Het toejuichen van beroemdheden die zonder make-up poseren: dit is waarom je ermee moet stoppen.

Van Pamela Anderson tot Meghan Markle en Cameron Diaz, steeds meer beroemdheden laten hun gezicht zonder make-up zien. Elke keer dat een van hen zonder make-up verschijnt, applaudisseert het publiek voor dit 'moedige' gebaar, alsof jezelf zijn een heldendaad is. Sterren feliciteren die het cosmetische masker afzetten, is echter niet zo vleiend.

Sterren zonder make-up: een valse revolutie

Pamela Anderson lanceerde wat velen een "strijdbare beweging" noemen, zelfs een rebellie tegen schoonheidsidealen. De Baywatch-ster, bekend om haar parelmoerglans en smokey eyeshadow, liet alle kunstgrepen achter zich en vereenvoudigde haar make-uproutine. Ze was een pionier van een minimalistische look, die eenvoudiger en toegankelijker is. Ze populariseerde een natuurlijke esthetiek en doorbrak de mythe van de perfecte vrouw, die er van 's ochtends tot 's avonds onberispelijk uitziet.

Andere vrouwelijke beroemdheden volgden hun voorbeeld en poseerden de een na de ander zonder een spoortje make-up of zelfs maar een druppel foundation. Zo was er Lady Gaga, die bekendstaat om haar nauwgezette aandacht voor detail in haar make-uptas. Ook Jennifer Lopez en Julia Roberts, die in een filosofische noot verklaarden : "Perfectie is de ziekte van een natie." Moe van het versterken van de onzekerheden van gewone vrouwen en het onbewust in stand houden van achterhaalde normen, kiezen beroemdheden voor een meer ingetogen aanpak in hun selfies.

Het nieuwste minimalistische beeld? Meghan Markle, die de cover van Harper's Bazaar siert met haar sproetjes zichtbaar en haar teint er vlekkeloos uitziet. Wanneer een prominente vrouw deze oefening in eenvoud omarmt, wordt ze overladen met superlatieven. Sterren, die een langdurige cosmetische detox lijken te ondergaan, ontvangen complimenten en lofbetuigingen, terwijl de gemiddelde vrouw, ontdaan van concealer en make-up, ervan wordt beschuldigd haar uiterlijk te verwaarlozen. In een tijd waarin het kunstmatige niet meer te onderscheiden is van het echte, zijn deze beelden een welkome aanblik. Maar zelfs als beroemdheden onze blik op een subtiele manier ontgiften, voldoen ze nog steeds aan maatschappelijke normen.

Wanneer "geen make-up" een mediaperformance wordt.

Deze enscenering van 'natuurlijkheid' berust op een paradox: alleen degenen wier gezicht al voldoet aan de heersende normen, kunnen het zich veroorloven om geprezen te worden voor hun gebrek aan make-up. Een gladde huid, symmetrische gelaatstrekken, ongerepte schoonheid: de media blijven toegeeflijk omdat conformiteit blijft bestaan. Make-up verdwijnt, maar de normen blijven onveranderd.

Terwijl Pamela Anderson, het boegbeeld van de 'no makeup'-beweging, lof oogst en zichzelf profileert als een rebel, worden vrouwen die buiten de mainstream vallen geconfronteerd met harde kritiek . Sterren die de schoonheidsnormen tarten, krijgen lovende commentaren , terwijl wij ons vermeende gebrek aan moeiteloze make-up moeten verantwoorden. In plaats van verandering te belichamen en grenzen te verleggen – en niet alleen op het gebied van hun uiterlijk – houden ze vast aan oude gewoonten: de verwarring tussen uiterlijk en persoonlijkheid.

Door zonder make-up te poseren, doen ze aan wat je botweg imagomarketing noemt. Ze promoten een toegankelijkere en minder geïdealiseerde versie van zichzelf, voordat de media hen in een onflatteus daglicht stellen. Ze zijn zeker herkenbaarder, maar ze staan nog steeds ver af van de gemiddelde persoon. Op de meeste van deze ongefilterde foto's hebben de sterren een gladde huid, een frisse teint en perfect verzorgde wenkbrauwen. Kortom, een gepolijste versie van deze zogenaamd "natuurlijke" schoonheid. Het resultaat: in plaats van ons gerust te stellen, scheppen deze beelden onrealistische verwachtingen.

Door er een evenement van te maken, wordt de uitzondering benadrukt, niet de norm.

Beroemdheden die zonder make-up poseren en hun spiegelbeeld kussen, halen de krantenkoppen, vergezeld van complimenteuze maar onhandige bijvoeglijke naamwoorden. Alsof het aanbrengen van make-up een risico, een daad van moed of een gewaagd statement is. Het is bijna een kwestie van nationaal belang geworden.

Het is echter onjuist om meteen lof te uiten voor een onopgemaakt gezicht van een beroemdheid wanneer diegene bewust geen make-up draagt. Het geeft ons de indruk dat een onopgemaakt gezicht spectaculair is, in plaats van alledaags. Dat een onopgemaakt gezicht verrassender en zeldzamer is dan een gezicht met make-up.

Pamela Anderson, die twee jaar geleden stopte met haar experimenten om haar huid lichter te maken, wordt nog steeds neergezet als een dappere en moedige vrouw. De uitdrukking "zonder make-up" is bijna een marketingtruc, een clickbait. Het achtervolgt haar in elk persartikel als een last. Het voedt een ongezonde nieuwsgierigheid naar het uiterlijk van vrouwen en suggereert dat ze niets meer is dan een gezicht. George Clooney, trots op zijn grijs-witte haar, staat daarentegen niet telkens in het middelpunt van de belangstelling vanwege zijn haar wanneer hij in het openbaar verschijnt.

Vier het in stilte in plaats van luidruchtig te feliciteren.

Het feliciteren, becommentariëren en massaal delen van deze foto's bevestigt dat een gezicht zonder make-up nog steeds de moeite waard is om op te merken en dus te beoordelen. In stilte juichen daarentegen betekent niet reageren, niet benadrukken, niet onderscheiden. Het betekent een ongeschminkt gezicht met dezelfde onverschilligheid behandelen als ieder ander uiterlijk. Deze neutraliteit, die een typisch mannelijk privilege lijkt te zijn, is nodig om vrouwen te bevrijden van de druk om te voldoen aan schoonheidsidealen.

Zelfs beroemdheden, gefotografeerd vlak na het wakker worden, controleren hun uiterlijk en zijn niet altijd even transparant. Ze kunnen valsspelen met BB-crème en de illusie wekken dat ze geen make-up dragen. Voor de cover van Harper's Bazaar liet Meghan Markle zich opmaken door een visagist, maar ze koos ervoor om dit geheim te houden, omwille van de geloofwaardigheid. Vandaar het belang van het temperen van het applaus.

Door hen niet langer te prijzen, ontnemen we degenen die ervoor kiezen geen make-up te dragen niets. Integendeel, we geven hen iets essentieels terug: het recht om te bestaan zonder tot een symbool te worden verheven.