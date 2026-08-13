Rok met split en crop top: deze oma geeft een nieuwe betekenis aan mode die bij haar leeftijd past.

Een zilverkleurig mesh topje, een mesh T-shirt dat openvalt en de huid laat zien, microshorts, een asymmetrisch crop topje dat net boven de navel eindigt... deze kledingstukken, die exclusief op jonge figuren worden gedragen, hebben geen specifieke doelgroep. Ze kunnen ook over rimpels heen gedragen worden en prima samengaan met een slappe huid. Dit wordt bewezen door content creator @_ecommom, ongetwijfeld de stoerste vrouw van haar generatie. Ze is oud genoeg om oma te zijn, maar ze behoudt een jeugdige uitstraling die in haar outfits naar voren komt.

Een oma die eruitziet alsof ze zo uit een gangsterfilm is gestapt.

Als je Google vraagt om afbeeldingen van oudere vrouwen te tonen, krijg je altijd hetzelfde beeld te zien, en dat inspireert je niet bepaald om je de toekomst voor te stellen. Het is het beeld van een peinzende vrouw, vastgeketend aan een bankje of sofa, met een breiproject op haar rug, een boek in haar hand, een gieter of een bol wol. Geconfronteerd met dit beeld van de oude dag, is het moeilijk om deze periode met sereniteit tegemoet te treden. We kijken er duidelijk niet naar uit om één te worden met de muren van ons eigen huis en onze hoge hakken te verruilen voor plastic klompen.

Voor een welsprekender en opwindender beeld van ouder worden hoef je alleen maar door sociale media te scrollen en het account van @_ecommom tegen te komen. Deze vrouw, die net zo dol is op streetculture als op avondkleding, geeft haar eigen interpretatie van het woord 'senior', en ze is veel minder saai dan zoekmachines ons willen doen geloven. De vrouw die haar vrienden Gigi noemen, is allesbehalve aan het wegkwijnen voor haar woonkamerraam. Met een dikke gouden ketting om haar nek, een basketbalshirt over haar schouders gedrapeerd, verzorgde nagels en make-up die een speciale gelegenheid waardig is, playbackt ze rapmuziek achter de getinte ramen van haar auto.

Net als de jongere generaties kijkt Gigi recht in de camera en voert ze gechoreografeerde routines uit in eigentijdse outfits die perfect aansluiten bij haar natuurlijke sensuele bewegingen. Wat jongeren normaal gesproken gênant zouden vinden, is hier een bron van bewondering. Met een zak geld op zak, een opgestoken middelvinger en leer als een tweede huid, zou ze niet misstaan in een energieke videoclip of een film in de stijl van Mad Max.

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Zijn stijl is noch moedig, noch stoutmoedig, maar bovenal vrij.

Gigi, die haar naam in diamanten om haar nek draagt, net als de artiesten naar wie ze luistert, heeft een zeer veranderlijke stijl. De ene dag draagt ze een rok met ruches, een cropped T-shirt dat haar buik laat zien en sandalen met strasssteentjes. De volgende dag verandert Gigi haar look radicaal, van ingetogen koketterie naar urban kleding vol logo's of half verborgen beledigingen.

Gigi vervaagt de grenzen van politieke correctheid, maar bovenal blinkt ze uit in kledingstukken die vrouwen van haar leeftijd aan hun jongere collega's zouden overlaten en die ze zelf niet eens zouden dragen, zogenaamd als een uitdaging. Voor deze vrouw, die al snel het compliment 'swag' zou krijgen, is het noch een uitdaging, noch satire. Het is gewoon wie ze is.

Content creator Gigi, die is uitgegroeid tot de geadopteerde oma van het internet, heeft een ontembare stijl. Ze wijst alle modetips af die, onder het mom van valse vriendelijkheid, oudere vrouwen uit de openbare ruimte proberen te wissen en hen in kleding op te sluiten. Ze is niet van plan te verdwijnen achter een ingetogen T-shirt, en al helemaal niet met een garderobe die haar deprimerend vindt.

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Een vrouw hoort nooit achter in de kast te belanden.

Wat als ouder worden niet betekende dat je je stijl moest opgeven, maar juist dat je eindelijk de regels losliet die je stijl zo lang hadden beperkt? Dat is precies wat Gigi lijkt te laten zien. Met haar ongeremde looks herinnert ze ons eraan dat er geen houdbaarheidsdatum is voor een kort rokje of een blote buik.

Want achter deze levendige garderobe schuilt iets veel belangrijkers dan alleen kleding. Veel vrouwen internaliseren nog steeds geleidelijk aan leeftijdsgebonden beperkingen : hun benen niet meer laten zien, strakke kleding vermijden, prints die als "te opvallend" worden beschouwd, afzweren of "suggestieve" kledingstukken inruilen voor zogenaamd "elegantere" silhouetten. Alsof je na een bepaalde verjaardag ineens zo gekleed moet gaan dat je onzichtbaar wordt.

Gigi kiest juist voor een totaal andere aanpak van deze geplande verdwijning. Ze draagt wat ze mooi vindt, zonder te proberen er jonger uit te zien of te voldoen aan het beeld van een oudere vrouw. Haar stijl is er niet op gericht haar rimpels, haar huid of de tekenen van de tijd te verbergen. Ze gaat er simpelweg mee samen.

Wat als het ware voorrecht van ouder worden nu juist hierin bestond: niet langer je kleden om anderen te behagen, gerust te stellen of je aan conventies te conformeren, maar simpelweg omdat je houdt van wat je draagt? Mode zou geen privilege moeten zijn dat alleen is weggelegd voor een genetische elite, maar een universeel recht.