Volgens een onderzoek kan lichaamshouding veel over iemands persoonlijkheid onthullen.

Wat als onze houding ons karakter onthult? Onderzoekers hebben sterke verbanden aangetoond tussen lichaamshouding en persoonlijkheidskenmerken, na analyse van 100 personen, verdeeld over vier hoofdtypen op basis van lichaamshouding.

Extraverten staan rechtop, introverten trekken zich terug.

96% van de mensen met wat als een ideale houding wordt beschouwd (rechte rug, uitgelijnd bekken) en 83% van degenen met kyfose-lordose (een uitgesproken kromming van de onderrug) lijken extravert. Deze profielen stralen vaak zelfvertrouwen uit, met een licht voorovergebogen bekken en een natuurlijke lordose, een houding die vaak geassocieerd wordt met zelfverzekerdheid.

Omgekeerd komen holle ruggen (bekken naar achteren gekanteld) en platte ruggen vaker voor bij introverte persoonlijkheden, wat wijst op een meer gesloten lichaamshouding.

Het bekken, een mogelijke indicator van een verzekering.

Bij extraverte persoonlijkheden blijft het bekken vaak rechtop staan of licht naar voren gekanteld, wat de lumbale kromming accentueert en een indruk van energie geeft. Meer introverte persoonlijkheden nemen vaker een gesloten houding aan: aangespannen buikspieren, afgeronde schouders, hoofd naar voren gestoken – een houding die na verloop van tijd spanning in de rug of nek kan veroorzaken. Het langdurig aanhouden van een onnatuurlijke houding vergt meer spierkracht, wat sommige terugkerende pijnen kan verklaren.

Het effect van "krachthoudingen"

Sommige onderzoeken suggereren dat het gedurende enkele minuten aannemen van een dominante houding – borst vooruit, armen gestrekt – bepaalde hormoonwaarden tijdelijk kan beïnvloeden, met een stijging van testosteron en een daling van cortisol, het stresshormoon. Deze houding wordt soms geassocieerd met meer zelfvertrouwen en een grotere initiatiefkracht.

Omgekeerd kan een gesloten houding gevoelens van angst of remming juist versterken.

Stress en emoties beïnvloeden ook de houding.

Lichaamshouding weerspiegelt vaak de emotionele toestand. Open schouders en een rechte rug worden vaak geassocieerd met zelfvertrouwen, terwijl gebogen schouders juist meer terughoudendheid of verlegenheid kunnen uitstralen.

Chronische stress kan een slechte houding verergeren en een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel creëren: spiercontractie veroorzaakt pijn, deze pijn verandert de houding en deze verslechterde houding kan op zijn beurt het zelfbeeld beïnvloeden.

Voor sommige extraverte mensen kan een rechte houding het zelfvertrouwen, de stemming en het energieniveau verhogen. Voor meer introverte personen kan een te geforceerde houding echter leiden tot spiervermoeidheid of houdingsklachten.

Samenvattend wordt een open en zelfverzekerde houding vaak geassocieerd met fysiologische reacties die verband houden met zelfvertrouwen en energie, terwijl een gesloten houding het lichaam gemakkelijker in een staat van spiercontractie houdt, wat soms een bron van spanning of pijn kan zijn.