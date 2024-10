On associe généralement les larmes à la tristesse, à la mélancolie, ou à ces moments où on se fait méchamment marcher sur le pied. Mais saviez-vous que pleurer pourrait en réalité être l’une des armes les plus efficaces pour combattre le stress ? Oubliez les massages et les thérapies du rire (quoique très chouettes aussi). Il se pourrait bien qu’une petite séance de larmes hebdomadaire soit la solution simple, accessible et naturelle pour évacuer le trop-plein d’émotions. On vous dit tout sur les vertus insoupçonnées des pleurs pour calmer vos nerfs.

Les larmes : un mécanisme naturel pas si mal

D’abord, soyons clairs : pleurer est une réaction naturelle du corps humain. Nos glandes lacrymales ne se contentent pas de produire des larmes uniquement pour nous débarrasser d’un cil coincé dans l’œil. Il y a les larmes « basiques », qui servent à lubrifier nos yeux, les larmes réflexes, qui viennent lorsque nous épluchons des oignons, par exemple, et enfin, les larmes émotionnelles. Ce sont celles-ci qui nous intéressent, car elles contiennent des hormones du stress et d’autres toxines que notre corps expulse littéralement lorsque nous pleurons.

Des études ont montré que ces larmes émotionnelles sont un mécanisme de régulation psychologique. Imaginez votre cerveau comme une cocotte-minute qui, face au stress, accumule de la pression. Les pleurs, c’est comme libérer la soupape. En pleurant, vous laissez s’échapper ce qui pourrait, à la longue, vous rendre fou ou vous épuiser nerveusement.

Selon le professeur Hidefumi Yoshida : « pleurer est bien plus efficace contre le stress que rire ou dormir. Il est essentiel que les gens se rendent compte des vertus de leurs larmes ». Celui que l’on surnomme « le professeur de larmes » arpente d’ailleurs écoles, lycées, universités et entreprises dans le seul but d’apprendre aux étudiant.e.s et employé.e.s à pleurer. Certains thérapeutes et chercheur.se.s japonais.es organisent même des « séances de larmes ».

Le stress : notre (meilleur ?) ennemi

Le stress, c’est cette petite (ou énorme) boule dans le ventre qui se manifeste dès que la vie devient trop intense, chaotique, ou tout simplement… trop tout court ! Qu’il s’agisse d’une surcharge de travail, de problèmes personnels ou même d’un enchaînement de situations irritantes, le stress nous guette à chaque coin de rue. Et si on ne fait rien pour le gérer, il finit par s’inviter dans notre corps de façon pas très sympa : fatigue, insomnie, maux de tête, tensions musculaires, sans parler des effets à long terme sur notre santé mentale.

C’est là qu’interviennent les larmes ! Pleurer régulièrement permettrait de décharger le trop-plein émotionnel avant qu’il ne se transforme en véritable bombe à retardement. Un peu comme faire du sport pour évacuer, mais sans avoir besoin de bouger. Bien sûr, on n’est pas là pour vous vendre une « solution miracle ». Mais la science est de plus en plus encline à démontrer les bienfaits de pleurer.

Une étude réalisée par l’université du Minnesota a par exemple montré que 88,8 % des participant.e.s se sentaient mieux après avoir pleuré. Pourquoi ? Car pleurer déclenche la libération d’endorphines, ces fameuses hormones du bonheur qui procurent une sensation de soulagement et de bien-être après la crise de larmes. C’est un peu comme si votre cerveau appuyait sur un bouton « reset » émotionnel. De plus, pleurer aide à réduire les niveaux de cortisol, l’hormone du stress, ce qui, sur le long terme, pourrait même renforcer votre système immunitaire. Eh oui, une bonne pleurniche pourrait bien vous rendre plus résistant.e aux maladies !

On ne vous dit pas de forcer les larmes à couler, ce n’est pas le but ! Mais, si vous sentez que votre semaine a été un peu rude et que le stress monte en flèche, pourquoi ne pas vous autoriser à lâcher prise ? Voici quelques idées pour faire de votre « séance de larmes hebdomadaire » un moment presque zen :

Un bon film émouvant : rien de tel qu'un bon vieux drame romantique ou une histoire de réconciliation familiale pour vous arracher quelques larmes. Pensez pourquoi pas au dessin-animé « Le Roi Lion » par exemple, à chaque fois que Mufasa meurt, c'est impossible de ne pas craquer…

La musique : mettez votre playlist la plus mélancolique. Certaines chansons ont cette capacité magique de nous faire plonger dans nos émotions les plus profondes.

Écrivez ce que vous ressentez : la plume libère l'esprit ! Couchés sur le papier, vos ressentis pourraient vous submerger d'émotion, et hop, les larmes coulent.

Prenez un bain relaxant : rien de tel qu'une ambiance calme, de l'eau chaude et des bougies pour vous aider à vous détendre et peut-être même à évacuer ce que vous avez accumulé.

Selon diverses études, les femmes pleurent plus de 5 fois par mois contrairement aux hommes, avec 1,4 fois par mois. Les pleurs des femmes dureraient en moyenne 6 minutes contre 2 à 4 minutes chez les hommes. Bien sûr, il y a une nuance à apporter. Si vous pleurez tous les jours, que vous vous sentez constamment submergé.e par vos émotions ou que vous avez l’impression de perdre le contrôle, cela peut être un signe de quelque chose de plus profond, comme une dépression ou de l’anxiété. Dans ce cas, il est conseillé de consulter un.e professionnel.le de santé.

Mais pour le commun des mortels qui traverse les hauts et les bas de la vie quotidienne, une bonne « crise de larmes » une fois par semaine pourrait être exactement ce qu’il vous faut pour souffler un peu. C’est gratuit, ça ne demande aucun matériel et ça peut vous faire sentir tellement mieux après !

Alors, la prochaine fois que vous sentez la pression monter, au lieu de vous retenir, laissez couler ! Vous verrez, c’est bon pour la santé. Et même si vous ne pleurez pas des rivières, votre corps et votre esprit vous diront merci. Qui aurait cru que la solution pour rester zen pouvait se trouver dans vos propres larmes ?