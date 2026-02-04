Search here...

Volgens een onderzoek zou het krijgen van kinderen onze relatie met kinderen veranderen in 'walging'.

Ouderschap
Fabienne Ba.
Polina Tankilevitch/Pexels

Kinderen krijgen verandert niet alleen je avonden, prioriteiten en organisatie; het kan ook je gevoel van walging beïnvloeden. Een recente studie toont aan dat het ouderschap bepaalde fundamentele emotionele reacties beïnvloedt, die veel verder reiken dan simpele alledaagse handelingen.

Walging: een beschermende... en zeer menselijke emotie.

Walging is geen emotionele bevlieging; het is een echt beschermingsmechanisme. Deze instinctieve reactie dwingt je om alles te vermijden wat je gezondheid zou kunnen schaden: bedorven voedsel, lichaamsafval, verdachte geuren of situaties die als onhygiënisch worden ervaren. Het uit zich in automatische gedragingen – je blik afwenden, achteruitdeinzen, contact vermijden – die een duidelijk doel dienen: het risico op infectie verminderen en je welzijn beschermen.

Met andere woorden: walging is er om je te beschermen, niet om je leven te compliceren. Dit verdedigingsmechanisme, hoe waardevol ook, is niet statisch: het kan evolueren met je ervaringen... en vooral met het ouderschap.

Ouders versus niet-ouders: een verschillende reactie op walging

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Bristol voerde een studie uit die in januari 2026 werd gepubliceerd in het Scandinavian Journal of Psychology . De studie vergeleek de gevoeligheid voor walging van 99 ouders en 50 kinderloze volwassenen. De deelnemers werden blootgesteld aan afbeeldingen die ontworpen waren om afstotingsreacties op te roepen, zoals vuile luiers of andere lichamelijke scènes die over het algemeen als weerzinwekkend worden beschouwd.

De resultaten zijn bijzonder opvallend: ouders van kinderen die al vast voedsel aten, vertoonden aanzienlijk minder afkeer dan volwassenen zonder kinderen. Omgekeerd vertoonden ouders van baby's die nog uitsluitend borstvoeding kregen, reacties die vergelijkbaar waren met die van mensen zonder kinderen.

Desensibilisatie door ervaring

Onderzoekers interpreteren deze resultaten als een vorm van gewenning. Met andere woorden, je hersenen passen zich aan aan wat je regelmatig meemaakt. Luiers verschonen, braaksel opruimen, omgaan met vuile kleren of onaantrekkelijke oppervlakken wordt routine. Door herhaalde blootstelling wordt je instinctieve emotionele reactie milder.

Dit fenomeen beperkt zich niet tot situaties die direct verband houden met uw kind. De verminderde reactie op walging strekt zich ook uit tot andere beelden of scènes die als weerzinwekkend worden ervaren, wat wijst op een bredere, flexibelere en functionelere tolerantie.

Een aanpassing ter ondersteuning van uw vermogen om zorg te verlenen.

Vanuit een evolutionair perspectief is deze transformatie logisch. Wanneer je kind nog heel jong is en het immuunsysteem nog kwetsbaar, kan een sterke gevoeligheid voor walging helpen om gezondheidsrisico's te vermijden. Naarmate ze ouder worden, verandert je rol: je moet in staat zijn om onaangename situaties te hanteren zonder verlamd te raken door afwijzing.

Dit emotionele aanpassingsvermogen stelt je in staat om effectief, kalm en zelfverzekerd te handelen, zelfs in ongemakkelijke situaties. Het toont je opmerkelijke vermogen om je aan te passen, jezelf te versterken en met vriendelijkheid en veerkracht te reageren op de behoeften van je kind.

De resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, maar ze zijn veelbelovend.

De auteurs van de studie benadrukken echter dat deze bevindingen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Dit duidt niet noodzakelijkerwijs op een onomkeerbare biologische verandering, maar eerder op een gedragsmatige en mogelijk neurologische aanpassing die door ervaring is gevormd. Verder onderzoek is nodig om de precieze mechanismen van deze emotionele transformatie beter te begrijpen.

Uiteindelijk werpt dit onderzoek licht op een nog grotendeels onontdekt aspect van het ouderschap: de invloed ervan op je fundamentele emoties. Doordat je wordt blootgesteld aan situaties die soms onaangenaam, maar oermenselijk zijn, vormt het krijgen van kinderen je tolerantie, je aanpassingsvermogen en je relatie met je eigen lichaam – zowel dat van jezelf als dat van anderen. Dit is wederom een bewijs dat het ouderschap niet alleen je dagelijks leven verandert, maar ook, op subtiele wijze, je innerlijke wereld.

