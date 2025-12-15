Ben je bang om gasten te ontvangen? Zo overwin je die angst tijdens de feestdagen.

De winter komt eraan, de kerstverlichting gaat aan, en daarmee kan een knoop in de maag ontstaan. Gasten ontvangen tijdens de feestdagen is even spannend als spannend. Het goede nieuws is: deze spanning is niet ongebruikelijk en niet permanent, en kan zelfs een krachtige bondgenoot worden.

Wanneer het huis een theaterpodium wordt

Gastvrijheid geven, vooral met Kerstmis, voelt vaak alsof je in de schijnwerpers wordt geplaatst. De tafeldekking, de sfeer, de maaltijd, de muziek: alles lijkt perfect te moeten zijn. Deze druk komt voort uit het hardnekkige idee dat je huis en de manier waarop je gasten ontvangt iets zeggen over je waarde. Maar je lichaam, je huis en de manier waarop je gasten ontvangt, zijn al legitiem, warm en voldoende. Comfort wordt niet afgemeten aan het aantal kaarsen of de grootte van de kerstboom.

De angst om gasten te ontvangen komt vaak voort uit de angst voor hoe anderen je zullen beoordelen. Zullen ze oordelen over de rommel, het menu of je persoonlijkheid? Bedenk dat je gasten in de eerste plaats komen om een moment te delen, te lachen, te eten en zich op te warmen. Ze zijn er niet om je te beoordelen.

Kerstmis, een tijd van vergelijkingen... of van zachtheid.

De feestdagen zijn een wervelwind van vergelijkingen. Geïdealiseerde beelden overspoelen etalages en schermen: perfect gedekte tafels, perfect op elkaar afgestemde families en eeuwige vreugde. Het is gemakkelijk te vergeten dat het allemaal in scène is gezet. In werkelijkheid bestaat Kerstmis uit mensen die zich volproppen met eten, gelach dat soms iets te hard is, momenten van stilte en onvolmaakte maar oprechte momenten.

Door vriendelijke woorden in je gedachten te gebruiken, kun je de ervaring veranderen. Je lichaam heeft je voorbereid, gedragen, versierd en verwelkomd. Het verdient erkenning, geen verwijt. Evenzo is jouw energie waardevol: je hoeft jezelf niet uit te putten door te proberen aan een bepaald beeld te voldoen.

Angst bedwingen, stap voor stap.

Het gaat erom dingen rustig aan te doen. Begin met het herdefiniëren van wat "ontvangen" voor jou betekent. Misschien is het een simpele snack in de middag, een gezamenlijk diner waarbij iedereen iets meeneemt, of zelfs warme chocolademelk bij de kerstboom. Je hebt het recht om je eigen regels te bepalen.

Gun jezelf vervolgens eenvoud. Een gerecht dat je graag kookt, een playlist waar je je goed bij voelt, een tafel die ademt. Gastvrijheid draait in de eerste plaats om aanwezigheid, niet om prestatie.

Tot slot: ademhalen. Letterlijk. Neem voordat je gasten arriveren even de tijd om weer contact te maken met je lichaam, je evenwicht en je ademhaling. Je bent thuis. Dit is al een veilige plek.

Angst omzetten in een bewust gekozen moment

Angst kan een nuttig signaal zijn: het wijst je op je grenzen en behoeften. Misschien moet je de sessie inkorten, een moment van rust inplannen of om hulp vragen. Ontvangen mag nooit ten koste gaan van je eigen welzijn.

Wat als je dit jaar besluit om van Kerstmis een écht persoonlijke ervaring te maken? Een tijd om de diversiteit aan verlangens en manieren van samenzijn te vieren. Menselijke warmte hangt niet af van protocol, maar van intentie.

Wat als je ervoor kiest om het niet te ontvangen?

Tot slot is het belangrijk om te onthouden: je hoeft geen gasten te ontvangen. Je kunt er absoluut voor kiezen om de feestdagen of kerst alleen door te brengen als je dat prettiger vindt. Tijd voor jezelf nemen, je eigen tempo respecteren en je eigen rituelen creëren is net zo waardevol en fijn. De feestdagen kennen niet maar één vorm, en de beste is degene die jou een goed gevoel geeft.

Uiteindelijk draait het bij het overwinnen van de angst om gasten te ontvangen vooral om leren luisteren naar jezelf. Je huis hoeft niet perfect te zijn, je hoeft je niet discreet te gedragen en jouw manier van vieren verdient respect. Of je nu je deur openzet, op een andere manier gasten ontvangt of hem gesloten houdt om even alleen te zijn, het belangrijkste is dit: je welzijn respecteren. De feestdagen nodigen uit tot meer zachtheid, niet tot meer druk.