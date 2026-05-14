Deze pil, bedoeld om het libido na de menopauze te verhogen, zorgt voor controverse.

Hoewel mannen al jaren hun lustgevoelens kunnen verhogen en een seksuele reactie kunnen opwekken met de bekende blauwe pil, bestond er voor vrouwen geen equivalent op de markt. Nu hebben vrouwen in de menopauze die hun 'vrouwelijke libido' willen herwinnen hun eigen Viagra. Hoewel intiem genot geen leeftijd kent, is dit in het laboratorium gemaakte afrodisiacum niet per se universeel populair.

Wat je moet weten over die "roze pil" waar iedereen het over heeft.

Het is een medicijn dat door de medische wereld wordt geprezen als een "mini-revolutie". Addyi, een mannelijk equivalent van Viagra , is bedoeld voor vrouwen onder de 65 in de menopauze die hun libido weer op gang willen brengen en de controle erover terug willen krijgen. Deze pil, ook wel de "roze pil" genoemd – een gendergerelateerde naam die al een hint geeft over het doel – was voorheen alleen beschikbaar voor vrouwen vóór de menopauze, maar is nu toegankelijk voor een breder publiek en belooft een levendiger seksleven. Dit initiatief is mogelijk gemaakt dankzij de Food and Drug Administration (FDA), het Amerikaanse agentschap dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.

Het is geen mysterie meer: de effecten van de menopauze zijn goed gedocumenteerd. De menopauze is meer dan alleen een paar opvliegers en het stoppen van de menstruatie. In deze cruciale periode, die het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk markeert, schakelt het lichaam van vrouwen soms over naar een soort 'standby-modus'. Het past zijn parameters aan, herprogrammeert zichzelf en reageert niet meer zo snel als voorheen. Wat hen vroeger deed rillen en het gevoel gaf alsof ze kookten, laat hen nu onverschillig. Naast deze biologische realiteit komen vaginale droogheid, verminderde energie, stemmingswisselingen en intieme pijn bij. Volgens een rapport van de datingapp Adam & Eve ervaart 43% van de vrouwen een verminderd libido tijdens de menopauze.

Deze "roze pil", die naar verluidt effectiever is dan gemberelixirs en maca-afkooksels, zou vrouwen met een laag libido helpen hun verlangen te behouden en vermeende lichamelijke problemen te "compenseren". Het is echter geen toverstaf. In tegenstelling tot Viagra, dat de penis van een man mechanisch rechtmaakt, beïnvloedt Addyi neurotransmitters, waaronder serotonine, het "feel-good"-hormoon.

Een extra vereiste of een reactie op een daadwerkelijke behoefte?

Hoewel een verminderd libido op zich geen ramp is, laat staan een afwijking die gecorrigeerd moet worden, vertegenwoordigt het voor sommige vrouwen wel degelijk psychisch lijden. Intimiteitsdeskundigen noemen dit hypoactieve seksuele luststoornis (HSDD). Het verlangen naar intimiteit met een geliefde is er zeker, maar het lichaam reageert niet en blijft ongevoelig voor alle aanrakingen, zelfs de meest onweerstaanbare. Dit is waar Addyi bijzonder nuttig blijkt: het pakt een gevoel van ongemak aan, niet een norm of prestatiedruk. Deze pil, die als een soort intieme brandstof kan worden beschouwd, zou volgens de International Society for Sexual Medicine 1 op de 10 vrouwen met deze stoornis kunnen helpen.

Naast het puur medische aspect benadrukken gezondheidsspecialisten in het tijdschrift SELF ook de symbolische betekenis van deze pil. Volgens hen weerlegt Addyi de gangbare misvatting dat het seksleven van vrouwen abrupt eindigt bij de menopauze, alsof verlangen een houdbaarheidsdatum heeft.

De late introductie op de markt, vergeleken met Viagra, dat al sinds 1998 op recept verkrijgbaar is, weerspiegelt het wijdverbreide stigma rondom vrouwelijk plezier. "Het aanbieden van deze optie is een cruciale erkenning dat plezier belangrijk is voor volwassen vrouwen", zegt Dr. Rahman, "zowel voor hun levenskwaliteit als voor hun algehele gezondheid." Deze pil mag echter geen alledaags medicijn worden dat lukraak wordt voorgeschreven om een actief seksleven te behouden of een ideaal van jeugd na te streven.

Een geneesmiddel dat met voorzichtigheid moet worden ingenomen.

Elke ervaring is uniek. Geen twee vrouwen ervaren de menopauze op dezelfde manier. Sommige vrouwen merken er nauwelijks iets van, terwijl anderen zich als vreemde in hun eigen lichaam voelen. Naast het feit dat dit medicijn, dat concurreert met Viagra, argwaan wekt, blijft het een geconcentreerde chemische stof. Bovendien is het onmogelijk om het zonder recept te verkrijgen. In de Verenigde Staten, het enige land waar het is toegestaan, is een recept vereist.

De vrouwen die er het meest door getroffen worden, aarzelen ook om een pil te slikken die rechtstreeks op hun hersenen inwerkt en hun hormonen beïnvloedt. Volgens specialisten is het geen wondermiddel dat bedoeld is om het lichaam te betoveren of het plezier te bederven; het is een medicijn dat een persoonlijke aanpak vereist. Hoewel veel vrouwen al jarenlang de anticonceptiepil gebruiken en de bijwerkingen ervan ondervinden, dreigt Addyi deze slechte gewoonte te verlengen.

De kern van de zaak is dit: de pil moet een optie zijn, nooit een verkapte verplichting. Want echte vooruitgang schuilt niet alleen in het bestaan van een medicijn, maar in de vrijheid die vrouwen krijgen om, zonder sociale of medische druk, te beslissen wat ze willen herontdekken, onderzoeken of achter zich laten.