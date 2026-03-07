"Bedankt dat je dit laat zien": een influencer onthult wat er echt achter sportschoolfoto's schuilgaat

Op sociale media wekken fitnessfoto's vaak de indruk van "perfect gevormde" lichamen. Sommige contentmakers proberen nu een meer genuanceerde realiteit te laten zien. Dit is het geval bij fitnessinfluencer Emily Barker, die onlangs een bericht op Instagram deelde waarin ze mensen eraan herinnerde dat de beelden die in nieuwsfeeds verschijnen niet altijd de realiteit van het lichaam in het dagelijks leven weerspiegelen.

Een vergelijking tussen twee afbeeldingen van hetzelfde lichaam.

In een bericht dat viraal ging, toont Emily Barker twee versies van zichzelf: een geposeerde foto, zoals je die vaak ziet in fitnessvideo's, en een andere foto in een meer natuurlijke pose. Ze voegt aan deze foto's een duidelijke boodschap toe: "Het sportschoollichaam dat je verwacht te zien als je door je feed scrollt versus de versie die je ziet als je in de spiegel kijkt."

Met andere woorden: het lichaam dat we zien wanneer we door sociale media scrollen, komt vaak overeen met een specifieke houding, hoek of enscenering, terwijl het lichaam dat we dagelijks in de spiegel zien, simpelweg het lichaam in zijn natuurlijke positie is.

Afbeeldingen die vaak voor sociale media worden gemaakt.

Experts op het gebied van sociale media wijzen er regelmatig op dat veel online content afhankelijk is van poses, specifieke hoeken, zorgvuldig gekozen belichting en soms retoucheerwerk. Deze elementen kunnen de perceptie van een lichaam op een foto veranderen.

Volgens diverse analyses van Instagramgebruik speelt de enscenering van afbeeldingen een centrale rol in hoe gebruikers hun uiterlijk en levensstijl online presenteren. In het geval van fitness kan de houding het uiterlijk van het lichaam drastisch veranderen: het aanspannen van de buikspieren, het hol trekken van de rug of het aanpassen van de heuppositie kunnen spieren accentueren of bepaalde zones gladstrijken. Het is precies dit contrast dat Emily Barker wilde benadrukken.

Een boodschap tegen voortdurende vergelijking.

In haar boodschap moedigt Emily Barker internetgebruikers vooral aan om afstand te nemen van de beelden die ze online zien. Ze schrijft met name: "Als je door je Instagram scrollt en je afvraagt waarom jouw lichaam er niet uitziet zoals dat van al die meisjes die je op je feed ziet... dan komt dat omdat ze je niet de volledige versie van zichzelf laten zien ."

Met andere woorden, de geplaatste foto's tonen vaak een zorgvuldig geposeerde versie van het lichaam, niet de natuurlijke verschijning die we meestal zien. Deze constatering sluit aan bij een breder debat over de impact van sociale media op het lichaamsbeeld.

Sociale media en lichaamsbeeld

Verschillende studies hebben het verband tussen het gebruik van sociale media en het lichaamsbeeld onderzocht. Een wetenschappelijke review, gepubliceerd in het tijdschrift Body Image, benadrukt dat "herhaalde blootstelling aan geïdealiseerde lichaamsbeelden op sociale media kan bijdragen aan sociale vergelijkingen en ontevredenheid over het eigen lichaam bij sommige gebruikers."

Ander onderzoek toont ook aan dat vergelijking met afbeeldingen die door andere gebruikers zijn geplaatst, een van de meest voorkomende mechanismen op deze platforms is. In deze context kiezen sommige contentmakers ervoor om realistischere afbeeldingen te plaatsen om de natuurlijke variaties van het lichaam te laten zien.

"Je ontspannen versie is nog steeds de ware versie van jezelf."

In de rest van haar bericht benadrukt Emily Barker dat het lichaam in zijn natuurlijke houding het lichaam is dat we het vaakst zien. Ze schrijft: "Je ontspannen versie van jezelf is de versie die je 99% van de tijd ziet, en die is niet minder waardevol dan de versie waarmee je poseert voor een foto."

Ze moedigt mensen ook aan om niet elk detail van hun lichaam te analyseren, vooral niet hun buik, en herinnert hen eraan dat deze essentiële functies vervullen en dat het normaal is dat hun uiterlijk varieert afhankelijk van hun houding. Deze boodschap maakt deel uit van een bredere trend op sociale media, waar sommige influencers de verschillen tussen geposeerde foto's en meer natuurlijke momenten willen benadrukken.

Met deze post herinnert Emily Barker ons eraan dat de fitnessfoto's die op sociale media worden gedeeld, vaak slechts een enkel, zorgvuldig geposeerd moment weergeven. Het lichaam dat op deze foto's te zien is, is niet per se het lichaam dat we dagelijks zien. Haar boodschap moedigt ons aan om vergelijkingen in perspectief te plaatsen en te erkennen dat de natuurlijke variaties van het lichaam – in ontspannen toestand, zittend of in beweging – deel uitmaken van ieders realiteit.