijfelijke barbaarsheid. Wat de slachtoffers als een esthetische gruwel beschouwen, wordt voor hen een voordeel om toegang te krijgen tot café "Sheroes Hangout", dat op een steenworp afstand van de Taj Mahal ligt. Het is een noodzakelijke vorm van representatie voor degenen die proberen het verlies van hun vroegere uiterlijk te verwerken.

Een café, maar ook een plek voor wederopbouw.

Op slechts een steenworp afstand van de Taj Mahal, een monument vol mensen en nieuwsgierige zielen op zoek naar wijsheid, ligt een wel heel bijzonder café. Het is geen hip café zoals er zoveel zijn, noch zomaar een toeristenval met een opzichtige gevel. Het is een plek waar het onuitsprekelijke zichtbaar wordt. Je moet de deuren van dit gebouw met zijn ingetogen gevel openbreken om de ware aard van deze plek te begrijpen, een soort utopie te midden van de chaos.

De vrouwen die daar werken hebben één ding gemeen: hun huid is door zuur aangetast, hun gelaatstrekken zijn vervormd. Dit is geen genetische afwijking, noch het gevolg van een ongeluk. Het is het bewijs van een stille gruweldaad, in een land waar brandwonden door zuur praktisch een overgangsritueel zijn. Hoewel er in dit soort sociale omgevingen soms gediscrimineerd wordt op basis van uiterlijk, is het hier precies andersom. De serveersters hebben een verbrande huid en zichtbare littekens , maar hun glimlach blijft intact, wat getuigt van een onuitputtelijke wil om te leven.

Dit café, genaamd "Sheroes Hangout", een plek voor heldinnen, voelt als een vorm van wraak. Het vertegenwoordigt een wedergeboorte voor hen die de dood onder ogen hebben gezien en immens lijden hebben doorstaan. Het is verre van een tentoonstelling van gruwel, maar bovenal een toevluchtsoord. Deze vrouwen, wier zelfvertrouwen samen met hun eigenwaarde is verdwenen, voelen zich hier thuis. In de ogen van de klanten is geen medelijden te bespeuren, alleen begrip, empathie en voelbare bewondering. De overlevenden van dit onbeschrijflijke geweld hebben eindelijk de erkenning gekregen die ze verdienen.

Een verschrikkelijke plaag aan het licht brengen

Dit inclusieve café, met zijn bijna therapeutische werking, is niet opgericht voor persoonlijk gewin of roem. Het is een initiatief van de vereniging "Stop Acid Attack", die strijdt tegen deze aloude plaag en bewustwording creëert zonder ooit sensatiezucht te gebruiken. Dit café was bijna een kwestie van leven of dood voor deze vrouwen, wier verwondingen hen onophoudelijk herinneren aan wat ze proberen te vergeten.

In India komen zuuraanvallen regelmatig voor, zo niet dagelijks. Elke week worden vier tot vijf Indiase vrouwen overgoten met deze zeer bijtende vloeistof, vaak vanwege "overmatige vrijheid". De jerrycan, het doelwit van de aanval, wordt door familieleden als dreigmiddel of als teken van een dreigende straf gebruikt. Zuuraanvallen zijn een vernederend ritueel dat bijna in de cultuur is verankerd. Ze tasten niet alleen de huid aan, maar vernietigen ook vreugde, zelfrespect en hoop.

Het vertrouwen van de slachtoffers herstellen

Naast de fysieke wonden zijn er ook de wonden van de ziel: wonden die niet te verzachten zijn met een zalf of te verbergen met een laagje foundation. Deze wonden, die bij elke zijdelingse blik en het gefluister weer opengaan, zijn ongetwijfeld het moeilijkst te helen. In dit café, het hoogtepunt van hun beproeving, doen de slachtoffers meer dan alleen warme drankjes serveren. Ze herontdekken de betekenis van zelfrespect en herwinnen hun geloof in de mensheid.

In dit café wordt het schort een cape en de glimlach een wapen van verlossing. De opbrengst van warme dranken en brunches draagt bij aan het psychologisch herstel van slachtoffers. Het stelt hen in staat om zorg en juridische ondersteuning te bieden aan degenen die wreedheden hebben ondergaan als reactie op een "nee".

Hun kwelgeesten wilden hun toekomst saboteren en hun charme afpakken, waardoor ze "onbeduidend" zouden worden, maar dankzij "Sheroes Hangout" zien ze het licht en ontvangen ze lof. Cliënten zien geen littekens, maar moedige, stralende en weerbare vrouwen. En dat is een waardevolle boodschap van hoop voor al diegenen die in de vuurzee hun zelfvertrouwen hebben verloren. Want deze beelden zouden onze gevoelens niet mogen kwetsen.