Men zegt dat dit deel van het lichaam een ware schatkamer van negatieve emoties is.

Woede, frustratie, verdriet, eenzaamheid, schuldgevoel. Deze negatieve emoties die je soms overspoelen, verdwijnen niet zomaar. Je lichaam slaat ze op in één heel specifieke plek: je heupen. Dezelfde heupen waar je met afschuw naar kijkt in de spiegel en waarvan je droomt dat je ze slanker zou maken. Nog een reden om Shakira na te doen en een buikdans te improviseren zodra de somberheid toeslaat.

De heupen, een reservoir van negatieve emoties.

De negatieve emoties die je kwellen na een ruzie met je partner of slecht nieuws op je werk, blijven in je lichaam gegrift. Letterlijk. Nadat ze je door een molen hebben gehaald, je tranen in de ogen hebben gebracht en je hart sneller hebben laten kloppen, belanden ze rechtstreeks in je heupen, waar ze worden opgeslagen. Daar hopen je dagelijkse problemen zich op. Wees gerust, dit is puur een metafoor. Het is niet de reden waarom je je spijkerbroek niet meer dicht kunt knopen of waarom je taille groeit.

Er is echter nog een ander anatomisch feit dat de aandacht verdient. De heupen staan centraal in al onze bewegingen. Ze vormen de basis van ons skelet. Ze verbinden onze romp met onze benen. Dankzij hen kunnen we zitten, lopen en rennen. Kortom, ze dienen als het raamwerk van ons lichaam en ondersteunen het bij al zijn bewegingen. Deze heupen, die je silhouet vormgeven en je onzekerheden aanwakkeren bij elk kledingstuk dat je aantrekt, herbergen een spier die je bijna nooit tegenkomt in fitnessprogramma's: de psoas.

Deze spier, die achter de schermen werkt, verbindt de wervelkolom met de benen en draagt bij aan het evenwicht van het lichaam. In holistische therapieën wordt hij soms de "spier van de ziel" genoemd, omdat hij samentrekt onder stress. Een ander kenmerk: hij is bijzonder gevoelig voor chronische spanning. "De psoas-spier bevat de nieren, die verantwoordelijk zijn voor het filteren van gifstoffen uit het lichaam, evenals de bijnieren, die de vecht-of-vluchtreactie reguleren. Dit helpt de link tussen de heupen en emoties te verklaren, waar onderdrukte gevoelens vastzitten", legt Dr. Martha Eddy, een somatisch therapeut, uit in Healthline .

Het bekken, ook wel het "sacraal chakra" genoemd.

Als je last hebt van trillende knieën, snel je enkels verstuikt en pijnlijke voeten hebt, komt dat misschien niet door een "verkeerde beweging" of een lactosetekort. Het kan zijn dat je heupen verzadigd zijn met negatieve emoties en dat deze "overvloed" aan ongemak losgelaten moet worden. Het bekken, de zetel van je negatieve emoties, heeft een symbolische betekenis in oude tradities. Het is geen toeval dat moderne yogadocenten de voetzolen gebruiken en de vlinderhouding met hun benen aannemen. Het is om hun lichaam te "resetten" en te bevrijden van al deze trauma's.

Dit chakra is verbonden met emoties, plezier en creativiteit, en de heupen, die een vloeiende beweging mogelijk maken, symboliseren precies dit vermogen om onze gevoelens te laten stromen. Wanneer ze soepel zijn, spreken we van emotionele vloeiendheid; wanneer ze gespannen zijn, zien sommigen blokkades. Het bekken, tevens het beginpunt van het menselijk leven en de wieg van je vitale energie, kan soms "verstopt" raken door je mentale ballast.

“Als de energie niet goed stroomt in je sacraalchakra, worden we afgesneden van onze creatieve kracht, ons plezier, ons zelfvertrouwen en ons vertrouwen in anderen. Seksuele blokkades, gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan motivatie, onverschilligheid…” Yogadocente Mariana Roth somt de gevolgen op van een overbelast, geblokkeerd en onevenwichtig bekken.

Deze belangrijke stappen helpen je heupen te bevrijden.

Op sociale media reageren veel gebruikers met humor op dit nieuws, door te twerken als Shakira in "Hips Don't Lie". Maar afgezien van het risico op ischias of een ontwrichting, is het niet bepaald een opbeurende werking. Je heupen schudden zoals in een nachtclub is niet de meest effectieve methode.

Terwijl vrouwen druk bezig zijn met squats en de Bulgaarse split squat om hun rondingen te accentueren, zouden ze er baat bij hebben zich ook op hun heupen te richten. En niet om "vet" te verwijderen, zoals in artikelen over gewichtsverlies wordt aangeraden, maar juist om dit overschot aan ongemak aan te pakken. Yogadocenten schrijven vaak de vlinderhouding voor, die de kracht heeft om alles wat je naar buiten trekt te verdrijven en spontaan trillen op te wekken. Anderen raden aan deze oefening te combineren met mentale visualisatie, waarbij de kleur oranje een terugkerend thema is.

Rustige rek- en strekoefeningen, wandelen, ademhalingsoefeningen of bepaalde yogahoudingen kunnen helpen om spanning te verlichten, zonder al te letterlijke interpretaties van het lichaam. Je heupen zijn niet alleen stressmagneten; ze vormen ook het toneel voor je persoonlijke groei. Vandaar het belang om lief voor jezelf te zijn.