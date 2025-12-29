Volgens een ervaren docent zijn leerlingen met deze voornamen het meest onrustig.

Leerlingen die heen en weer wiebelen op hun stoel, de les verstoren door te kletsen en daarvoor een berisping in hun agenda krijgen, lijken één ding gemeen te hebben: hun voornaam. Op Reddit heeft een ervaren leraar een (niet-uitputtende) lijst samengesteld van zogenaamde storende leerlingen, beter bekend als 'lastpakken'. En zelfs de meest melodieuze en poëtische namen kunnen de naam van de domkop zijn.

Dit zijn voornamen die door leraren afgekeurd worden.

In de klas zitten de leerlingen vooraan, aandachtig luisterend naar de leraar en hun hand opstekend bij elke vraag. En achter in de klas zit de groep ondeugende kinderen met hun rugzakken, die stiekem briefjes onder de tafels doorschuiven, blaaspijpen maken van hun balpennen en zonder toestemming praten. Deze leerlingen, die ervan worden beschuldigd de lessen te verstoren, krijgen op elk rapport een waarschuwing. Hun gedrag is het dieptepunt van hun schooltijd en hun ouders zijn ten einde raad. En leerlingen met bepaalde voornamen worden vaker bestempeld als 'rusteloos', 'storend' of zelfs 'afgeleid'.

Hoewel een voornaam invloed kan hebben op het schoolsucces en de onderwijsloopbaan van een kind, kan deze ook bepalend zijn voor hun gedrag in de klas. Tenminste, één lerares is daarvan overtuigd. Op Reddit stelde ze een lijst samen met namen van leerlingen die zich misdragen – leerlingen die regelmatig berispt worden en als lastpakken worden beschouwd. En vergis je niet: sommige namen klinken engelachtig en onschuldig, maar kunnen een onverbeterlijke leerling verraden.

Meisje versus jongen: de namen van de onrustige leerlingen

Deze leerlingen, die hoorns in plaats van aureolen hebben, zijn volkomen ongevoelig voor de bevelen van de leraar. Ze doen precies wat ze willen en de dreiging van een bezoek aan de mentor heeft geen enkel effect meer op hen. Ze wiebelen op hun stoel, vermaken zich door hun gummen uit elkaar te halen en improviseren een ware clownact achter het whiteboard. Als de leraar fronst, trekken ze een grijns en vermaken ze de klas gewoon verder. Kortom, deze namen kun je beter vermijden als je wilt dat je kind een rustige en probleemloze schooltijd heeft.

Hier is de lijst met 'probleemmeisjes':

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Vertrouwen

Haven

Hemel

Nevaeh

Hoop

Drievuldigheid

Tiffany

Bretagne

Ashley

Engel

Stephanie

Bethanië

Melinda

Miranda

Keyana

De meeste van deze namen klinken Angelsaksisch, wat niet verwonderlijk is aangezien de professor die ze samenstelde in de Verenigde Staten doceert. De rangschikking zou in Frankrijk zeker anders zijn. Bovendien hebben docenten na deze publicatie de lijst aangevuld en verbeterd op basis van hun eigen ervaringen. Zo behoren Barbara, Rose, Mary en Jennifer ook tot de namen die door docenten worden gebruikt.

Hier is de lijst met 'probleemjongens' (Ducobu is een engeltje in vergelijking):

Travis

Achtervolging

Streepje

Jeremia

Joaquin

Michael

Julian

Karmijn

Logan

Legende

Ashton

Alfonzo

Engel

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

Christen

Landon

Aan deze lijst kunnen we ook George, Edward, James, Michael en Brian toevoegen. Kyle verdient ook een speciale vermelding, een naam die erg "bad boy" klinkt. Een leraar bevestigt: "Hij was een van de ergste leerlingen die ik ooit heb gehad, qua houding... en hij pestte de andere leerlingen."

Deze lijst moet met een korreltje zout worden genomen: een voornaam is niet alles.

Het is niet de bedoeling deze lijst letterlijk te nemen of deze namen definitief af te wijzen uit angst voor een reeks dagvaardingen. Een voornaam vormt onze persoonlijkheid, kan onze professionele carrière bevorderen of belemmeren, en geeft zelfs richting aan ons liefdesleven. De wetenschap heeft het bevestigd: een voornaam bepaalt van tevoren wat we zullen worden. Deze namen, die leraren al irriteren bij de loutere vermelding ervan, zijn echter niet altijd vatbaar voor wanorde en opstandigheid. In werkelijkheid kunnen veel andere factoren explosief gedrag veroorzaken.

Als kinderen onrustig zijn in de klas, is dat niet altijd om te provoceren of zich tegen het gezag te verzetten. Soms is het een manier om aandacht te krijgen, om hun frustraties te uiten , het gevolg van een slechte nachtrust of een onhandige vorm van rebellie tegen een stressvolle gezinssituatie. Het kan ook een bijwerking zijn van ADHD.

De naam van je kind kan misschien een verklaring bieden voor zijn of haar vreselijke gedrag in de klas. Maar soms moet je wat dieper graven om de werkelijke oorzaak te vinden. Labelen is nooit een goed idee (behalve misschien op schriftjes).