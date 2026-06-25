"Niemand spreekt me deze zomer aan over mijn gewicht": dit model toont trots haar figuur.

Nu de zomerdrukte weer toeneemt, trekt een video van Clémentine Desseaux de aandacht door zijn eenvoud en kracht. Het Franse model verschijnt in strandkleding, zelfverzekerd en stralend, met een duidelijke boodschap: haar gewicht staat niet ter discussie. Het is een statement dat veel vrouwen aanspreekt.

Een zelfvertrouwenverklaring die goed voelt.

Clémentine Desseaux kijkt vol zelfvertrouwen in de camera. Geen rechtvaardiging, geen uitleg voor haar verschijning: simpelweg de wens om een duidelijke grens te stellen. In een paar woorden zegt ze dat ze geen opmerkingen meer wil horen over haar gewicht. Deze houding is krachtig in haar eenvoud. In een context waarin opmerkingen over het uiterlijk nog steeds vaak voorkomen, herinnert het model ons eraan dat iedereen vrij is om in zijn of haar eigen lichaam te leven zonder te hoeven voldoen aan de verwachtingen van anderen.

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De mythe van het 'zomerlichaam' ter discussie gesteld.

Elke zomer duiken dezelfde oude refreinen weer op: je moet je lichaam klaarstomen voor de vakantie, een paar kilo afvallen of een ideaalbeeld nastreven. Deze druk treft nog steeds veel mensen – vooral vrouwen – en kan een zware tol eisen van hun zelfvertrouwen. Met haar video daagt Clémentine Desseaux deze opvatting uit. Haar boodschap is simpel: er bestaat niet slechts één lichaam dat geschikt is om van het strand of de zon te genieten. Het perfecte zomerlichaam is het lichaam dat je vandaag hebt, in al zijn uniekheid.

Een gedreven stem voor een meer inclusieve vertegenwoordiging.

Dit standpunt maakt deel uit van een langdurige betrokkenheid. Clémentine Desseaux, woonachtig in de Verenigde Staten, is een bekend figuur geworden binnen de body positivity-beweging. Al jaren zet ze zich in voor een betere representatie van diverse lichaamsvormen in de mode en de media. Via haar publicaties moedigt ze iedereen regelmatig aan om een meer harmonieuze relatie met hun uiterlijk te ontwikkelen, los van de soms onrealistische normen die door de industrie of sociale media worden opgelegd.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Een boodschap waar veel mensen zich in kunnen herkennen.

De reden waarom deze video zo'n grote impact heeft, is dat hij een gedeelde ervaring belicht. Naarmate de zomer nadert, kunnen opmerkingen over gewicht of uiterlijk zich opstapelen, soms vermomd als advies of goedbedoelde bezorgdheid. Door openlijk haar zelfvertrouwen te uiten, biedt Clémentine Desseaux een ander perspectief: volop genieten van het seizoen zonder je waarde door anderen te laten bepalen. Het is een uitnodiging om je lichaam te vieren, de ervaringen die het je biedt te waarderen en je welzijn boven oordeel te stellen.

Met een korte maar krachtige verklaring transformeert model Clémentine Desseaux haar persoonlijke ervaring in een universele boodschap. Door te weigeren haar gewicht tot gespreksonderwerp te laten maken, claimt ze ook het recht om in vrede te bestaan, zonder zich te hoeven verantwoorden. Deze inspirerende verklaring herinnert ons aan iets essentieels: ieder lichaam verdient een plek in de zon, onvoorwaardelijk en zonder commentaar.