"Ik weeg 100 kg en ben 1,68 m lang": ze omarmt haar lichaam trots en zonder enige complexen.

Je lichaam accepteren, plezier hebben met mode en alle remmen losgooien: dat is de missie die Tania Piombino ( @taniamakeuplus) zichzelf heeft gesteld . De content creator, die honderdduizenden volgers heeft op Instagram, bewijst elke dag dat stijl en zelfvertrouwen niets te maken hebben met een maat op een etiket.

Een contentmaker die lichamen viert zoals ze zijn.

In haar video's neemt Tania Piombino geen blad voor de mond. "Ik weeg 100 kg en ben 1,68 m lang," zegt ze zonder omwegen. Deze uitspraak is verre van een gênante bekentenis, maar eerder een manifest. Door zichzelf te laten zien zoals ze is, zonder bewerking of pretentie, transformeert ze wat sommigen nog steeds als onzekerheden beschouwen in echte sterke punten.

Met meer dan 338.000 volgers op Instagram en een community van ruim 370.000 op TikTok deelt ze dagelijks haar vrolijke en bevrijdende visie op plus-size mode. Haar posts trekken de aandacht, zowel vanwege haar uiterlijk als vanwege de positieve energie die ze uitstraalt.

Plus-size outfits die stijl uitstralen

Mode is haar speelveld. Tania blinkt uit in het creëren van outfits die vrouwen met rondingen flatteren zonder ze te verbergen. Nauwsluitende jurken, bijpassende setjes, gewaagdere items: alles wordt een excuus om inspirerende en toegankelijke looks te creëren.

In haar Reels laat ze zien hoe je basics kunt omtoveren tot outfits met karakter. Een getailleerde blazer, een aansluitende jurk of een streetwear-ensemble kunnen snel statement-items worden als je ze met zelfvertrouwen draagt. Haar aanpak is simpel: mode moet een plezier zijn, geen verplichting. En bovenal, het hangt niet af van een specifieke maat.

Een krachtige boodschap van lichaamsacceptatie.

Naast de kleding dragen haar video's een veel bredere boodschap uit. Tania praat over het lichaam met een openheid die je zelden op sociale media ziet. Striae, cellulitis, een buikje: alles wat vaak verborgen of geretoucheerd wordt, is bij haar heel natuurlijk zichtbaar.

Deze manier om de realiteit van het menselijk lichaam ongefilterd te tonen, helpt onze kijk op deze alledaagse kenmerken te veranderen. In plaats van ze als gebreken te beschouwen, presenteert ze ze als normale onderdelen van het leven. Of ze nu haar outfits filmt tijdens een reis door Costa Rica of in een stedelijke streetwear-setting, de content creator straalt altijd hetzelfde stille zelfvertrouwen uit. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat schoonheid niet beperkt is tot één enkele standaard.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Een invloed die zijn gemeenschap diepgaand raakt.

Het succes van haar video's is niet alleen te danken aan haar stylingvaardigheden. Het berust vooral op de sterke band die ze met haar community onderhoudt. Onder haar berichten vind je talloze reacties. Sommige abonnees leggen uit dat ze eindelijk de kleding durven te dragen waar ze van houden. Anderen delen dat ze hebben geleerd om met meer vriendelijkheid naar hun lichaam te kijken.

Deze reacties illustreren de concrete impact van haar content. Voor velen zijn haar video's veel meer dan alleen modeadvies: ze vormen een oprechte plek voor steun en aanmoediging.

Een zorgzame en inspirerende gemeenschap

Met meer dan 600 berichten op haar naam heeft Tania Piombino een wereld gecreëerd waar mode, vriendelijkheid en vreugde hand in hand gaan. Ze deelt haar dagelijkse outfits, haar reizen, haar shoppingvondsten en haar tips om je goed te voelen in je kleding. Haar boodschap is duidelijk: rondingen of een maatje meer hebben betekent niet dat je stijl, lef of creativiteit moet opgeven.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Tania Piombino (@taniamakeuplus)

De moraal van het verhaal is dat Tania Piombino met haar uitspraak "Ik weeg 100 kg en ben 1,68 m lang" simpelweg een waarheid verkondigt: ieder lichaam verdient het om gezien, gevierd en met trots gekleed te worden. En als haar boodschap zo succesvol is, komt dat misschien wel omdat ze ons herinnert aan iets essentieels: zelfvertrouwen is altijd de beste outfit.