Deze 32-jarige model vertelt openhartig over haar ervaringen met endometriose vóór haar zwangerschap.

Welzijn
Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Het Hongaarse model en actrice Barbara Palvin vertelde in een podcast , gepresenteerd door haar man, de Italiaans-Amerikaanse acteur Dylan Sprouse, en auteur Brendan Columbus, over het traject dat leidde tot haar diagnose endometriose. Zwanger van haar eerste kind, beschreef ze "jarenlange pijn en een late diagnose".

Symptomen die lange tijd gebagatelliseerd werden.

Barbara Palvin vertelt over nachten die ze op de grond doorbracht, overgevend van de pijn, en over het feit dat ze ondanks verschillende behandelingen geen verlichting ondervond. Volgens haar getuigenis leverden meerdere gynaecologische consultaties geen diagnose op: haar werd verteld dat haar pijn te wijten was aan een normale menstruatie en haar werd geadviseerd haar levensstijl aan te passen of haar spieren te versterken. Deze ervaring van slopende pijn wordt vaak gemeld door mensen die aan deze aandoening lijden.

Een chronische ziekte die nog steeds slecht begrepen wordt

Endometriose wordt gekenmerkt door de aanwezigheid, buiten de baarmoeder, van weefsel dat lijkt op het weefsel dat de binnenkant van de baarmoeder bekleedt. Het kan leiden tot slopende bekkenpijn, hevige menstruaties, chronische vermoeidheid en soms complicaties die de vruchtbaarheid beïnvloeden. Zoals Barbara Palvin zelf al aangaf, is een standaard gynaecologisch onderzoek niet altijd voldoende om het te detecteren, wat deels de lange geschiedenis van diagnostische vertragingen verklaart.

Een interventie voorafgaand aan het kinderproject

Na overleg met een specialist onderging Barbara Palvin in 2025 een operatie, wat ze via sociale media bekendmaakte. Ze verduidelijkte dat de operatie geen genezing bood, maar haar symptomen wel aanzienlijk had verlicht. Barbara Palvin en Dylan Sprouse legden uit dat ze ervoor hadden gekozen deze stap te zetten voordat ze aan een zwangerschap dachten. Hun dochter wordt in augustus 2026 verwacht.

Een getuigenis die als waarschuwing dient.

In haar bericht moedigt Barbara Palvin mensen die vermoeden dat ze de ziekte hebben aan om een specialist te raadplegen, waarbij ze het belang van een vroege diagnose benadrukt om complicaties op de lange termijn te beperken. Haar echtgenoot, Dylan Sprouse, merkte ook op dat er nog onvoldoende onderzoek naar deze aandoening is gedaan.

Dit artikel werpt licht op een mechanisme dat al jaren bekend is: de bagatellisering van menstruatiepijn vertraagt de herkenning van een chronische aandoening. Onder leiding van een publiek figuur als Barbara Palvin wordt hiermee een realiteit zichtbaar gemaakt waarmee veel vrouwen te maken hebben zonder woorden of medische antwoorden.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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