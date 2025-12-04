De onfeilbare truc om te voorkomen dat uw dierbaren uw kinderen te veel verwennen

Met Kerstmis krijgen kinderen bergen cadeaus. Zoveel zelfs dat je de voet van de boom niet eens kunt zien. Jullie, de ouders, zijn in stilte woedend op de Kerstman, die duidelijk niet weet wat het woord 'matigheid' betekent. Om te voorkomen dat je dierbaren met een zak vol cadeaus aankomen en om geloofwaardig te blijven in je minimalistische aanpak, volgen hier een paar handige tips van experts.

Wees vanaf het begin duidelijk

Elk jaar is het hetzelfde tafereel onder de kleurrijke slingers. Talloze pakjes liggen hoog opgestapeld op de vloer, en familieleden geven met onschuldige blikken de schuld aan Sinterklaas . Waar kinderen vroeger genoegen moesten nemen met een sinaasappel en een stukje chocolade, hebben ze tegenwoordig meer cadeaus dan ze aankunnen.

Als ouder streef je ernaar om je kinderen de kerstsfeer bij te brengen, met de waarden die daarbij horen: delen, vrijgevigheid en vriendelijkheid. Bovenal maak je ze duidelijk dat het geen materialistische feestdag is. Je vraagt ze om redelijk te zijn met hun verlanglijstje. Maar dan staan je familieleden voor de deur, beladen met cadeaus, en overhandigen ze speelgoed waar de kinderen niet eens om gevraagd hebben.

Je hoeft je wenkbrauwen niet op te trekken als een omgekeerde driehoek en een beschuldigende houding aan te nemen. Als je wilt dat je dierbaren je kinderen niet meer zo verwennen, waarschuw ze dan ongeveer een maand van tevoren. En je hoeft geen crisisoverleg in de huiskamer te organiseren. Kies voor een minder formele aanpak, bijvoorbeeld bij een kopje koffie, of stuur een beleefd sms'je.

Vergeet niet de juiste vorm te gebruiken

Introduceer het onderwerp subtiel. Het idee is simpel: verpak je bericht in bubbeltjesplastic om te voorkomen dat het te direct of te spelbreker wordt. Zoals experts in de HuffPost aanbevelen, kun je bijvoorbeeld een artikel aanhalen over de overdaad aan cadeaus met Kerstmis om de boodschap subtiel over te brengen.

Diane Gottsman, auteur van "Modern Etiquette for a Better Life" en oprichter van "The Protocol School of Texas", suggereert een nog humanere aanpak. "Kun je het geld dat je anders aan een cadeau had uitgegeven, doneren aan iemand die minder fortuinlijk is? Of je kunt zelfs namens hen een donatie doen."

Geef ze een cadeaulijst

Je hebt waarschijnlijk al een babylijstje ontvangen of samengesteld, een handige gids om ervoor te zorgen dat je dierbaren de juiste cadeaus kiezen. Waarom zou je dat niet ook met Kerstmis doen? Het voorkomt in ieder geval onnodige aankopen en stimuleert nuttige cadeaus. Op hun kerstlijstjes vragen kinderen vaak om van alles en nog wat: van een op afstand bestuurbare auto die na vijf keer gebruiken kapotgaat tot een microscoop die stof staat te verzamelen in een kast. Deskundigen suggereren zelfs experimenten als alternatief voor cadeaus. Als je kind een passie heeft voor bakken, waarom zou je dan niet je geld samenleggen om hem of haar een cursus te sturen?

Creëer nieuwe tradities

Waarom zou je niet met het hele gezin een Secret Santa-uitje organiseren? Je weet wel, dat spelletje waarbij je blindelings de naam van de ontvanger trekt. Het is niet zomaar een ritueel in een open kantoorruimte, en het kan overmatige vrijgevigheid in toom houden. Of waarom geen "zelfgemaakte" regel invoeren, die cadeaus met een sterke sentimentele waarde garandeert? Het idee? Maak zelf een cadeau, of je nu gerecyclede materialen, crêpepapier of familiefoto's gebruikt. Het is de beste manier om je dierbaren ervan te weerhouden de kinderen te veel te verwennen.

Toon empathie

Zelfs als deze ongevraagde cadeaus je irriteren, verplaats je dan in de schoenen van de mensen die ze geven. Natuurlijk weet je niet waar je ze moet laten en ben je bang dat je kind ze vergeet zodra ze uitgepakt zijn, maar voor je dierbaren kan het een blijk van genegenheid zijn. Het komt voort uit een goede bron. "Soms zeggen mensen 'ik hou van je' door middel van cadeaus en hechten ze veel waarde aan de feestdagen en cadeaus", aldus Jodi RR Smith, directeur van Mannersmith Etiquette Consulting.

En zeg vooral "dankjewel"

Het is een etiquetteregel die je je kinderen de hele dag door leert. Dit kleine magische woordje, zoals je het graag noemt, is niet optioneel. Zelfs als je je dierbaren hebt gevraagd je kinderen niet te veel te verwennen, zijn zij uiteindelijk degene die de beslissing nemen (en ze werken samen met de elfen). De kerstperiode kan soms gespannen zijn, en je zou in de verleiding kunnen komen om defensief te reageren met "hij heeft al alles wat hij nodig heeft" of "het was niet nodig om een cadeau te kopen". Accepteer dit cadeau met dankbaarheid en waardering.

Er bestaat geen magische formule om je dierbaren ervan te weerhouden je kinderen met Kerstmis zo te verwennen en wat zelfbeheersing te tonen. Misschien is het voor hen een manier om goed te maken wat ze nooit hebben gehad.