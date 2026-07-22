Ze werd geteisterd door opmerkingen over haar gewicht en legt uit hoe ze haar zelfvertrouwen terugvond.

Paris Tier (@pazlenka) was lange tijd het mikpunt van kritiek op haar uiterlijk. Vandaag deelt de Australische content creator hoe ze deze beproeving heeft omgezet in een ware bron van innerlijke kracht. Haar verhaal herinnert ons eraan hoe belangrijk zelfacceptatie en respect voor ons lichaam zijn.

Cyberpesten dat zijn sporen heeft achtergelaten.

Op slechts 23-jarige leeftijd kwam Paris Tier plotseling in de publieke belangstelling te staan dankzij haar aanwezigheid op sociale media en haar relatie met Australian rules football-speler Conor Stone. Deze toegenomen zichtbaarheid werd al snel gevolgd door een golf van negatieve reacties op haar uiterlijk. Achter de schermen werden sommige opmerkingen bijzonder venijnig en escaleerden ze tot beledigingen en bedreigingen. Deze situatie had een diepgaande impact op Paris Tier, tot het punt dat haar geestelijke gezondheid in gevaar kwam.

In 2025, geconfronteerd met deze constante druk, besloot ze uiteindelijk om haar Instagram-berichten tijdelijk stop te zetten. Deze moeilijke periode deed haar beseffen welke impact de mening van anderen op haar zelfvertrouwen kon hebben. Paris Tier vertelt over periodes waarin ze zelfs de energie niet kon opbrengen om uit bed te komen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Paris Tier (@pazlenka)

Een pauze nemen om beter contact te maken met anderen

Om haar evenwicht terug te vinden, nam Paris Tier een belangrijke beslissing: ze nam enkele maanden afstand van sociale media. Deze pauze gaf haar de ruimte die ze nodig had om zich weer op zichzelf te richten, ver weg van de oordelen van anderen.

Gesteund door haar partner en dierbaren leerde ze geleidelijk aan te stoppen met het zoeken naar de goedkeuring van anderen. Deze periode van reflectie stelde haar in staat een positievere relatie met zichzelf op te bouwen. Vandaag de dag bevestigt ze dat haar perspectief is veranderd: "Ik praat niet meer over gehaat worden, omdat ik van mezelf houd." Een uitspraak die de vooruitgang illustreert die ze heeft geboekt en het zelfvertrouwen dat ze heeft herwonnen.

Zelfacceptatie staat centraal in haar reconstructie.

Voor Paris Tier draait ware transformatie niet om haar uiterlijk, maar om hoe ze zichzelf ziet. Ze legt uit dat ze tot het inzicht is gekomen dat geluk niet afhangt van de mening van anderen, maar van het vermogen om jezelf volledig te accepteren. Volgens haar is het een onmogelijke opgave om iedereen ervan te overtuigen je aardig te vinden.

De sleutel is het opbouwen van een sterk zelfvertrouwen , gebaseerd op eigen waarden en niet op meningen van anderen. Paris Tier erkent echter dat sommige wonden blijven bestaan. Jezelf heropbouwen betekent niet dat je de moeilijkheden uit het verleden volledig moet uitwissen, maar dat je leert om met meer zelfcompassie verder te gaan.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Paris Tier (@pazlenka)

Om een nieuw beeld te schetsen van vrouwen in de sport.

Naar aanleiding van deze ervaring wil Paris Tier ook de houding ten opzichte van "WAGs" veranderen, een term die gebruikt wordt om de partners van atleten aan te duiden ("Wives and Girlfriends"). Ze weigert te accepteren dat deze vrouwen uitsluitend worden gedefinieerd door hun relatie met een atleet.

Via haar podcast en sociale media wil ze de ambities, projecten en persoonlijkheden van haar partners in de schijnwerpers zetten. Voor Paris Tier betekent de nabijheid van de sportwereld niet dat ze in de schaduw van haar partner hoeft te staan. Haar boodschap is duidelijk: elke vrouw kan haar eigen pad bewandelen, haar talenten ontwikkelen en haar plek innemen, ongeacht haar relatie of de mening van anderen.

Het verhaal van Paris Tier laat zien dat het mogelijk is om je zelfvertrouwen terug te winnen na herhaaldelijke kritiek. Haar verhaal benadrukt een cruciaal idee: iemands waarde wordt niet bepaald door zijn of haar uiterlijk of de publieke opinie. Het is een uitnodiging om je zelfvertrouwen te ontwikkelen, je lichaam te omarmen en met meer zelfcompassie verder te gaan.