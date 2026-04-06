Deze levensstijl, populair onder dertigers, kan de geestelijke gezondheid aantasten.

Langer single blijven is voor veel dertigers een gangbare praktijk geworden. Gedreven door een verlangen naar onafhankelijkheid, een focus op carrière en persoonlijke ontdekking, is deze levensstijl aantrekkelijk. Sommige onderzoeken suggereren echter meer genuanceerde effecten op het mentale welzijn.

Langdurig celibaat, een steeds vaker voorkomende keuze.

Al enkele jaren is single zijn een volledig geaccepteerde levensstijl. De begrippen autonomie, vrijheid en persoonlijke voldoening spelen een belangrijke rol in levenspaden. Concepten zoals 'solo leven' of jezelf als je eigen partner beschouwen, weerspiegelen deze evolutie. Langere studies, professionele ambities of een verlangen naar meer zelfinzicht: prioriteiten zijn verschoven.

Een onderzoek van de Universiteit van Zürich , gebaseerd op meer dan 17.000 jongvolwassenen tussen de 16 en 29 jaar in Europa, toont aan dat steeds meer mensen hun eerste serieuze liefdesrelatie uitstellen.

Een welzijnstrend om in de gaten te houden

Volgens dit onderzoek kan het langdurig single blijven bij sommige mensen gepaard gaan met een geleidelijke afname van de levensvoldoening naarmate ze de dertig naderen. Onderzoekers constateerden in sommige gevallen ook een toename van gevoelens van eenzaamheid. Dit fenomeen treft zowel mannen als vrouwen, hoewel de ervaring voor ieder individu uniek is.

Dit gevoel kan door verschillende factoren worden beïnvloed: je omgeving, je sociale netwerk of zelfs culturele normen. Op een leeftijd waarop relaties vaak nog gewaardeerd worden, kan de kloof tussen deze verwachtingen en de realiteit soms een last zijn.

Het aangaan van een relatie is één van de vele factoren.

Onderzoek toont ook aan dat het ervaren van een eerste romantische relatie vaak gepaard gaat met verbeteringen in bepaalde welzijnsindicatoren, zoals levensvoldoening en gevoelens van verbondenheid. Dit betekent echter niet dat single zijn de geestelijke gezondheid "schaadt", noch dat een relatie een universele oplossing is.

De onderzoekers benadrukken een cruciaal punt: dit zijn statistische verbanden, geen oorzaak-gevolgrelaties. Persoonlijkheid, vriendschappen, levensomstandigheden en emotionele stabiliteit spelen allemaal een even belangrijke rol. Bovendien lijken sommige indicatoren, zoals depressieve symptomen, niet significant te veranderen door het aangaan van een relatie, wat het multifactoriële karakter van welzijn onderstreept.

Vrijgezel... en daar ben ik helemaal gelukkig mee.

Het is cruciaal om te onthouden: single zijn is noch problematisch, noch iets om je voor te schamen. Het is geen "vertraging", geen tekortkoming en geen fout die rechtgezet moet worden. Sommige mensen gedijen prima in hun eentje en vinden een rijke balans in hun vriendschappen, werk, passies en relatie met zichzelf. En dat verdient net zoveel respect als elke andere levensstijl.

De resultaten van dit onderzoek mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als druk om een relatie aan te gaan "om je beter te voelen". Je hebt het recht om liever single te zijn, ervoor te kiezen, ervan te genieten of je er op een bepaald moment in je leven gewoon goed bij te voelen. Jouw waarde, jouw evenwicht en jouw welzijn zijn niet afhankelijk van je relatiestatus.

Het gaat hier om de kern van de zaak: relaties, in al hun vormen.

Wat deze studies vooral benadrukken, is niet zozeer de tegenstelling tussen single zijn en een relatie hebben, maar het belang van sociale contacten. Langdurige gevoelens van eenzaamheid – of je nu single bent of een relatie hebt – kunnen je welzijn beïnvloeden. Omgekeerd speelt het gevoel omringd, gesteund en verbonden te zijn met anderen een cruciale rol in emotioneel evenwicht. Diepe vriendschappen, familiebanden, gemeenschappen en oprechte uitwisselingen: al deze vormen van verbondenheid zijn belangrijk.

Een verscheidenheid aan levenspaden

Levenspaden evolueren en er is niet langer één vast model om te volgen. Langdurig single zijn maakt deel uit van deze transformaties, net als andere manieren om je leven vorm te geven. Sommige mensen vinden er waardevolle vrijheid in, anderen maken periodes van twijfel door: al deze ervaringen zijn geldig.

Uiteindelijk benadrukt dit onderzoek één belangrijk punt: je welzijn hangt af van een delicate balans. En de belangrijkste balans is die welke rekening houdt met je wensen, je tempo en jouw unieke manier om je goed te voelen in het leven.