Menopauze: Deze 3 verrassende tips kunnen helpen tegen een opgeblazen gevoel

Tijdens de menopauze kan de buik soms opgeblazener, zwaarder of gevoeliger aanvoelen dan voorheen. Deze veranderingen zijn normaal en betekenen niet dat er iets mis is met je lichaam. Het goede nieuws is dat je met een paar simpele stappen meestal weer meer comfort in je dagelijks leven kunt ervaren, zonder druk of wonderbaarlijke beloftes.

Waarom verandert de maag tijdens de menopauze?

De menopauze gaat gepaard met aanzienlijke hormonale veranderingen, waaronder een daling van oestrogeen en progesteron. Deze veranderingen kunnen de spijsvertering, de stoelgang en de vetopslag van het lichaam beïnvloeden. Hierdoor ervaren sommige vrouwen meer winderigheid, een tragere spijsvertering of een opgeblazen gevoel in de buik.

Stress kan ook een rol spelen. Tijdens deze overgangsperiode is het niet ongewoon om vermoeidheid, mentale spanning of angst te ervaren. Wanneer het zenuwstelsel onder spanning staat, wordt de ademhaling soms oppervlakkiger, spannen de buikspieren zich aan en kunnen spijsverteringsproblemen verergeren. Het doel is daarom niet om je maag te "corrigeren", maar om deze zachtjes te ondersteunen.

Actie #1: Loop terwijl je door je neus ademt.

Een eenvoudige en vaak onderschatte eerste stap is een rustige wandeling na de maaltijd, gecombineerd met bewust ademen door de neus. Loop 10 tot 15 minuten, waarbij u in- en uitademt door uw neus. Trek tijdens het uitademen uw buik lichtjes in, zonder te forceren.

Deze beweging zorgt ervoor dat het middenrif vrijer kan bewegen. Deze grote ademhalingsspier werkt een beetje als een natuurlijke interne massage: het stimuleert het spijsverteringsstelsel, verbetert de bloedsomloop en kan de afvoer van gas bevorderen. Een belangrijk voordeel: wandelen helpt ook om mentale stress te verminderen.

Actie nr. 2: de "maagvacuüm" in comfortuitvoering

Vaak wordt de "buikvacuüm"-oefening op sociale media getoond voor esthetische doeleinden, maar hij kan ook op een andere manier worden gebruikt: als een zachte ademhalingsoefening om de diepe buikspieren te activeren. Het principe is eenvoudig:

Adem in door je neus en laat je buik ontspannen.

Adem langzaam uit en trek daarbij geleidelijk je buik naar binnen.

Houd dit gevoel een paar seconden vast, zonder pijn of een onaangenaam gevoel van blokkade.

Ontspan en begin rustig opnieuw.

Deze oefening activeert de diepe kernspieren en kan de spijsvertering ondersteunen door de buikstreek zachtjes te stimuleren. Het doel is nooit om de buik in te trekken om dunner te lijken, maar om beter te ademen en de interne mobiliteit te herstellen.

Als u een hartaandoening, hoge bloeddruk heeft of recent een operatie heeft ondergaan, is het raadzaam om eerst met een arts of andere zorgverlener te overleggen voordat u deze oefening probeert.

Stap 3: Zelfmassage van de buik

Je buik houdt van zachtheid. Zelfmassage van de buik kan helpen spanning te verlichten en de spijsvertering te bevorderen. Ga liggen of neem een comfortabele houding aan. Plaats warme handen op je buik en maak vervolgens langzame, cirkelvormige bewegingen met de klok mee rond je navel.

De druk moet licht en aangenaam blijven. Dit kleine ritueel kan een gevoel van kalmte bevorderen, de spanning in de buik verminderen en het lichaamsbewustzijn vergroten. Met andere woorden, je maakt op een vriendelijke manier weer contact met je buik, in plaats van ertegen te vechten.

Samenvattend kunnen deze drie benaderingen – ademhalingsoefeningen tijdens het wandelen, buikademhaling en zelfmassage – samenwerken om ontspanning, spijsvertering en comfort te bevorderen. Ze vervangen geen gezonde levensstijl: voldoende water drinken, een dieet dat is afgestemd op uw toleranties, regelmatige lichaamsbeweging, herstellende slaap en medisch advies indien nodig. En bovenal, er is niets om te "repareren". Een opgeblazen buik tijdens de menopauze is geen falen of fout. Het is een levend lichaam dat een natuurlijke hormonale overgang doormaakt.