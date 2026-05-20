Veel mensen maken hun tandenborstel nat voordat ze tandpasta aanbrengen: waarom sommige tandartsen dit afraden.

Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Bijna 70% van de mensen spoelt hun tandenborstel af onder stromend water voordat ze tandpasta aanbrengen, in de overtuiging dat dit het poetsen verbetert. Verschillende tandartsen waarschuwen echter dat deze gewoonte de reinigingskracht juist vermindert. Een studie gepubliceerd in het International Journal of Dental Hygiene bevestigt dit.

Water verdunt de actieve ingrediënten in tandpasta.

Door de borstelharen nat te maken, verandert hun oppervlaktespanning, waardoor de tandpasta minder goed hecht. Hierdoor worden fluoride, antibacteriële stoffen en schuurmiddelen te snel weggespoeld, waardoor ze volgens het onderzoek 20-30% van hun werking verliezen. Speeksel is voldoende om het product te activeren; door het vooraf nat te maken met water gaan de belangrijkste bestanddelen verloren.

De haren worden zacht, borstelen werkt minder goed.

Zachte tandenborstels worden al aanbevolen, en natte borstelharen maken ze nog zachter. De studie toonde een vermindering van 15% in het vermogen om tandplak te verwijderen. "Droog" poetsen (directe toepassing van tandpasta) verwijdert resten beter, vooral op kiezen en tandvlees.

Te snel schuimen = te vroeg uitspoelen

Het water zorgt meteen voor overmatig schuim. We spugen het product instinctief eerder uit, waardoor de contacttijd tussen de fluoride en het glazuur (idealiter 2 minuten) wordt beperkt. Spoel na het poetsen ook niet je mond: laat de fluoride nog 30 seconden inwerken.

Goede, wetenschappelijk onderbouwde routine

  • Droog borstelen + tandpasta.
  • 2 minuten, aan alle kanten, zacht en soepel.
  • Niet direct de mond spoelen.
  • Borstel met de borstelkop naar beneden en laat het 24 uur drogen.

Je tandenborstel natmaken voordat je tandpasta aanbrengt lijkt misschien hygiënisch, maar deze studie bewijst het tegendeel: verdunning, zachte borstelharen en verlies van fluoride. Poets droog voor een optimale reiniging – je tandarts zal je dankbaar zijn!

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
