"Het Pinocchio-effect": kan de neus echt een leugen verraden?

Lichaamstaal kan een leugen verraden aan de hand van verschillende fysieke signalen, maar er is een nog overtuigender aanwijzing om pogingen tot verzinsels te ontmaskeren. De volgende keer dat je twijfelt aan de waarheid van iemands woorden, kijk dan eens naar de vorm van zijn of haar neus. Dit onmiskenbare gelaatskenmerk is een uitstekende leugendetector. Wetenschappers noemen dit het 'Pinocchio-effect'. Je hoeft het niet uit te leggen; je kent het verhaal van het houten mannetje wel.

Wat is het Pinocchio-effect?

Je herinnert je vast nog wel dit iconische verhaal over de avonturen van Pinocchio, de levende pop die door Geppetto werd bedacht. Het jongetje met het slappe lijfje en de schorsachtige huid heeft een eigenaardige eigenschap. Telkens als hij ook maar een klein beetje liegt of de waarheid verdraait, groeit zijn neus als een tak die met mest is bemest. Het is voor hem onmogelijk om verhalen te verzinnen of de werkelijkheid te verfraaien zonder de gevolgen te riskeren en een enorme neus te ontwikkelen die een heel bos zou kunnen dragen. Zijn leugens zijn zo duidelijk als een neus op je gezicht, en niet alleen figuurlijk.

Deze fabel van Carlo Collodi, bewerkt door Disney, is niet zo onbeduidend als het lijkt. De auteur van Pinocchio, wiens enige doel het was om kinderen te vermaken en in slaap te sussen, beschreef onbedoeld een wetenschappelijk fenomeen, een product van zijn verbeelding. Spaanse onderzoekers van de Universiteit van Granada hebben dit onderzoek voortgezet en Pinocchio bijna tot een leerboekcase gemaakt.

Volgens de resultaten van hun onderzoek ondergaat de neus bij misleidend taalgebruik of bluf een transformatie. Hij wordt niet langer, anders zouden we allemaal een slurf hebben. In plaats daarvan zwelt hij subtiel op en kleurt hij rood aan de punt, aan de zijkanten en rond de ogen. Dat was genoeg om deze reactie een naam te geven: het Pinocchio-effect.

De verklaring achter dit merkwaardige fenomeen

De onderzoekers baseerden zich niet alleen op giswerk om tot deze onthullende conclusie te komen. Ze onderwierpen de lichamen van gewillige oplichters aan thermische beeldvorming. Deze techniek registreert de lichaamstemperatuur in realtime, onzichtbaar voor het blote oog. De beelden spreken voor zich. De reukzin lijkt roder dan de rest van het gezicht. En in tegenstelling tot Pinocchio, die het slachtoffer is van een wel heel goed gekozen toverspreuk, zijn mensen simpelweg onderworpen aan de wetten van het lichaam.

Dit 'Pinocchio-effect', waardoor we leugens kunnen doorzien en potentiële bedriegers kunnen ontmaskeren, wordt toegeschreven aan een verminderde activiteit in de insula, een deel van de hersenen dat het bewustzijn, het beloningssysteem en de regulatie van de lichaamstemperatuur beheert. Het is een beetje alsof een interne thermostaat in alarmmodus gaat. Kortom, de mond liegt, maar het lichaam spreekt de waarheid.

Wanneer het lichaam meer zegt dan woorden

Het Pinocchio-effect beperkt zich niet tot een simpele zwelling of roodheid van de neus. Het maakt deel uit van een reeks microfysiologische reacties die gepaard gaan met liegen. Zweten , verwijde pupillen, veranderingen in de hartslag en spierspanning zijn allemaal indicatoren die het lichaam activeert wanneer het de waarheid probeert te verbergen.

De neus fungeert ondertussen als een onvrijwillig visueel signaal. De verwijding van de bloedvaten, veroorzaakt door de stress van het liggen, leidt tot plaatselijke roodheid en soms lichte zwelling. Het effect is subtiel, maar detecteerbaar door warmtebeeldcamera's of door een waarnemer die getraind is in het interpreteren van deze signalen. Kortom, het lichaam verraadt wat de mond probeert te verbergen.

Het Pinocchio-effect illustreert dus perfect de innerlijke werking van het menselijk lichaam. Terwijl de wangen blozen van verlegenheid en de lippen tuiten bij verlangen, is de neus uiterst gevoelig voor leugens en verraadt hij zijn eigen eigenaar. Disney-tekenfilms zijn in elk geval bijna een medisch woordenboek geworden. Van het Assepoestercomplex tot het Tinkerbell-syndroom, de iconische personages uit onze kindertijd hebben hun naam gegeven aan diverse aandoeningen.