Search here...

Dit Amerikaanse stel vroeg AI om advies bij het bedenken van een naam voor hun zoon.

Ouderschap
Anaëlle G.
Photo d'illustration : bristekjegor/Freepik

Wat als kunstmatige intelligentie je zou kunnen helpen bij het kiezen van een babynaam? Dat is de ietwat gewaagde gok die een stel uit Maryland, VS, heeft gewaagd.

Een naamzoekopdracht in de stijl van Android 2.0.

Net als veel aanstaande ouders twijfelden Sarah en Stephen tussen verschillende ideeën. In plaats van traditionele namenboeken voor baby's door te bladeren, wendden ze zich tot technologie. "We keken op ChatGPT welke jongensnamen het beste bij Winkler pasten", vertelden ze aan de Baltimore Sun. Na een aantal suggesties sprong Hudson eruit. Ze moesten alleen nog een tweede naam vinden: na een paar zoekopdrachten was Oakley de perfecte naam.

Voor de jonge ouders bleek de tool "net zo leuk als inspirerend". En hoewel de uiteindelijke keuze aan hen is, zal dit kleine digitale hulpmiddel een mooi verhaal blijven om aan Hudson te vertellen als hij ouder is.

Eerste baby van het jaar

Hudson Oakley Winkler werd geboren op 1 januari 2026 om 4:20 uur 's ochtends in het Carroll Hospital in Westminster, Maryland. Een symbolische geboorte: hij is de eerste baby van het jaar in de regio. De baby woog 3 kg bij de geboorte, aldus The Baltimore Sun. Nog ontroerender is dat zijn moeder, Sarah, zelf in hetzelfde ziekenhuis is geboren. "Mijn moeder vertelde me: 'Ik ben meer dan 20 jaar geleden in deze gang bevallen'" , vertelde ze, met een stem vol emotie.

Een familietraditie... en een blik op de toekomst.

De instelling vierde de geboorte op sociale media met de verklaring: "Een toast op de nieuwe generatie en de familietradities die voortleven." Hoewel Hudsons naam met behulp van technologie werd gekozen, blijft zijn verhaal diep menselijk. Tussen familiegeschiedenis, de symboliek van de plek en een vleugje moderniteit dankzij kunstmatige intelligentie, belichaamt deze jonge jongen op zijn eigen manier de verbinding tussen verleden en toekomst.

In 2026 is het gebruik van AI om een kindernaam te kiezen geen vergezocht idee meer. Voor Sarah en Stephen Winkler fungeerde ChatGPT als een hulpmiddel bij het nemen van de beslissing, zonder ooit de tederheid en intuïtie van de ouders te vervangen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Dit surfmoment tussen een moeder en haar dochter ontroert internetgebruikers.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit surfmoment tussen een moeder en haar dochter ontroert internetgebruikers.

Een ontroerend filmpje dat onlangs op sociale media werd geplaatst, heeft een golf van emoties teweeggebracht. Het toont...

"Postnatale depressie bestaat": een hartverscheurende video van een moeder vergroot het bewustzijn.

Een jonge moeder ligt in de wieg van haar baby en bezwijkt onder de druk: ze legt haar...

Bij zijn geboorte verraste deze baby van 6 kilo iedereen.

Blandine, oorspronkelijk uit Toulouse, beviel op 6 november 2025 van haar tweede kind, Émile. De baby woog 6...

"Neem geen kinderen": in tranen waarschuwt ze voor de moeilijkheden van het moederschap.

Een hartverscheurende video, geplaatst op TikTok door @weatheredanystorm, heeft de afgelopen dagen miljoenen internetgebruikers ontroerd. In tranen filmt...

"Wees een moeder, maar blijf slank": ze doorbreekt het stilzwijgen over de druk die op jonge moeders rust.

In een maatschappij die geobsedeerd is door uiterlijk, is het moederschap helaas niet immuun voor esthetische normen. Gevangen...

Binnen een gezin kan dit gezinslid wel eens degene zijn die de ouders het meest uitput.

Binnen een gezin brengt elk kind zijn eigen uitdagingen met zich mee, maar het lijkt erop dat het...

© 2025 The Body Optimist