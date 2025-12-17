Op 51-jarige leeftijd konden ze dankzij deze 10 simpele stappen afscheid nemen van zware benen.

Je goed voelen in je lichaam heeft niets te maken met een datum op een verjaardagstaart. Céline Roy, 51 jaar oud, deelt een vreugdevolle visie op welzijn, waarin lichtheid wordt opgebouwd door kleine, alledaagse handelingen. Aan de hand van haar persoonlijke ervaring vertelt ze hoe 10 simpele gewoonten haar fysieke gewaarwordingen hebben veranderd, met name door een einde te maken aan het gevoel van zware benen.

Het cultiveren van lichtheid in het dagelijks leven

Voor Céline Roy begint het allemaal met een bewuster contact met haar lichaam. Geen wonderen of onrealistische beloftes, maar een consistente routine. Een van haar eerste instincten is om aan het eind van de dag haar benen omhoog te leggen. Een paar minuten is genoeg, zegt ze, om direct een gevoel van ontspanning te geven en de bloedsomloop te bevorderen. Dit moment wordt bijna een ritueel, een welverdiende pauze na een actieve dag.

Een ander ritueel waar ze bijzonder van geniet, is de koude waterstraal op haar benen. Deze douche, die altijd van haar enkels naar haar dijen omhoog beweegt, werkt als een verkwikkende oppepper. Céline waardeert dit gevoel van frisheid dat haar lichaam wakker maakt en haar een echte energieboost geeft.

Aanraken, hydrateren, stimuleren

Massage speelt ook een centrale rol in haar routine. Lymfedrainage, diepe weefselmassage of gerichte zelfmassage: Céline onderzoekt verschillende technieken om weefsels te stimuleren en de bloedsomloop te herstellen. Ze besteedt zelfs aandacht aan de voeten en masseert de voetzolen, ervan overtuigd dat daar alles begint.

In dezelfde trant past ze droogborstelen toe. Deze verkwikkende handeling, die ze vóór het douchen uitvoert, exfolieert niet alleen de huid, maar stimuleert ook het lymfestelsel. Céline benadrukt ook een fundamentele, vaak onderschatte reflex: hydratatie. Voldoende water drinken is essentieel voor haar welzijn. Voor haar zijn benen die goed aanvoelen ook benen die goed gehydrateerd zijn, zowel van binnen als van buiten.

Beweeg met zachtheid en intelligentie.

Qua beweging voegt Céline regelmatig rek- en strekoefeningen toe, met name voor de achterkant van de benen, om de spieren soepel te houden en onnodige spanning te voorkomen. Deze rek- en strekmomenten worden momenten van herverbinding, waarin je ademt en ontspant.

Spierversterkende oefeningen maken ook deel uit van haar routine, maar altijd op een rustige manier. Ze besteedt bijzondere aandacht aan excentrische oefeningen, dat wil zeggen oefeningen waarbij de spier wordt verlengd, en sport het liefst op blote voeten of op sokken in plaats van sportschoenen. Geïnspireerd door Pilates en dans, streeft ze naar vloeiende en gecontroleerde bewegingen.

Een boodschap zonder druk

Met deze tips probeert Céline Roy geen vastomlijnd voorbeeld te geven of te dicteren hoe je je moet gedragen. Ze deelt open en eerlijk wat voor haar werkt. Dit zijn haar eigen tips, gebaseerd op haar ervaringen en gevoelens, en ze zijn absoluut niet verplicht, of je nu 30, 50 of ouder bent.

Kortom, haar boodschap is duidelijk: ieder lichaam is uniek, ieders levenspad is anders. De sleutel is om naar je eigen behoeften te luisteren, je eigen tempo te respecteren en te kiezen voor wat je een goed gevoel geeft. Lichtheid is volgens Céline Roy geen norm om na te streven, maar een gevoel om te omarmen, zonder druk en met grote zachtheid.