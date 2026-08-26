Mensen maakten vaak opmerkingen over haar kuiltjes; tegenwoordig maakt ze er haar handelsmerk van.

Of ze nu op de kin zitten of aan weerszijden van de wangen, kuiltjes dragen bij aan de unieke uitstraling van een gezicht. Ze worden beschouwd als kostbare charmes en verschijnen bij een lichte grimas, terwijl ze een glimlach prachtig omlijsten. Sommige mensen hebben minimalistische kuiltjes die verschijnen als ze blij zijn, terwijl anderen, zoals Evelyn van het @dara_smiles1-account, halvemaanvormige kuiltjes hebben. Genetica is de bron van vele kunstwerken.

Kuiltjes gegrift in de ebbenhouten huid

Kuiltjes, die holtes die verschijnen bij een glimlach en lijken op leestekens in het gezicht, zijn niet iets dat verzonnen is. Ze zijn genetisch bepaald, een aangeboren kenmerk. Vanuit een puur dermatologisch oogpunt worden kuiltjes beschouwd als een misvorming van de jukbeenspieren. In de esthetische verbeelding worden ze echter eerder als een voordeel dan als een afwijking gezien. Terwijl de kuiltjes die cellulitis vormen de ogen afstoten, wekken deze holtes boven de lippen een onuitputtelijke fascinatie op.

Miley Cyrus, Ariana Grande en Kate Middleton hebben onbedoeld dit huidkenmerk, waar ze zelf niet eens voor gekozen hebben, populair gemaakt. In een maatschappij waar uiterlijk gemakkelijk te koop is, hebben veel vrouwen geprobeerd deze natuurlijke eigenschap na te bootsen met een ingreep genaamd "dimpleplasty". Terwijl sommigen wanhopig proberen een aangeboren afwijking na te bootsen, heeft Evelyn van het account @dara_smiles1 echte kuiltjes.

Haar kuiltjes zijn allesbehalve discreet of vallen nauwelijks op tussen haar jukbeenderen; integendeel, ze vormen het middelpunt van haar donkere gezicht. Ze maken haar mond prachtig af, als een uitroepteken aan het einde van een zin. Wanneer haar lippen zich strekken van emotie of wanneer ze spreekt, worden haar kuiltjes duidelijker zichtbaar en lijken ze wel getekend door een cartoonist.

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Een fysiek kenmerk dat het gezicht meer definitie geeft.

Dit teken van het lot had een bron van onzekerheid of een voorbode van onrust kunnen worden. Evelyne had haar mond neutraal kunnen houden om haar kuiltjes te verbergen of dagelijks gezichtsoefeningen kunnen doen om ze te laten verdwijnen. Maar het werd het symbool van een unieke schoonheid, een bron van persoonlijke trots, een element van haar identiteit.

Toen Evelyn ze bij elke glimlach zag verschijnen, stopte ze uiteindelijk met proberen ze te verbergen. Integendeel, ze toont ze met bewonderenswaardige vanzelfsprekendheid. Op haar account worden de kuiltjes nooit verborgen achter een filter of een zorgvuldig geposeerde houding. Ze vormen zelfs het uitgangspunt voor veel berichten, alsof haar gezicht een eigen handtekening heeft gevonden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

Een detail dat het onderscheidt van de rest van de wereld.

Dit unieke kenmerk herinnert ons eraan dat schoonheid niet altijd draait om perfect symmetrische gelaatstrekken of gezichten die door dezelfde trends zijn gevormd. Een onverwacht detail kan genoeg zijn om een uiterlijk karakter te geven en het direct memorabel te maken. Evelyns kuiltjes proberen niet te concurreren met de gangbare normen: het kan ze niets schelen.

En misschien is dat wel wat ze zo aantrekkelijk maakt. In een tijdperk waarin filters imperfecties uitwissen, waarin apps je in seconden een neus laten veranderen of jukbeenderen laten accentueren, herinneren haar kuiltjes ons eraan dat een gezicht niet hoeft te worden geretoucheerd om diepte te hebben.

Via haar video's transformeert Evelyn een kenmerk dat ze misschien liever verborgen had gehouden tot een waar symbool. Haar kuiltjes zijn niet langer zomaar twee holtes die verschijnen als ze lacht: ze zijn onderdeel geworden van haar identiteit, het deel dat haar gezicht dat unieke, onnavolgbare iets geeft.