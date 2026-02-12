"Ze zal niet in de steek gelaten worden": op 91-jarige leeftijd wordt hij vader en claimt hij een buitengewoon vaderschap.

Pierre Sablé, een Catalaan die in de Pyrénées-Orientales woont, is op 91-jarige leeftijd voor de zevende keer vader geworden. Samen met zijn partner Aïcha (39) verwelkomde hij de kleine Louisa Maria, de jongste van een gezin met een oudste dochter van 60. Dit "ongewone" vaderschap, onthuld door de krant L'Indépendant , verraste zijn omgeving, maar Sablé zelf omarmt het met grote sereniteit.

De geboorte van Louisa Maria en de generatiekloof

Louisa Maria is het zevende kind van Pierre Sablé (een medaillewinnaar in de marathons van New York, Los Angeles en Rome in de categorie boven de 80 jaar). Alle kinderen zijn van verschillende moeders. Zijn eerdere dochters zijn Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) en Jeanne (24); een zoon is helaas overleden.

Pierre maakt grapjes over zijn leeftijd: "Ik ben niet zo oud, ik ben 91!" Hij plaagt zelfs Robert De Niro, die op 80-jarige leeftijd vader werd: "Je bent verslagen, pardon, oude man." Hij legt ook uit dat hij elke dag heel aanwezig is in het leven van zijn dochter: "Ik ben altijd bij haar, het is geweldig."

Reacties van de mensen om hem heen en de reacties van Pierre.

Zijn vrienden wezen erop dat zelfs als Louisa 100 zou worden, ze pas 10 jaar oud zou zijn als ze stierf. Pierre wuift deze opmerkingen weg: "Op dit moment sterven er honderden miljoenen mensen, of krijgen ze ongelukken, of worden [kinderen] door hun ouders in de steek gelaten. Zij zal niet in de steek worden gelaten; we gaan haar voorbereiden." Hij relativeert ook de heftigere kritiek: "Mensen zullen zeggen dat het uitzonderlijk is. Misschien. Het is niet mijn probleem als het uitzonderlijk is. Ik leef!" Aïcha, die na een kinderloos eerste huwelijk zo graag een kind wilde, beschrijft hem als "een heel goede vader, een heel goede echtgenoot, een heel goede levenspartner" en zegt dat ze gelukkig is.

Familie- en mediacontext

Het stel ontmoette elkaar in een skigebied. Pierre Sablé, een boer en later een succesvol atleet, is een voorstander van een actieve en optimistische levensstijl, zonder zich iets aan te trekken van wat anderen van hem denken. Hun verhaal ging viraal op sociale media, werd opgepikt door Sud Radio en andere media, wat leidde tot levendige discussies over laat vaderschap, mogelijke erfenissen en familiecycli.

Op X (voorheen Twitter) en Facebook waren sommige gebruikers bijzonder kritisch: "Op die leeftijd zou je geen kinderen meer moeten krijgen, dat is onverantwoordelijk," of "Deze baby verliest zijn vader veel te vroeg, dat is egoïstisch." Anderen insinueerden financiële motieven en noemden "schijnhuwelijken" en "erfrechtconstructies."

Daarentegen waren veel reacties vriendelijk en bewonderend: "Zolang hij maar liefdevol en gezond is, zou leeftijd geen belemmering moeten zijn", "Iedereen heeft het recht om in zijn eigen tempo een gezin te stichten" of zelfs "Het is een prachtige les in vrijheid en moed in het licht van maatschappelijke normen". Tussen harde oordelen en steunbetuigingen door illustreert dit verhaal vooral hoe atypische levenspaden de maatschappelijke opvattingen over gezin, leeftijd en ouderschap blijven uitdagen.

Uiteindelijk illustreert het verhaal van Pierre Sablé een zogenaamd laat vaderschap dat sterke reacties oproept. Tussen bewondering en vragen in heeft zijn traject uiteenlopende reacties teweeggebracht. Hij en zijn partner, Aïcha, bevestigen echter dat ze deze geboorte met sereniteit beleven en erop vertrouwen dat ze Louisa Maria een stabiele en liefdevolle emotionele omgeving kunnen bieden.