Het geloof dat je geen talent hebt: hoe je dat kritische stemmetje het zwijgen oplegt

Sport, kunst, intellectuele bezigheden, doe-het-zelfprojecten. Je hebt alles geprobeerd, maar je blinkt nergens echt in uit. Terwijl je vrienden en familie allemaal een favoriete bezigheid hebben en zelfs competitief bezig zijn, heb jij geen talent om mee te pronken. Je probeert nieuwe hobby's uit in de hoop een talent voor breien of schaken te ontdekken, maar je pogingen versterken alleen maar je onzekerheden. Het enige tijdverdrijf waar je onverslaanbaar in bent, is Calimero imiteren, en het is tijd dat daar verandering in komt.

Talent hoeft niet per se "spectaculair" te zijn.

Dansen? Je hebt twee linkerbenen. Tekenen? Je hebt niet genoeg verbeeldingskracht voor deze creatieve bezigheid. Zingen? Ja, maar alleen in de badkamer. Gitaar spelen? Je breekt bijna elke keer een snaar als je hem aanraakt. Poëzie? Je laatste poging tot poëzie dateert uit de brugklas, en die was niet bepaald briljant. Koken dan? Je verpest elk gerecht dat je probeert. Waarom dan geen theater? Je riskeert dat er na elke voorstelling tomaten naar je worden gegooid. Uiteindelijk, na je situatie te hebben overzien, kom je tot de trieste conclusie: "Ik heb geen talent."

Als je met je vrienden meedoet aan creatieve workshops, voel je je een buitenstaander. En zelfs als je dierbaren je proberen gerust te stellen door je 'abstracte', 'gekke wetenschapper'-stijl te steunen, voel je je ontoereikend te midden van wonderkinderen. Laten we eerst even teruggaan naar de basis. Volgens het woordenboek is talent een aangeboren of verworven vaardigheid op een bepaald gebied of in een bepaalde activiteit. Je hoeft dus niet te kunnen voetballen zoals Mbappé of Beyoncé te evenaren om talent te bezitten.

Met andere woorden, het is een talent om te merken wanneer je vriend(in) zich niet lekker voelt zonder dat hij/zij het zegt, net zoals mensen aan het lachen maken tijdens gespannen momenten of het gazon perfect maaien. In een maatschappij die prestaties constant verheerlijkt en alleen degenen beloont die meedoen aan kampioenschappen en wedstrijden, hebben we echter de neiging om deze kleine talenten te onderschatten. "Omdat het 'makkelijk' is om ons talent te gebruiken, gaan we ervan uit dat wat we bereiken niet buitengewoon is. Ja, in onze opvoeding is prestatie iets wat je moet verdienen; je moet er moeite voor doen", legt Christian Sempéres, een coach in persoonlijke ontwikkeling, uit.

Talent schuilt in ieder van ons.

Toegegeven, je hebt geen tientallen medailles aan de muur hangen, noch trofeeën in je appartement staan. De enige wedstrijd waaraan je ooit hebt meegedaan, was de verplichte veldloop tussen scholen. Je ouders probeerden er wel een talent voor te ontdekken, maar tevergeefs. Toch heeft het geen zin om medelijden met jezelf te hebben of jaloers te zijn op je vrienden, die alles wat ze aanraken in goud lijken te veranderen.

Uiteindelijk draait het allemaal om de juiste mindset. Zoals Flaubert zo treffend zei: "Om talent te hebben, moet je ervan overtuigd zijn dat je het bezit." Met andere woorden, je moet in jezelf geloven om talent te ontdekken waar je het het minst verwacht. Talent is niet alleen een vaardigheid; het is een gemoedstoestand. Zanger Ed Sheeran zei dat hij "als kind beperkt talent had", en vandaag de dag vult hij concertzalen en verkoopt hij miljoenen platen. Kortom, het enige wat je nodig hebt is die mentale doorbraak om je talent te herkennen, hoe verborgen het ook mag zijn.

Zie je details die anderen over het hoofd zien? Dat is talent: een scherp oog voor detail. Kun je instructies in één oogopslag ontcijferen? Dat is een teken van een logisch denkvermogen. Heb je een weelderige tuin? Dat is talent: je hebt groene vingers. Om het in perspectief te plaatsen, kun je kijken naar het programma "France's Got Talent". Je ziet er misschien doorgewinterde circusartiesten, spaghetti-acrobaten of dansers die jingles choreograferen.

Je talenten dagelijks op waarde schatten

Het gaat er niet alleen om ze te herkennen, maar vooral om te leren hoe je ze kunt ontwikkelen en in het dagelijks leven kunt laten zien. Het draait niet per se om het nastreven van perfectie of publieke erkenning, maar om te erkennen dat elke actie, elke vaardigheid, zelfs de kleinste, waarde heeft. Het opmerken van je successen, hoe klein ook , helpt om je zelfvertrouwen te vergroten en je perceptie van je eigen capaciteiten te veranderen.

Door de tijd te nemen om je talenten te vieren, of het nu gaat om contact leggen met anderen, je leefruimte organiseren of een praktisch probleem oplossen, kun je je opnieuw richten op je sterke punten in plaats van je zwakke punten. Met deze aanpak houdt het begrip talent op een abstract concept te zijn, voorbehouden aan de elite, en wordt het een concrete bron van persoonlijke voldoening. Stapje voor stapje worden deze acties, deze vaardigheden, tastbaar bewijs dat je altijd al, zij het discreet, het vermogen in je hebt gehad om een verschil te maken.

Talent gaat niet alleen over het feilloos naspelen van een liedje op het gehoor of het produceren van museumwaardige werken. Het is soms subtieler, minder zichtbaar, maar eenmaal ontdekt, verandert het je perceptie . Nee, je bent geen antiheld, maar een held die zijn talent ontkent.