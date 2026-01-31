Dit Amerikaanse stel vroeg AI om advies bij het bedenken van een naam voor hun zoon.

Wat als kunstmatige intelligentie je zou kunnen helpen bij het kiezen van een babynaam? Dat is de ietwat gewaagde gok die een stel uit Maryland, VS, heeft gewaagd.

Een naamzoekopdracht in de stijl van Android 2.0.

Net als veel aanstaande ouders twijfelden Sarah en Stephen tussen verschillende ideeën. In plaats van traditionele namenboeken voor baby's door te bladeren, wendden ze zich tot technologie. "We keken op ChatGPT welke jongensnamen het beste bij Winkler pasten", vertelden ze aan de Baltimore Sun. Na een aantal suggesties sprong Hudson eruit. Ze moesten alleen nog een tweede naam vinden: na een paar zoekopdrachten was Oakley de perfecte naam.

Voor de jonge ouders bleek de tool "net zo leuk als inspirerend". En hoewel de uiteindelijke keuze aan hen is, zal dit kleine digitale hulpmiddel een mooi verhaal blijven om aan Hudson te vertellen als hij ouder is.

Eerste baby van het jaar

Hudson Oakley Winkler werd geboren op 1 januari 2026 om 4:20 uur 's ochtends in het Carroll Hospital in Westminster, Maryland. Een symbolische geboorte: hij is de eerste baby van het jaar in de regio. De baby woog 3 kg bij de geboorte, aldus The Baltimore Sun. Nog ontroerender is dat zijn moeder, Sarah, zelf in hetzelfde ziekenhuis is geboren. "Mijn moeder vertelde me: 'Ik ben meer dan 20 jaar geleden in deze gang bevallen'" , vertelde ze, met een stem vol emotie.

Een familietraditie... en een blik op de toekomst.

De instelling vierde de geboorte op sociale media met de verklaring: "Een toast op de nieuwe generatie en de familietradities die voortleven." Hoewel Hudsons naam met behulp van technologie werd gekozen, blijft zijn verhaal diep menselijk. Tussen familiegeschiedenis, de symboliek van de plek en een vleugje moderniteit dankzij kunstmatige intelligentie, belichaamt deze jonge jongen op zijn eigen manier de verbinding tussen verleden en toekomst.

In 2026 is het gebruik van AI om een kindernaam te kiezen geen vergezocht idee meer. Voor Sarah en Stephen Winkler fungeerde ChatGPT als een hulpmiddel bij het nemen van de beslissing, zonder ooit de tederheid en intuïtie van de ouders te vervangen.